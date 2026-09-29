'వీలునామా' తెల్ల కాగితంపై రాసినా చెల్లుతుందా? - ఎవరు రాయొచ్చు? ఎలా రాయాలి?
వీలునామా ఎలా రాయాలో తెలుసా? - రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్, పొందే ప్రయోజనాలిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 2:43 PM IST
How to Write Veelunama in Telugu : ఒక వ్యక్తి జీవితకాలంలో సంపాదించిన ఆస్తిని మరణాంతరం ఎవరికి, ఏవిధంగా అప్పగించాలో ముందుగానే నిర్ణయించుకుని చట్టబద్ధంగా రాసే పత్రమే 'వీలునామా'. భవిష్యత్తులో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వివాదాలు తలెత్తకుండా, న్యాయస్థానాల చుట్టూ తిరిగే ఇబ్బందులను నివారించడానికి ఇది సులభమైన మార్గం. అయితే దీని విషయంలో చాలా మందికి రకరకాల సందేహాలు కలుగుతుంటాయి. ఇంతకీ, వీలునామా ఎవరు రాయొచ్చు? అర్హతలేంటి? రాసేటప్పుడు ఎలాంటి నిబంధనలు ఫాలో అవ్వాలి? దీని వల్ల కలిగే బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
భారత వారసత్వ చట్టం ప్రకారం టెస్టేటర్ (రాసే వ్యక్తి) మరణం తర్వాతే వీలునామా అమల్లోకి వస్తుంది. టెస్టేటర్ తాను జీవించి ఉండగా ఎప్పుడైనా తాను రాసిన వీలునామాను మార్చుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, రద్దు చేసుకోవచ్చు లేదా కొత్తది రాసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఎవరు రాయొచ్చు? ఎలా రాయాలి?
- భారత వారసత్వ చట్టం 1925లోని సెక్షన్ 63 ప్రకారం, వీలునామాకు కొన్ని నిబంధనలు తప్పక పాటించాలి. అప్పుడే అది చెల్లుబాటు అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
- ముఖ్యంగా వీలునామా రాసే వ్యక్తికి కనీసం 18 సంవత్సరాల వయసు నిండాలి.
- మానసిక స్థితి సరిగా ఉండాలి. భయం, ఒత్తిడి, మోసం, ఎవరి ప్రభావం లేకుండా స్వచ్ఛందంగా వీలునామా రాయాలి లేదా రాయించాలి.
- వీలునామాపై స్వయంగా సంతకం చేయాలి. లేదా వేలిముద్ర వేయాలి.
- ఇద్దరు సాక్షులు కూడా టెస్టేటర్ సమక్షంలో వీలునామాపై సంతకం చేయాలి.
- వీలునామా ద్వారా లబ్ధి పొందే వ్యక్తులు, సాక్షులుగా ఉండరాదని చెబుతున్నారు.
- చేతిరాతతో సాదా కాగితంపై(తెల్ల పేపర్) రాసినా చట్టబద్ధమే అంటున్నారు నిపుణులు.
- వీలునామా రాసేటప్పుడు అందులో స్థిర, చరాస్తులు, లబ్ధిదారుల పూర్తి పేర్లు, వారికి వాటాలు స్పష్టంగా పేర్కొనాలి.
- అవసరమైతే వీలునామాను అమలుచేసే వ్యక్తిని కూడా నియమించుకోవచ్చు.
రిజిస్ట్రేషన్ అవసరమా?
- చట్ట ప్రకారం వీలునామా రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి కాదు. అయితే ముందు జాగ్రత్తగా చేయించుకోవడమే బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.
- రిజిస్ట్రేషన్ చేయిస్తే ఒరిజినల్ పత్రం పొగొట్టుకున్నా సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం నుంచి నకలు పొందే వీలుంటుందని చెబుతున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- వీలునామా రాసిన వ్యక్తి స్వయంగా దాన్ని భారతదేశంలోని ఏ సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలోనైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవచ్చు.
- వీలునామా రిజిస్ట్రేషన్పై స్టాంపు డ్యూటీ అవసరం లేదు. రిజిస్ట్రేషన్ రుసుం రూ.1000, యూజర్ ఛార్జీలు రూ.500లు చెల్లిస్తే సరిపోతుందంటున్నారు.
- వీలునామా రాసిన వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత కూడా ఎగ్జిక్యూటర్ లేదా లబ్ధిదారులు దీనిని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించవచ్చు. అయితే వీలునామా నిజంగా టెస్టేటర్ రాశారా, లేదా? అనేది రిజిస్ట్రేషన్ అధికారి విచారణ ద్వారా సంతృప్తి చెందాల్సి ఉంటుంది.
- టెస్టేటర్ తాను రాసిన వీలునామాను బహిర్గతం చేయకూడదనుకుంటే, దాన్ని సీలు వేసిన కవరులో రిజిస్ట్రార్ వద్ద డిపాజిట్ చేయవచ్చు. టెస్టేటర్ జీవించి ఉన్నంతకాలం అది సీక్రెట్గా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
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అమలు ఇలా :
- టెస్టేటర్ మరణించాక ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకుని వీలునామాలో వివరాల ఆధారంగా రెవెన్యూ, మున్సిపల్ రికార్డుల్లో లబ్ధిదారుల పేరిట ఆస్తులు మ్యుటేషన్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
- వివాదం లేని స్పష్టమైన వీలునామాకు మ్యుటేషన్ చేయడానికి అధికారులు అభ్యంతరం చెప్పరు.
- బ్యాంకు అకౌంట్లు, షేర్లు, పెట్టుబడులు వంటి చరాస్తులకు సంబంధిత సంస్థలకు వీలునామా, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పిస్తే సరిపోతుంది. కొన్నిసార్లు బ్యాంకులు అదనపు పత్రాలు కోరవచ్చు.
- లబ్ధిదారుల్లో ఎవరైనా వీలునామాను సవాల్ చేస్తే, సివిల్ కోర్టులోనే ఆ వివాదం తేల్చుకోవాలి.
- అప్పుడు వీలునామా నిజాయతీ, టెస్టేటర్ మతిస్థిమితం, సాక్షుల వాంగ్మూలం తదితర అంశాలపై విచారణ జరుగుతుంది.
ప్రయోజనాలు :
- ఆస్తిని తన ఇష్టప్రకారం చట్టబద్ధమైన వారసత్వ క్రమానికి భిన్నంగా(కొన్ని పరిమితులకు లోబడి) పంచుకునే స్వేచ్ఛ లభిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
- కుటుంబసభ్యుల మధ్య భవిష్యత్తులో ఆస్తి తగాదాలు రాకుండా, న్యాయస్థానాల చుట్టూ సంవత్సరాల తరబడి తిరిగే ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి.
- స్త్రీ, పురుష వివక్ష లేకుండా కుమార్తెలు, భార్య, తల్లిదండ్రులు వంటివారికి సమాన లేదా తగినంత వాటా కేటాయించుకునే వీలుంటుంది.
- మైనర్ పిల్లలు లేదా ప్రత్యేక అవసరాలున్న వారసుల సంరక్షణ కోసం గార్డియన్ను నియమించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
- రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటే భవిష్యత్తులో వీలునామా తప్పు అని ఎవరైనా వాదించే అవకాశాలు తగ్గుతాయంటున్నారు.
ప్రొబేట్ అవసరమా?
- వీలునామా అమలు చేయాలంటే న్యాయస్థానం నుంచి వీలునామా నిజమైనదని, చెల్లుబాటు అయ్యేదని కోర్టు ధ్రువీకరించే ఉత్తర్వు (ప్రొబేట్) తప్పనిసరిగా పొందాలా లేదా అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంటుంది.
- కేంద్రం 2025లో రిపీలింగ్ అండ్ అమెండింగ్ యాక్ట్ను తీసుకువచ్చింది. దీనిప్రకారం దేశంలో వీలునామా ద్వారా వచ్చిన హక్కులను కోర్టులో నిరూపించుకోవడానికి ప్రొబేట్ లేదా లెటర్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పొందడం తప్పనిసరి కాదు.
- అయితే వివాదాస్పద లేదా విలువైన ఆస్తుల విషయంలో నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఎల్లప్పుడూ మంచిదని గుర్తుంచుకోవాలి.
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