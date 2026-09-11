గణేశ్ విగ్రహం ఇంటికి తెస్తున్నారా? - ఈ 5 వాస్తు చిట్కాలను తెలుసుకోండి!
విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి సుముహూర్తం ఇదే! - ఏ రంగు విగ్రహాలు తెచ్చుకోవాలి?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 2:41 PM IST
Ganesh Idol : గణేశ్ చతుర్థికి కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా, వినాయక విగ్రహాన్ని ఇంట్లోకి తీసుకువచ్చే ముందు ఈ 5 వాస్తు చిట్కాలను గుర్తుంచుకోవడం ఉత్తమమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గణేశుడిని ఆటంకాలను తొలగించేవాడిగా, జ్ఞాన దేవతగా పూజిస్తారు. ఏదైనా శుభకార్యం ప్రారంభించే ముందు వినాయకుడిని పూజిస్తారు. హిందూ సంస్కృతిలో ఆది పూజలు అందుకునేది వినాయకుడే. అందుకే ఏదైనా కొత్త పని లేదా శుభకార్యం ప్రారంభించే ముందు గణేశుడి పూజతో ప్రారంభిస్తారు.
గణేశ్ చతుర్థి భారతదేశ సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక గుర్తింపులో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇది ప్రజలను భక్తి, ఆనంద స్ఫూర్తితో ఏకం చేస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడుతో సహా పలు రాష్ట్రాల్లో ఈ పండుగను అత్యంత వైభవంగా, ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు.
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మీ ఇంట్లోకి ఇలా ఆహ్వానిచండి!
ఇంట్లో గణేశుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడం ఈ పండుగలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం. గణేశుడిని మీ ఇంట్లోకి ఆహ్వానించడం ఇందులోని పరమార్థం. ఈ శుభకార్యానికి సంబంధించిన కొన్ని నియమాలు, జాగ్రత్తలు ఇవే.
విగ్రహ ప్రతిష్ఠకు శుభ సమయం?
ధృక్ పంచాంగం ప్రకారం గణేశుడిని ఇంటికి ఆహ్వానించడానికి అత్యంత శుభ సమయం సెప్టెంబర్ 14న ఉదయం 7.06 గంటలకు ప్రారంభమై, 15న ఉదయం 7.44 గంటలకు ముగుస్తుంది. పది రోజుల గణపతి ఉత్సవాల అనంతరం, ఈ వేడుకలు సెప్టెంబర్ 25, 2026న ముగుస్తాయి.
సరైన రంగు విగ్రహాన్ని ఎంచుకోవాలి?
వాస్తు నిపుణుల ప్రకారం ఇంటికి తెలుపు రంగు గణేశుడి విగ్రహాలు శుభసూచకం. తెలుపు రంగు శాంతి, స్వచ్ఛతకు ప్రతీక. ఇది మీ ఇంటికి సిరి సంపదలతో పాటు, శాంతిని తీసుకురావడంలో సహకరిస్తుంది. పసుపు, ఎరుపు రంగు గణేశ విగ్రహాలు కూడా మరింత శుభప్రదమైనవిగా పేర్కొంటారు. వివిధ రంగుల విగ్రహాలు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను, విభిన్న ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.
విగ్రహం ఏ భంగిమలో ఉండాలి?
వినాయక విగ్రహం కూర్చున్న లేదా 'లలితాసనం' భంగిమలో ఉంటే వాస్తు పరంగా శుభఫలితాలు ఉంటాయని వాస్తు నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఈ భంగిమ సౌకర్యం, ప్రశాంతత భావనను కలిగించడం వల్ల ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కలిగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇటువంటి విగ్రహాలు ఇంటికి సానుకూల శక్తిని, ఆనందాన్ని, శాంతిని తీసుకురావడానికి అనువైనవి.
తొండం ఏ వైపు ఉండాలి?
గణేశుని తొండం ఎడమ వైపు వంగి ఉన్న విగ్రహం చాలా శుభప్రదం. తద్వారా సంతోషం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయి. ఇటువంటి విగ్రహాన్ని పూజించడం గృహస్థులకు మంచిది.
విగ్రహాన్ని ఏ దిశలో ఉంచాలి?
గణేశ విగ్రహాన్ని పడమర, ఉత్తరం లేదా ఈశాన్య మూలలో ఉంచాలని వాస్తు నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. శివుడు ఇంటికి ఉత్తరాన కొలువై ఉంటాడు కాబట్టి, గణేశ విగ్రహం కూడా అదే దిశకు అభిముఖంగా ఉండాలి. బాత్రూం, గ్యారేజ్, పడకగది, దుస్తులు ఉతికే ప్రదేశం లేదా మెట్ల కింద గణేశ విగ్రహాన్ని ఉంచవద్దని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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