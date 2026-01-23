"వసంత పంచమి" స్పెషల్ స్వీట్ - సరస్వతీ దేవికి చక్కటి నైవేద్యం!
- నోరూరించే స్వీట్ రైస్ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేస్తారు
Published : January 23, 2026 at 1:58 PM IST
Vasant Panchami Sweet : భక్తులకు జ్ఞానమొసగేందుకు సరస్వతీ దేవి ఉద్భవించిన రోజే "వసంత పంచమి" అని పండితులు చెబుతుంటారు. ఈ రోజున పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తుంటారు. విద్యార్థులు పుస్తకాలను అమ్మవారి పాదాల చెంత ఉంచి, చక్కగా చదువుకునేలా చూడాలని, మంచి విద్య రావాలని వేడుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా సరస్వతీ దేవికి చక్కటి నైవేద్యం సమర్పించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. అదే "స్వీట్ రైస్". మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందు కోసం ఏమేం పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- 2 కప్పుల బియ్యం
- 5 యాలకులు (ఆకుపచ్చవి)
- 1/2 కప్పు పంచదార
- 1 టేబుల్ స్పూన్ ఎండుద్రాక్ష
- 1/2 కప్పు తరిగిన బాదం
- 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె
- 1/2 కప్పు తరిగిన వాల్నట్స్
- 1 టీస్పూన్ నారింజ తొక్క
- 1 టీస్పూన్ ఫుడ్ కలర్
- ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ హెవీ క్రీమ్
- తగినన్ని నీళ్లు
స్వీట్ రైస్ తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక గిన్నెలో బియ్యం తీసుకుని మూడు, నాలుగు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి, గిన్నెపై ఒక క్లాత్ కప్పి కనీసం గంటసేపు పక్కన పెట్టాలి. ఈ గ్యాప్లో బియ్యం చక్కగా నానుతాయి.
- తర్వాత స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టండి. లోతు ఎక్కువగా ఉన్న గిన్నె తీసుకోవాలని మరిచిపోవద్దు. ఇందులో రైస్ ఎసరుకు సరిపడా నీళ్లు పోసి మరిగించాలి.
- వాటర్ మరిగిన తర్వాత అందులో ఫుడ్ కలర్, యాలకులలో సగం వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో కడాయి పెట్టి, కాస్త ఆయిల్ వేసి, వేడెక్కిన తర్వాత మిగిలిన యాలకులను వేసి అటూ ఇటూ ఫ్రై చేయాలి
- నానబెట్టుకున్న బియ్యంలోని నీళ్లన్నీ వంపేసి, ఆ రైస్ కడాయిలో వేసుకోవాలి
- ఇంకా అందులో తగినంత చక్కెర, ముందుగానే సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న రంగు నీళ్లను కలపాలి
- అంతా ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి, రైస్ ఉడికేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి
- అన్నం ఆల్మోస్ట్ ఉడికిందనుకునే తరుణంలో నారింజ తొక్క తురుము , వాల్నట్స్, బాదం, ఎండుద్రాక్ష, ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి
- తర్వాత మూత పెట్టి ఉన్న ఉమ్మగిల్లేలా చూసుకుంటే సరి
- ఎంతో రుచికరమైన స్వీట్ రైస్ సిద్ధమైపోతుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు
- అమ్మవారి నైవేద్యానికి ఈ రెసిపీ సూపర్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది
