ETV Bharat / offbeat

తుపాన్లకు "పంట" అదరదు - "వరి" నేలరాలదు - రైతుల ప్రయోజనకారిగా ఈ వంగడం!

స్వర్ణ వరికి ప్రత్యామ్నాయం - గాలులు, వర్షాలకు తట్టుకుని నిలిచే వరి వంగడం!

MTU 1318 Paddy Cultivation
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 12:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

MTU 1318 Paddy Cultivation : దేశంలో పండే అతి ముఖ్యమైన పంటల్లో వరి ఒకటి. ఈ సాగులో విప్లవం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. ఇందులో భాగంగానే ప్రతికూల పరిస్థితులు తట్టుకుని అధిక దిగుబడులతో పాటు రైతుల ఆదాయాలు పెంచే కొత్త వంగడాలపై శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. కానీ కొన్నిసార్లు ఊహించని వాతావరణ పరిస్థితులు, తుపాన్ల ధాటికి పంట నేలవాలి అన్నదాతలకు కోలుకోలేని నష్టం వాటిల్లుతోంది. ఫలితంగా కర్షకులు సాగు చేయాలంటే వెనకడుగు వేసే పరిస్థితి నెలకొంది.

ఈ క్రమంలోనే తుపాన్లను తట్టుకుని దీటుగా నిలబడే సరికొత్త వంగడాన్ని శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించి అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీనిని రైతులకు ఇచ్చి సాగు చేయించగా మంచి దిగుబడులు వచ్చాయి. అంతేకాక చీడపీడలను తట్టుకుని నిలబడింది. మరి అసలేంటి ఈ కొత్త రకం వంగడం? దీని ప్రత్యేకతలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా? ఆచార్య ఎన్జీరంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో మార్టేరు పరిశోధన కేంద్రం పనిచేస్తుంది. అన్నదాతలకు మేలైన వరి వంగడాలు, ప్రజలకు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అందించడమే లక్ష్యంగా ఇది కృషి చేస్తుంది.

మార్టేరు పరిశోధన కేంద్రంలో పురుడు పోసుకున్న వంగడాలే దేశంలో 25 శాతం, ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 80 శాతం సాగవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వరి సాగులో రైతుల ప్రయోజనకారిగా ఉండేలా తుపాన్లను తట్టుకుని దీటుగా నిలబడే ఎంటీయూ 1318 రకం వంగడాన్ని విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు 2020లో మినీ కిట్లు ఇచ్చి అన్నదాతలతో సాగుచేయించగా మంచి ఫలితాలొచ్చాయి. ఈ రకాన్ని 2022 నుంచి అందుబాటులోకి తెచ్చారు. తుపాన్లను తట్టుకుని దీటుగా నిలబడి మంచి దిగుబడులు ఇస్తుండటంతో దీని సాగుకు కర్షకులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. గత ఖరీఫ్‌లో శ్రీకాకుళం నుంచి గుంటూరు వరకు ఆరు లక్షల ఎకరాల్లో ఎంటీయూ 1318 రకాన్ని పండించారు.

మొంథాను తట్టుకుని : గతేడాది వచ్చిన మొంథా తుపాను శ్రీకాకుళం, ఉభయగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో వరిపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపింది. దాదాపు 3 లక్షలకుపైగా ఎకరాల్లో పంట దెబ్బతింది. కనీసం ఎకరాకు 15 నుంచి 20 బస్తాల దిగుబడికి నష్టం వాటిల్లింది. ఇలాంటి ప్రకృతి విపత్తులను దృష్టిలో ఉంచుకుని స్వర్ణ స్థానంలో ఇతర రకాలను అన్నదాతలను ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎంటీయూ 1318ని గోదావరి, కృష్ణ జిల్లాల్లో 5 లక్షల ఎకరాలకుపైగా సాగు చేశారు.

మొంథా తుపాను తీవ్ర అలజడి సృష్టించినా 90 శాతం పంట పడిపోకుండా నిలబడింది. ఈ మేరకు రెండు సంవత్సరాల సగటును పరిశీలిస్తే ఎకరానికి 35 నుంచి 40 బస్తాల దిగుబడి వచ్చింది. వర్షాలకు పంట నేలవాలక పోవడంతో అన్నదాతకు ఇతర ఖర్చులు తగ్గి ఎకరాకు రూ.20,000లు ఆదా అయింది. ఎకరాకు రూ.20,000ల చొప్పున లెక్కిస్తే 5 లక్షల ఎకరాల్లో గత ఖరీఫ్‌లో రూ.1000 కోట్ల నష్టం తప్పినట్లయింది.

అధిక దిగుబడులూ సాధ్యం : మార్టేరు పరిశోధన కేంద్రంలో పనిచేసినప్పుడు ఎంటీయూ 1318ని రూపొందించామని ఆచార్య ఎన్జీరంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధన సంచాలకులు పాలడుగు సత్యనారాయణ తెలిపారు. స్వర్ణ రకాన్ని ఎంటీయూ 1064(అమర)తో సంకరపరిచి అభివృద్ధి చేసిన విత్తనమిదన్నారు. 150 నుంచి 155 రోజుల వ్యవధిలో దిగుబడినిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కాండం దృఢంగా ఉండటం వల్ల తుపాన్లకు నేలవాలదని వివరించారు. అంతేకాక ఎండాకు, దోమపోటు, అగ్గితెగుళ్లను తట్టుకుంటుందని చెప్పారు. స్వర్ణతో పోలిస్తే ఎకరానికి 4 నుంచి 5 బస్తాల దిగుబడిని అదనంగా ఇస్తుందని సత్యనారాయణ వెల్లడించారు.

అమ్మ బాబోయ్ - ఆ గ్రామంలో ఎక్కడ చూసినా "పాములే" - వాటితోనే ఊరందరికీ ఉపాధి!

"రాజమండ్రి-కాకినాడ" ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై నిత్యం "MEMU" రాకపోకలు!

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.