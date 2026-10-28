కార్లో స్పేస్ కోసం టూల్ కిట్లు తీసేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
వాహనాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అందించే టూల్ కిట్లను చాలామంది అవగాహన లేకపోవడంతో తీసి ఇంట్లో పెడుతుంటారు. చిన్నపాటి రిపేర్లు వచ్చినా మెకానిక్లపై ఆధారపడుతుంటారు. అలాకాకుండా కిట్ల గురించి తెలుసుకుంటే కొన్ని సమస్యల నుంచి గట్టెక్కొచ్చు.
Published : October 28, 2026 at 2:27 PM IST
Tool Kits Usages In Vehicles : కృష్ణమూర్తి అలియాస్ కిట్టూ ఒక కారు కొన్నాడు. కానీ దాంతో పాటు వచ్చిన టూల్ కిట్లను మాత్రం ఏనాడూ పట్టించుకోలేదు. పైగా బూట్ స్పేస్లో ఉన్నవి, డాష్బోర్డ్ సొరగుల్లోంచి అలాగే సీట్ బ్యాక్ పౌచ్ల్లో ఉన్న కిట్లను పోగేసి, ఒక సంచిలో మూటగట్టి, ఇంట్లో ఒక మూలన పెట్టేశాడు. మన చుట్టూ ఇలా కిట్టూ లాంటి వారు చాలా మందే ఉన్నారండోయ్. కొందరైతే డిక్కీలో స్పేస్ ఎక్కువవుతుందని ఈ కిట్లను పూర్తిగా పక్కన పెడుతుంటారు.
వాస్తవానికి ఈ కిట్లలో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అవసరమయ్యే చాలా కీలక వస్తువులు ఉంటాయి. ఎంతోమందికి వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియదు. తమ మొత్తం డ్రైవింగ్ అనుభవంలో వాటిని ఒక్కసారి కూడా వాడరు. ఫలితంగా చిన్న రిపేర్ వచ్చినా ఇతరులపైనే ఆధారపడతారు. నేషనల్ హైవేలపై ప్రయాణించేటప్పుడు డ్రైవర్లు ఇతర వాహనాలను ఆపి స్క్రూడ్రైవర్ ఉందా? లేదా జాకీ ఉందా అని అడుగుతూ కనిపిస్తుంటారు. ఇలా చేయొద్దని చెబుతున్నారు వాహనరంగ నిపుణులు.
వాహనంలో ఏముండాలి? ఎక్కడ ఉంచాలి?
సెంట్రల్ మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ 1989 ప్రకారం వాహనాల్లో కొన్ని టూల్ కిట్లు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేషన్ సమయంలో రవాణా అధికారులు కూడా వీటిని పరిశీలిస్తుంటారు. అయితే ఆయా వస్తువులు కచ్చితంగా ఎక్కడ ఉంచాలన్న కఠిన నియమమేం లేదు. కానీ అవసరానికి అందుబాటులో ఉండేలా అమర్చుకునే బాధ్యత మాత్రం వాహనదారుడిదే.
కిట్లలో ఉండే పరికరాలతో ఎలక్ట్రికల్ రిపేర్ చేయలేకపోయినా కనీసం పంక్చర్ అయినప్పుడు వీల్ను ఎలా విప్పాలో, తిరిగి ఎలా బిగించాలో తెలిసి ఉండాలి. సుదూర ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు గానీ మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు గానీ రిపేర్ షాప్లు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొనే టూల్కిట్లో ఒక స్క్రూడ్రైవర్, వీల్ బోల్ట్లకు సరిపోయే స్పానర్లు ఇస్తారు. చాలా కార్లలో డిక్కీ ఫ్లోర్ కవర్ కింద ఎక్స్ట్రా వీల్ మధ్యలో లేదా పక్కన ఈ కిట్ ఉంటుంది. ఎస్యూవీలు, కొన్ని ఇతర మోడళ్లలో బ్యాక్ సీటు కింద ఉంటుంది.
ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఎంతో కీలకం
ప్రమాదం జరిగినప్పుడు తక్షణ ఉపశమనం అందించడానికి, ఎక్కువ నష్టం జరగకుండా ఉండేందుకు ఉద్దేశించిందే ఈ ప్రథమ చికిత్స పెట్టె. నిబంధనల ప్రకారం ఇందులో బ్యాండేజీలు, గాయాలను శుభ్రపరచడానికి దూది, అలాగే యాంటీసెప్టిక్ జెల్ కూడా ఉండాలి. ఈ కిట్లు చదువురాని వారు సైతం సులభంగా ఉపయోగించుకునేలా ఉంటాయి. కారుతో పాటే వీటిని అందిస్తారు. సాధారణంగా ఈ కిట్ గ్లోవ్ కంపార్ట్మెంట్ (డాష్బోర్డ్ సొరగు)లో ఉంటుంది. దీన్ని డిక్కీలో ఉంచొద్దు.
వార్నింగ్ ట్రయాంగిల్ బోర్డులు
దారి మధ్యలో కారు పంక్చర్ అయినప్పుడు, అలాగే ఉన్నచోటే ఆపి రిపేర్ చేస్తూ కూర్చోవద్దు. కారు ఆగి ఉందని సూచించడానికి హజార్డ్ లైట్లను ఆన్ చేయడంతో పాటు వాహనానికి 50 మీటర్ల ముందు, వెనకాల రోడ్డుపై రిఫ్లెక్టివ్ వార్నింగ్ ట్రయాంగిల్ బోర్డులను తప్పనిసరిగా ఉంచాలి. దీని ద్వారా ఇతర వాహనదారులు అప్రమత్తమై, ఆ ప్రాంతానికి దూరంగా వెళ్తారు. ఈ ట్రయాంగిల్ బోర్డులు డిక్కీలో రెండువైపులా ఎటైనా సులభంగా ఇమిడేలా ఓ పౌచ్లో ఉంటాయి. వీటిని సామగ్రి మధ్యలో ఉంచొద్దు.
"పాత మోడళ్లలో వాహనాలు కదలకుండా ఉపయోగపడే ప్లాస్టిక్ చాక్ బ్లాకులు, అలాగే ఎక్స్ట్రా బల్బులు, ఫ్యూజులు కూడా ఉండేవి. టెక్నాలజీ వచ్చాక వాటిని తగ్గించారు. ఇక మిగిలిన కిట్లను ఎలా వాడాలో వాహనదారులు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో చాలామందికి ఇంట్లోనే సొంతంగా గ్యారేజీలు కూడా ఉంటాయి. ఏవైనా మైనర్ రిపేర్లు వస్తే స్వయంగా వాహనదారే చేసుకుంటారు. ప్రస్తుతం వస్తున్న వాహనాల్లో ఎవరైనా సులువుగా వినియోగించేందుకు వీలుగా కిట్లు వస్తున్నాయి. రవాణా వాహనాల డ్రైవర్లకు వీటిపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. బండి ఫిట్నెస్కు వచ్చినప్పుడు, తనిఖీల్లో ఈ వస్తువులు అన్నీ ఉన్నాయో లేదో ధ్రువీకరించి, వాటి వినియోగాన్ని వివరిస్తున్నాం" - వెంకటరమణ, జేటీసీ, హైదరాబాద్
ఎక్స్ట్రా వీల్
ఈ స్పేర్ వీల్ డిక్కీ అడుగున ఉన్న అరలో ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా దీన్ని ఉంచుకోవాలి. ఒకవేళ కారు కొన్నప్పుడు పంక్చర్ రిపేర్ కిట్ అందిస్తే, అదనపు వీల్ ఉండదు. కొన్ని కార్లలో అగ్నిప్రమాదాల నియంత్రణకు చేతితో స్ప్రే చేసేలా చిన్న ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ క్యాన్స్టర్లు పెడుతున్నారు. సీఎన్జీతో నడిచే వాహనాలకు ఇవి తప్పనిసరి. అయితే ఎయిర్బ్యాగ్లకు అడ్డొచ్చేలా వీటిని దీన్ని ఉంచొద్దు. వీటిని సీటు పక్కన ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
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