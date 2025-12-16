Telangana Panchayat Elections Results2025

కాల్చిన వంకాయలతో ఖతర్నాక్ "పచ్చడి" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో రుచి అద్దిరిపోతుంది!

- పాతకాలం నాటి "కాల్చిన వంకాయ పచ్చడి" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Vankaya Pachadi Recipe
Vankaya Pachadi Recipe (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 5:18 PM IST

Variety Vankaya Pachadi Recipe : మనకు ఎంత ఇష్టమైన కర్రీ అయినప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకే రుచిలో తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్​గానే అనిపిస్తుంది. అందుకే నాలుక కొత్త రుచులను కోరుకుంటుంది. అందులోనూ పచ్చళ్లు అంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అందుకే, మీ అందరి కోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే "వంకాయ పచ్చడి". కాల్చిన వంకాయలతో చేసుకునే ఈ పచ్చడి రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది.

వేడి వేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీ ఇలా అన్నింటిలోకి రుచి అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా కేటాయించాల్సిన పని లేదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఎవరైనా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో చాలా సులభంగా, కమ్మని వంకాయ పచ్చడిని చేసుకుని ఆస్వాదించవచ్చు. మరి, ఘుమఘుమలాడే ఈ పాతకాలం వంకాయ పచ్చడిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నదానిపై ఓ లుక్కేద్దాం.

Vankaya Pachadi Recipe
Vankaya Pachadi Recipe (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెద్దసైజ్ గుండ్రటి వంకాయలు - రెండు
  • టమాటాలు - రెండు
  • నూనె - తగినంత
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగాట
  • పసుపు - అర చెంచా
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కొత్తమీర తరుగు - కొద్దిగా

Vankaya Pachadi Recipe
Vankaya Pachadi Recipe (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా నల్లని గుండ్రటి వంకాయలు, టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా తుడవాలి. తర్వాత వాటికి కాస్త నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద గ్రిల్ ఉంచి దానిపై నూనె రాసిన వంకాయలు, టమాటాలను ఉంచి పట్టుకారుతో(ప్లక్కర్​) అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ అన్ని వైపులా మంచిగా కాల్చుకోవాలి.
  • వంకాయ, టమాటాలు చక్కగా కాలిన తర్వాత వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో అవి మునిగేవరకు వాటర్ పోసి కాలిన వంకాయ, టమాటాలపై ఏర్పడిన బ్లాక్​ లేయర్​ను చేతితో నీట్​గా తొలగించుకుని ఒక బౌల్​​లోకి తీసుకోవాలి.
Vankaya Pachadi Recipe
Vankaya Pachadi Recipe (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం కాల్చిన వంకాయ, టమాటాలలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని మాషర్​తో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • లేదంటే మీకు రోలు అందుబాటులో ఉంటే దానిలో కచ్చాపచ్చాగా నూరుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో మీ రుచిని బట్టి కొద్దిగా నిమ్మరసాన్ని పిండుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Vankaya Pachadi Recipe
వంకాయలు (Getty Images)
  • అవి లైట్​గా వేగాక పసుపు, నిలువుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి
  • పోపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా అందులో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే "కాల్చిన వంకాయ పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
Vankaya Pachadi Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునేవిధంగా కాకుండా, ఓసారి ఇలా వంకాయ పచ్చడి చేయండి.
  • ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
  • ఒకవేళ మీకు పెద్ద సైజ్​లో ఉండే నల్లని వంకాయలను అందుబాటులో లేనట్లయితే చిన్న సైజ్ తెల్లని వంకాయలను తగినన్ని తీసుకుని వాటితో కూడా ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.

