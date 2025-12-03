ETV Bharat / offbeat

బెంగళూరు ఫేమస్ "పల్లీ చట్నీ" - సరికొత్త రుచిలో భలే అదిరిపోతుంది!

- రెగ్యులర్ చట్నీలను మించిన టేస్ట్ - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe
Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో రోజూ ఒకే రకమైన చట్నీ తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. డైలీ ఇడ్లీ, దోశ, బోండాల్లోకి ఎప్పుడూ చేసే అదే పల్లీ, కొబ్బరి చట్నీ పెట్టినా తినడానికి ఇష్టపడరు. అందుకే మీ అందరి కోసం రెగ్యులర్ గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే సరికొత్త రుచిలో అద్దిరిపోయే ఒక రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఫేమస్ బెంగళూరు టిఫెన్ సెంటర్ "పల్లీ చట్నీ".

నార్మల్​గా పల్లీ చట్నీ అందరూ చేస్తారు. కానీ, దీని తయారీలో ఒక స్పెషల్ ఇంగ్రీడియంట్ వేయడం వల్ల టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. అన్ని టిఫెన్స్​లోకీ అద్దిరిపోతుంది. దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. ఎవరైనా తక్కువ పదార్థాలతో క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ట్రై చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe
Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - ఒక కప్పు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • పుదీనా ఆకులు - గుప్పెడు
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • పుట్నాలపప్పు - అర కప్పు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • చిన్న ఉల్లిపాయలు (సాంబార్ ఆనియన్స్) - ఆరేడు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా

Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe
Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్​లో రెండు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక పల్లీలను వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో యాభై శాతం వేగే వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • పల్లీలను ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక అందులో కరివేపాకు, పుదీనా ఆకులు, మీ రుచికి తగినన్ని పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని మరికాసేపు పచ్చిమిర్చిపై తెల్ల లేయర్ వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత పుట్నాల పప్పు, కొద్దిగా చింతపండు, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని ఫ్రై చేయకుండా గరిటెతో ఒకసారి అన్నింటినీ అలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe
Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పూర్తిగా చల్లారిన పల్లీలు-కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చిన్న సైజ్ సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వేసుకుని, తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ చట్నీని కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఈ రెసిపీ రుచిని పెంచే సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి 'సాంబార్ ఉల్లిపాయలు'. ఇవి వేసి చేసుకోవడం ద్వారా చట్నీ సరికొత్త రుచిలో భలే కమ్మగా ఉంటుంది.
Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe
Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe (Getty Images)
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర సాంబార్ ఉల్లిపాయలు లేనట్లయితే నార్మల్ ఉల్లిపాయను వేసుకోవచ్చు. కానీ, ఇవి వేసినంత టేస్ట్ రాకపోవచ్చు.
  • చట్నీని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక చివరగా అందులో కాడలతో సహా కొత్తిమీరను వేసుకుని మరోసారి లైట్​గా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఈ చట్నీలో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కాస్త పల్చగా రెడీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe
Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - కొద్దిగా
  • శనగపప్పు - ఒక చెంచా
  • మినప్పప్పు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe
Bengaluru Style Tiffin Chutney Recipe (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
  • అవి కాస్త వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి పోపును చక్కగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీలో వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి.
  • అంతే, బెంగళూరు టిఫెన్ సెంటర్ రుచిలో నోరూరించే కమ్మని "పల్లీ చట్నీ" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!

