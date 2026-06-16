పిల్లల కోసం "బాక్సింగ్ పెన్నులు, చాక్లెట్ ఎరేజర్లు" - స్టేషనరీలో వెరైటీ వస్తువులు!
-వేసవి సెలవులు ముగియడంతో తెరుచుకున్న స్కూళ్లు - విద్యార్థుల కోసం స్టేషనరీలో ఎన్నెన్నో రకాల వెరైటీ వస్తువులు!
Published : June 16, 2026 at 5:11 PM IST
Variety Stationary Items for Students: వేసవి సెలవులు ముగిసి స్కూళ్లు మొదలయ్యాయి. రెండు నెలల పాటు హాలీడేస్ను ఎంజాయ్ చేసిన పిల్లలు బడిబాట పట్టారు. ఇక స్కూళ్లు మొదలయ్యాయి అంటే కొన్ని రోజుల పాటు కొత్త బుక్స్, పెన్స్, పెన్సిల్స్ అంటూ హడావుడి మామూలుగా ఉండదు. ఈ క్రమంలోనే పిల్లలు ఆనందంగా స్కూలుకు వెళ్లడానికి అమ్మానాన్నలు కూడా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. వాళ్లకు అవసరమైన వస్తువులన్నింట్లో కొత్తదనాన్నే వెతుకుతుంటారు. మరి మీరు కూడా మీ పిల్లల కోసం అలానే ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే మార్కెట్లో లభించే ఈ వస్తువులను కొని పిల్లలకు ఇస్తే మస్త్ ఖుష్ అవుతారు. మరి లేట్ చేయకుండా అవేంటో ఓసారి చూసేయండి.
వెలిగే పెన్సిల్: స్కూల్కు వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర పెన్సిల్ అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది. ఇక పెన్సిల్తో రాయడంతో పాటు రకరకాల బొమ్మలు గీస్తుంటారు. వీటిల్లోనూ కలర్ పెన్సిల్స్, పెన్ పెన్సిల్స్ లాంటివి చాలానే ఉంటాయి. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ప్రస్తుతం మార్కెట్లో "గ్లో ఇన్ ది డార్క్ పెన్సిల్" మోడల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ పెన్సిల్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే చీకట్లో మెరిసిపోవడం. చూడటానికి తెలుపు రంగులో కనిపించే ఈ పెన్సిల్ - తక్కువ వెలుగు ఉన్నప్పుడు మాత్రం లైట్లా వెలుగుతుంది. ఈ మ్యాజిక్ పిల్లల్ని కచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటుంది.
ఈ స్కేల్ వంగుతుంది: నోట్బుక్లో లైన్స్ కోసం స్కేల్ కంపల్సరీ. మార్కెట్లో కూడా ప్లాస్టిక్, చెక్క స్కేల్ అంటూ రకరకాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇవి తొందరగా విరిగిపోతాయి. దీంతో ప్రతిసారి కొనాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకుని తయారీదారులు వెరైటీ స్కేల్ను తీసుకొచ్చారు. అదే "బెండబుల్ ప్లాస్టిక్ స్కేల్". రకరకాల రంగుల్లో ఉండే ఈ స్కేల్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండి ఎలా అంటే అలా వంగుతుంది. పైగా అంత తొందరగా విరగదు కూడా. ఇంకా నిలువుగానే కాదు, వివిధ ఆకారాల్నీ దీని సాయంతో సులువుగా కొలవొచ్చు. సన్నటి పెన్లా, ఆకట్టుకునే బొమ్మల షేప్లో కూడా ఎన్నో స్కేల్స్ ఉన్నాయి.
నచ్చే ఎరేజర్లు: ఏదైనా బొమ్మ గీసినప్పుడు సరిగ్గా రాకపోయినా, తప్పు రాసినా తుడపడానికి ఎరేజర్ కచ్చితంగా ఉండాలి. ఎరేజర్ అంటే చాలా మందికి ఒకటే రకం తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు కిడ్స్ స్టేషనరీలో బోలెడన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలకు ఇష్టమైన చాక్లెట్లూ, చిప్స్, ఐస్క్రీమ్స్ మొదలు అగ్గిపుల్లలూ, కార్లూ, జీపుల వరకూ ఎన్నో ఆకారాల్లో ఈ ఎరేజర్లు దొరుకుతున్నాయి. పిల్లలకు వీటిని కొనిస్తే ఎంతో సంబరపడతారు.
బాక్సింగ్ పెన్స్: ఇక పేపర్ మీద రాయాలంటే పెన్ను ఉండాల్సిందే. అయితే ఈ పెన్ను కేవలం రాయడానికి మాత్రమే కాకుండా ఆట ఆడటానికి కూడా అనువుగా ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా. సరిగ్గా అలాంటివే ఈ "వైల్డ్ కిటెన్ బాక్సింగ్ పెన్స్, రోబో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పెన్స్". బాక్సింగ్ పెన్ వెనక చిన్న బటన్ ఉంటుంది. దాన్ని నొక్కితే చేతులు అటూ ఇటూ కదులుతుంటాయి. రోబో పెన్నేమో- రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, దాని భాగాల్ని కదిపితే రోబోగానూ మారుతుంది. పిల్లలకి ఈ కొత్తరకం పెన్నుల్ని బహుమతిగా ఇచ్చామంటే ఎంత ముచ్చటపడి పోతారో! మరి చూశారుగా, మీ పిల్లలు కూడా స్కూల్కు వెళ్తుంటే వాళ్లకు ఓసారి వీటిని ఇవ్వండి. చాలా హ్యాపీగా స్కూల్కు వెళ్తారు.
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