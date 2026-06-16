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పిల్లల కోసం "బాక్సింగ్​ పెన్నులు, చాక్లెట్​ ఎరేజర్లు" - స్టేషనరీలో వెరైటీ వస్తువులు!

-వేసవి సెలవులు ముగియడంతో తెరుచుకున్న స్కూళ్లు - విద్యార్థుల కోసం స్టేషనరీలో ఎన్నెన్నో రకాల వెరైటీ వస్తువులు!

Variety Stationary Items for Students
Variety Stationary Items for Students (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 5:11 PM IST

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Variety Stationary Items for Students: వేసవి సెలవులు ముగిసి స్కూళ్లు మొదలయ్యాయి. రెండు నెలల పాటు హాలీడేస్​ను ఎంజాయ్​ చేసిన పిల్లలు బడిబాట పట్టారు. ఇక స్కూళ్లు మొదలయ్యాయి అంటే కొన్ని రోజుల పాటు కొత్త బుక్స్​, పెన్స్​, పెన్సిల్స్​ అంటూ హడావుడి మామూలుగా ఉండదు. ఈ క్రమంలోనే పిల్లలు ఆనందంగా స్కూలుకు వెళ్లడానికి అమ్మానాన్నలు కూడా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. వాళ్లకు అవసరమైన వస్తువులన్నింట్లో కొత్తదనాన్నే వెతుకుతుంటారు. మరి మీరు కూడా మీ పిల్లల కోసం అలానే ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే మార్కెట్లో లభించే ఈ వస్తువులను కొని పిల్లలకు ఇస్తే మస్త్​ ఖుష్​ అవుతారు. మరి లేట్​ చేయకుండా అవేంటో ఓసారి చూసేయండి.

వెలిగే పెన్సిల్​: స్కూల్​కు వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర పెన్సిల్​ అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది. ఇక పెన్సిల్​తో రాయడంతో పాటు రకరకాల బొమ్మలు గీస్తుంటారు. వీటిల్లోనూ కలర్‌ పెన్సిల్స్, పెన్​ పెన్సిల్స్​ లాంటివి చాలానే ఉంటాయి. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ప్రస్తుతం మార్కెట్లో "గ్లో ఇన్‌ ది డార్క్‌ పెన్సిల్‌" మోడల్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ పెన్సిల్​ ప్రత్యేకత ఏంటంటే చీకట్లో మెరిసిపోవడం. చూడటానికి తెలుపు రంగులో కనిపించే ఈ పెన్సిల్‌ - తక్కువ వెలుగు ఉన్నప్పుడు మాత్రం లైట్‌లా వెలుగుతుంది. ఈ మ్యాజిక్‌ పిల్లల్ని కచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటుంది.

Glow in the Dark Pencil
Glow in the Dark Pencil (Eenadu)

ఈ స్కేల్​ వంగుతుంది: నోట్​బుక్​లో లైన్స్​ కోసం స్కేల్​ కంపల్సరీ. మార్కెట్​లో కూడా ప్లాస్టిక్​, చెక్క స్కేల్​ అంటూ రకరకాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇవి తొందరగా విరిగిపోతాయి. దీంతో ప్రతిసారి కొనాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకుని తయారీదారులు వెరైటీ స్కేల్​ను తీసుకొచ్చారు. అదే "బెండబుల్‌ ప్లాస్టిక్‌ స్కేల్‌". రకరకాల రంగుల్లో ఉండే ఈ స్కేల్‌ ఫ్లెక్సిబుల్‌గా ఉండి ఎలా అంటే అలా వంగుతుంది. పైగా అంత తొందరగా విరగదు కూడా. ఇంకా నిలువుగానే కాదు, వివిధ ఆకారాల్నీ దీని సాయంతో సులువుగా కొలవొచ్చు. సన్నటి పెన్‌లా, ఆకట్టుకునే బొమ్మల షేప్​లో కూడా ఎన్నో స్కేల్స్‌ ఉన్నాయి.

Bendable Scale
Bendable Scale (Eenadu)

నచ్చే ఎరేజర్లు: ఏదైనా బొమ్మ గీసినప్పుడు సరిగ్గా రాకపోయినా, తప్పు రాసినా తుడపడానికి ఎరేజర్​ కచ్చితంగా ఉండాలి. ఎరేజర్​ అంటే చాలా మందికి ఒకటే రకం తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు కిడ్స్​ స్టేషనరీలో బోలెడన్ని మోడల్స్​ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలకు ఇష్టమైన చాక్లెట్లూ, చిప్స్, ఐస్‌క్రీమ్స్‌ మొదలు అగ్గిపుల్లలూ, కార్లూ, జీపుల వరకూ ఎన్నో ఆకారాల్లో ఈ ఎరేజర్లు దొరుకుతున్నాయి. పిల్లలకు వీటిని కొనిస్తే ఎంతో సంబరపడతారు.

Erasers
Erasers (Eenadu)

బాక్సింగ్​ పెన్స్​: ఇక పేపర్​ మీద రాయాలంటే పెన్ను ఉండాల్సిందే. అయితే ఈ పెన్ను కేవలం రాయడానికి మాత్రమే కాకుండా ఆట ఆడటానికి కూడా అనువుగా ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా. సరిగ్గా అలాంటివే ఈ "వైల్డ్‌ కిటెన్‌ బాక్సింగ్‌ పెన్స్, రోబో ట్రాన్స్‌ఫర్‌మేషన్‌ పెన్స్‌". బాక్సింగ్‌ పెన్‌ వెనక చిన్న బటన్‌ ఉంటుంది. దాన్ని నొక్కితే చేతులు అటూ ఇటూ కదులుతుంటాయి. రోబో పెన్నేమో- రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, దాని భాగాల్ని కదిపితే రోబోగానూ మారుతుంది. పిల్లలకి ఈ కొత్తరకం పెన్నుల్ని బహుమతిగా ఇచ్చామంటే ఎంత ముచ్చటపడి పోతారో! మరి చూశారుగా, మీ పిల్లలు కూడా స్కూల్​కు వెళ్తుంటే వాళ్లకు ఓసారి వీటిని ఇవ్వండి. చాలా హ్యాపీగా స్కూల్​కు వెళ్తారు.

Wild Kitten Boxing Pen
Wild Kitten Boxing Pen (Eenadu)

బడులు తెరిచే సమయం దగ్గరకొస్తోంది - మీ పిల్లలు వెళ్లే బస్సు కండీషన్​ గురించి ఆరా తీశారా?

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STATIONARY ITEMS FOR STUDENTS

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