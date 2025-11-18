ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "రంధ్రాల సొరకాయ కూర" - అమ్మమ్మల నాటి ఈ కర్రీని టేస్ట్ చేయాల్సిందే గురూ!

సొరకాయతో ఎన్నడూ ట్రై చేయని సరికొత్త రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Variety Sorakaya Curry Recipe
Variety Sorakaya Curry Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Variety Sorakaya Curry Recipe : మనలో చాలా మంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయలలో సొరకాయ ఒకటి. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. మీ ఇంట్లోనూ సొరకాయ అంటే 'నో' వద్దు బాబోయ్ అంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక సూపర్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, అమ్మమ్మల నాటి నోరూరించే "రంధ్రాల సొరకాయ కూర". ఈ పేరు వినడానికి కొంచెం డిఫరెంట్​గా ఉంది కదూ! ఈ కర్రీ అంతకంటే అద్భుతమైన రుచితో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే సొరకాయ అంటే నచ్చని వాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. కమ్మగా ఉండే ఈ కర్రీతో పిల్లలూ తృప్తిగా తింటారు. ఇది అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా అద్దిరిపోయే టేస్ట్​నిస్తుంది. మరి, పాతకాలం నాటి ఈ పసందైన సొరకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Variety Sorakaya Curry Recipe
సొరకాయ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ - ఒకటి
  • నూనె - తగినంత
  • లవంగాలు - ఐదారు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • తాలింపు దినుసులు - ఒక చెంచా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • చింతపండు గుజ్జు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు, కారం - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • గరంమసాలా - ఒక చెంచా
  • బెల్లం పొడి - కొద్దిగా
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం

Variety Sorakaya Curry Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా లేత సొరకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత దాన్ని ఒక పెద్ద పాత్రలో ఉంచి ఫోర్క్‌తో కొంచెం దగ్గర దగ్గరగా గుచ్చి రంధ్రాలు చేసి పక్కన ఉంచాలి. కొంతసేపటికి కాయలోంచి నీరు బయటకు వస్తుంది.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని చీలికలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె వేయాలి. ఈ కర్రీ నూనె కొంచెం ఎక్కువే వేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, పోపు దినుసులు(శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర) వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Variety Sorakaya Curry Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అవి దోరగా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత నీరు దిగిన సొరకాయను ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
  • ఆపై ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ అవి మంచిగా మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • సొరకాయ ముక్కలు చక్కగా ఉడికాయనుకున్నాక కొద్దిగా చింతపండు గుజ్జు వేసి, కొన్ని నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
Variety Sorakaya Curry Recipe
బెల్లం పొడి (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, గరం మసాలా, బెల్లం పొడి యాడ్ చేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత సన్నని సెగ మీద మరో రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఘుమఘుమలాడే "రంధ్రాల సొరకాయ కూర" నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది!
Variety Sorakaya Curry Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం వీలైనంత వరకు లేత సొరకాయను తీసుకోవాలి. అప్పుడే కర్రీ మంచిగా ఉడికి, రుచికరంగా వస్తుంది.
  • ఇక్కడ సొరకాయకు రంధ్రాలు చేయడం కొంచెం కష్టమే కానీ, కూర తయారయ్యాక ఇంటిల్లిపాదీ హ్యాపీగా తినడం చూస్తే ఆ శ్రమ లెక్కలోకే రాదనిపిస్తుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా వెరైటీగా ఇలా సొరకాయ వండండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇప్పటివరకు రుచి చూడని సరికొత్త టేస్ట్​ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

