ETV Bharat / offbeat

ఈవెనింగ్ టైమ్​కి అద్దిరిపోయే "టమాటా బజ్జీలు" - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

స్ట్రీట్ స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీ "బజ్జీలు" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

Variety Snack Recipe for Kids
Variety Snack Recipe for Kids (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 14, 2026 at 10:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Variety Snack Recipe for Kids : ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్స్​లో మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టపడే వాటిల్లో ఒకటి "బజ్జీలు". అయితే, నార్మల్​గా మనందరం మిర్చీ బజ్జీలు ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. ఇంకాస్త వెరైటీగా తినాలనుకున్నప్పుడు వంకాయ, ఆలూ వంటి వాటితో ట్రై చేస్తుంటాం. అలాకాకుండా ఈసారి ఆంధ్ర స్టైల్​లో ఇలా "టమాటా బజ్జీలు" చేసుకుని చూడండి. మరమరాలు, పల్లీల స్టఫింగ్​తో సూపర్ టేస్టీగా ఉండి ఎన్ని తిన్నా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ టమాటా బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Variety Snack Recipe for Kids
Variety Snack Recipe for Kids (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - రెండు కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మీడియం సైజ్ టమాటాలు - ఎనిమిది
  • ఒక టీస్పూన్ - వాము
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • బేకింగ్ సోడా - కొద్దిగా
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • నూనె - వేయించేందుకు సరిపడా
Variety Snack Recipe for Kids
Variety Snack Recipe for Kids (Getty Images)

స్టఫింగ్ ప్రిపరేషన్ కోసం :

  • మరమరాలు - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(పెద్ద సైజ్​వి)
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • చాట్ మసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • వేయించుకున్న కార్న్ ఫ్లేక్స్ - ఒక కప్పు

ఇడ్లీలు మిగిలిపోయాయా? - ఇలా "మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై" చేయండి - స్నాక్స్​, లంచ్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

Variety Snack Recipe for Kids
Variety Snack Recipe for Kids (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఆంధ్ర స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, వాము, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కాస్త పసుపు, బేకింగ్ సోడా వేసుకొని పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మరీ జారుడుగా, గట్టిగా కాకుండా బజ్జీలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు తాజా టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Variety Snack Recipe for Kids
Variety Snack Recipe for Kids (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో తుడిచి పెట్టుకున్న టమాటాలను అన్ని వైపులా పిండి పట్టేలా ముంచి కాగుతున్న నూనె స్లోగా వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ అదే కాగుతున్న నూనెలో పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Variety Snack Recipe for Kids
Variety Snack Recipe for Kids (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ముందుగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకున్న టమాటాలను మధ్యలోకి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
  • ఆపై కట్ చేసిన ముక్కల్లో నుంచి టమాటాలను నెమ్మదిగా బయటకు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం బయటకు తీసిన టమాటాల పైపొట్టును తొలగించి ఒక బౌల్​​లో వేసుకుని మెత్తని గుజ్జులా మాష్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ గుజ్జులో మరమరాలు, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ తరుగు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, చాట్ మసాలా, కారం, కాస్త ఉప్పు, వేయించుకున్న కార్న్ ఫ్లేక్స్ వేసుకొని అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి. దాంతో బజ్జీల్లోకి కావాల్సిన స్టఫింగ్ తయారవుతుంది!
Variety Snack Recipe for Kids
Variety Snack Recipe for Kids (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ టమాటాలు తొలగించిన పిండి డొప్పలను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని వాటిల్లో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మరమరాల స్టఫింగ్​ని వాటిల్లో సరిపడా నింపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టఫ్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలపై కొన్ని వేయించిన పల్లీలు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసి చివరగా నిమ్మరసం పిండుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఆంధ్ర స్టైల్​లో అద్దిరిపోయే "టమాటా బజ్జీలు" రెడీ అవుతాయి! ఇవి రెగ్యులర్ వాటిని మించిన టేస్ట్​తో భలే కమ్మగా ఉంటాయి.

లంచ్​ బాక్స్​ల్లోకి ఘుమఘుమలాడే "మినప్పప్పు అన్నం" - నెయ్యితో కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

గోధుమపిండితో "చల్ల పునుగులు" - చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి - నూనె పీల్చవు!

TAGGED:

TOMATO BAJJI RECIPE
EVENING SNACK RECIPES
INSTANT SNACK RECIPE FOR KIDS
టమాటా బజ్జీలు చేసుకోండిలా
VARIETY SNACK RECIPE FOR KIDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.