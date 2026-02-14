ఈవెనింగ్ టైమ్కి అద్దిరిపోయే "టమాటా బజ్జీలు" - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
స్ట్రీట్ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీ "బజ్జీలు" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!
Published : February 14, 2026 at 10:51 AM IST
Variety Snack Recipe for Kids : ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్స్లో మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టపడే వాటిల్లో ఒకటి "బజ్జీలు". అయితే, నార్మల్గా మనందరం మిర్చీ బజ్జీలు ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. ఇంకాస్త వెరైటీగా తినాలనుకున్నప్పుడు వంకాయ, ఆలూ వంటి వాటితో ట్రై చేస్తుంటాం. అలాకాకుండా ఈసారి ఆంధ్ర స్టైల్లో ఇలా "టమాటా బజ్జీలు" చేసుకుని చూడండి. మరమరాలు, పల్లీల స్టఫింగ్తో సూపర్ టేస్టీగా ఉండి ఎన్ని తిన్నా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ టమాటా బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి - రెండు కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- మీడియం సైజ్ టమాటాలు - ఎనిమిది
- ఒక టీస్పూన్ - వాము
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - కొద్దిగా
- పల్లీలు - అర కప్పు
- నూనె - వేయించేందుకు సరిపడా
స్టఫింగ్ ప్రిపరేషన్ కోసం :
- మరమరాలు - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(పెద్ద సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- చాట్ మసాలా - ఒక టీస్పూన్
- వేయించుకున్న కార్న్ ఫ్లేక్స్ - ఒక కప్పు
ఇడ్లీలు మిగిలిపోయాయా? - ఇలా "మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై" చేయండి - స్నాక్స్, లంచ్లోకి పర్ఫెక్ట్!
తయారీ విధానం :
- ఆంధ్ర స్టైల్లో నోరూరించే ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, వాము, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కాస్త పసుపు, బేకింగ్ సోడా వేసుకొని పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మరీ జారుడుగా, గట్టిగా కాకుండా బజ్జీలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు తాజా టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో తుడిచి పెట్టుకున్న టమాటాలను అన్ని వైపులా పిండి పట్టేలా ముంచి కాగుతున్న నూనె స్లోగా వేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అదే కాగుతున్న నూనెలో పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ముందుగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకున్న టమాటాలను మధ్యలోకి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
- ఆపై కట్ చేసిన ముక్కల్లో నుంచి టమాటాలను నెమ్మదిగా బయటకు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం బయటకు తీసిన టమాటాల పైపొట్టును తొలగించి ఒక బౌల్లో వేసుకుని మెత్తని గుజ్జులా మాష్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ గుజ్జులో మరమరాలు, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ తరుగు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, చాట్ మసాలా, కారం, కాస్త ఉప్పు, వేయించుకున్న కార్న్ ఫ్లేక్స్ వేసుకొని అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి. దాంతో బజ్జీల్లోకి కావాల్సిన స్టఫింగ్ తయారవుతుంది!
- నెక్ట్స్ టమాటాలు తొలగించిన పిండి డొప్పలను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని వాటిల్లో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మరమరాల స్టఫింగ్ని వాటిల్లో సరిపడా నింపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టఫ్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలపై కొన్ని వేయించిన పల్లీలు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసి చివరగా నిమ్మరసం పిండుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఆంధ్ర స్టైల్లో అద్దిరిపోయే "టమాటా బజ్జీలు" రెడీ అవుతాయి! ఇవి రెగ్యులర్ వాటిని మించిన టేస్ట్తో భలే కమ్మగా ఉంటాయి.
లంచ్ బాక్స్ల్లోకి ఘుమఘుమలాడే "మినప్పప్పు అన్నం" - నెయ్యితో కిర్రాక్ ఉంటుంది!
గోధుమపిండితో "చల్ల పునుగులు" - చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి - నూనె పీల్చవు!