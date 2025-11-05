ETV Bharat / offbeat

మజ్జిగలో ఉడికించి ఇలా "కాకరకాయ కర్రీ" చేయండి - చేదు అస్సలే ఉండదు!

సరికొత్త పద్ధతిలో కమ్మని 'కాకరకాయ కూర' - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారంతే!

Variety Kakarakaya Curry
Variety Kakarakaya Curry (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2025 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Variety Kakarakaya Curry : మనలో చాలా మంది కాకరకాయ అనేగానే అబ్బో చేదు బాబోయ్ అనేస్తారు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితేనే చాలు మొహం చిట్లిస్తుంటారు. కానీ, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "కాకరకాయ కర్రీని" కూడా ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టొచ్చు. కాకరకాయ ముక్కలను మజ్జిగలో ఉడికించి ఇలా కూర చేశారంటే చేదు లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. వద్దన్నవాళ్లే ఈ కర్రీతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. ఇది వేడి వేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు! మొదటిసారి చేసేవారైనా ఈ రెసిపీని సింపుల్​గా, చాలా టేస్టీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ కాకరకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Variety Kakarakaya Curry
కాకరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు - కాకరకాయలు
  • ఒక కప్పు - పుల్లని మజ్జిగ
  • పావుకప్పు - నూనె
  • అర చెంచా - పసుపు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • పది - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • అర చెంచా - ధనియాలపొడి
  • అర చెంచా - జీలకర్రపొడి
  • రెండు చెంచాలు - కారం(తగినంత)
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు

పది నిమిషాల్లోనే గోధుమపిండితో "దోశలు"! - సరికొత్తగా, రుచికరంగా!

Variety Kakarakaya Curry
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కర్రీ తయారీకి ముందుగా కాకరకాయల్ని పీలర్​తో పైన గరుకుగా ఉండే దాన్ని లైట్​గా తీసేసుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి రౌండ్ షేప్​లో చక్రాల్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి గింజలు తీసేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీరను తరిగి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఒక కప్పు పరిమాణంలో పుల్లని మజ్జిగను ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు, మజ్జిగ, పసుపు, పావుచెంచా ఉప్పు వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
Variety Kakarakaya Curry
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అవి ఉడికేలోపు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పును వేసుకుని అన్నింటినీ మెత్తని పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • కాకరకాయ ముక్కలు 70 నుంచి 80 శాతం వరకు ఉడికించుకున్నాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద మరో కడాయి లేదా పాన్​ను పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి.
Variety Kakarakaya Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మజ్జిగలో ఉడికించుకున్న కాకరకాయ ముక్కల్ని వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ మసాలా పేస్ట్, కరివేపాకు వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
  • తర్వాత పాన్​పై మూత ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆనియన్ పేస్ట్​లోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • మిశ్రమం మంచిగా వేగి లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కమ్మ కమ్మని "కాకరకాయ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
Variety Kakarakaya Curry
పోపుదినుసులు (Getty Images)

క్రిస్పీగా, టేస్టీగా "రవ్వ వడలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

క్యాబేజీతో సూపర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ - పది నిమిషాల్లోనే రెడీ!

TAGGED:

TASTY KAKARAKAYA CURRY
NO BITTERNESS KAKARAKAYA CURRY
BITTER GOURD CURRY WITH MAJJIGA
చేదు లేకుండా కాకరకాయ కర్రీ
KAKARAKAYA CURRY WITH MAJJIGA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇంట్లో చిన్న పిల్లలున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.