మజ్జిగలో ఉడికించి ఇలా "కాకరకాయ కర్రీ" చేయండి - చేదు అస్సలే ఉండదు!
సరికొత్త పద్ధతిలో కమ్మని 'కాకరకాయ కూర' - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారంతే!
Published : November 5, 2025 at 3:20 PM IST
Variety Kakarakaya Curry : మనలో చాలా మంది కాకరకాయ అనేగానే అబ్బో చేదు బాబోయ్ అనేస్తారు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితేనే చాలు మొహం చిట్లిస్తుంటారు. కానీ, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "కాకరకాయ కర్రీని" కూడా ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టొచ్చు. కాకరకాయ ముక్కలను మజ్జిగలో ఉడికించి ఇలా కూర చేశారంటే చేదు లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. వద్దన్నవాళ్లే ఈ కర్రీతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. ఇది వేడి వేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు! మొదటిసారి చేసేవారైనా ఈ రెసిపీని సింపుల్గా, చాలా టేస్టీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ కాకరకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నాలుగు - కాకరకాయలు
- ఒక కప్పు - పుల్లని మజ్జిగ
- పావుకప్పు - నూనె
- అర చెంచా - పసుపు
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- పది - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- అర చెంచా - ధనియాలపొడి
- అర చెంచా - జీలకర్రపొడి
- రెండు చెంచాలు - కారం(తగినంత)
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కర్రీ తయారీకి ముందుగా కాకరకాయల్ని పీలర్తో పైన గరుకుగా ఉండే దాన్ని లైట్గా తీసేసుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి రౌండ్ షేప్లో చక్రాల్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి గింజలు తీసేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీరను తరిగి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఒక కప్పు పరిమాణంలో పుల్లని మజ్జిగను ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు, మజ్జిగ, పసుపు, పావుచెంచా ఉప్పు వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పును వేసుకుని అన్నింటినీ మెత్తని పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- కాకరకాయ ముక్కలు 70 నుంచి 80 శాతం వరకు ఉడికించుకున్నాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద మరో కడాయి లేదా పాన్ను పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మజ్జిగలో ఉడికించుకున్న కాకరకాయ ముక్కల్ని వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ మసాలా పేస్ట్, కరివేపాకు వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూత ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆనియన్ పేస్ట్లోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- మిశ్రమం మంచిగా వేగి లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కమ్మ కమ్మని "కాకరకాయ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
