"మొక్కజొన్న కంకులు" గట్టి పడితే పడేయకండి - ఇలా "దోశలు" చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!
రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే కమ్మని "దోశలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోండిలా!
Published : March 8, 2026 at 5:09 PM IST
Variety Dosa Recipe in Telugu : మనందరికీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనగానే ఇడ్లీ, దోశ, పూరీ, బోండా, వడ, ఉప్మా అంటూ రకరకాల రెసిపీలు గుర్తుకొస్తాయి. వీటన్నింటిలోనూ దోశలకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే దోశలను ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలందరూ వారంలో రెండు, మూడు సార్లైనా మార్నింగ్ టిఫెన్లోకి దోశలను రెడీ చేస్తుంటారు. ఇక ఈ దోశల్లోనూ రకరకాల వెరైటీలు ఉంటాయి. నార్మల్గా రవ్వ దోశ, ఆనియన్ దోశ, ఎగ్ దోశ వంటివి అందరూ ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ట్రై చేయండి.
అదే, మొక్కజొన్న గింజలతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "దోశలు". మనలో చాలా మంది మార్కెట్కి వెళ్లినప్పుడు కాల్చుకుని లేదా ఉడికించి తిందామని మొక్కజొన్న కంకులు తెస్తుంటారు. కానీ, కొన్నిసార్లు పని మీద పడి వాటి సంగతి మర్చిపోతుంటారు. తీరా చూస్తే కంకులు వాడి గింజలు గట్టిపడిపోయి కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి టైమ్లో వాటిని పడేయకుండా ఇలా దోశలు ట్రై చేయండి. ఇవి రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంట్లో వాళ్లందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పోషకాలతో నిండి ఉండే ఈ దోశలు ఆరోగ్యకరం కూడా. అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మూడు కప్పులు - మొక్కజొన్న గింజలు
- మూడు కప్పులు - బియ్యప్పిండి
- ఏడెనిమిది - పచ్చిమిర్చి
- రెండు స్పూన్లు - జీలకర్ర
- టేస్ట్కి సరిపడా - ఉప్పు
- రెండు అంగుళాల ముక్క - అల్లం
- తగినంత - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా గింజలు గట్టిపడిన మొక్కజొన్న కంకుల నుంచి మూడు కప్పుల పరిమాణంలో గింజలను ఒలిచి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి మిక్సీ జార్లో వేసుకుని కొన్ని నీళ్లు చేర్చి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, అల్లం ముక్కలు వేసి మరోసారి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో మీ ఇంట్లో ఒకవేళ దోశ పిండి లేదా ఇడ్లీ పిండి ఉంటే కాస్త వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఒకవేళ ఏదీ లేకపోతే తగినంత బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకుని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండి మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద మీ దగ్గర ఇనుప పెనం ఉంటే అది లేదంటే నాన్స్టిక్ దోశ పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి.
- పెనం బాగా వేడయ్యాక ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసి పల్చగా దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత రెండు స్పూన్ల నూనె వేసి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు చక్కగా కాలనిచ్చి ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మొక్కజొన్న గింజలతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కరకరలాడే "దోశలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- ఇక వీటిని పల్లీ లేదా కొబ్బరి ఇలా మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ దోశలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా మొక్కజొన్న గింజలతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ దోశలను ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
