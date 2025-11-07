ఉల్లి, టమాటా లేకుండానే కమ్మని 'చికెన్ కూర' - అన్నం, పులావ్, చపాతీల్లోకి కిర్రాక్ కాంబో!
-వీకెండ్ విందులోకి వెరైటీ "చికెన్ కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ దిల్ ఖుష్ అవ్వాల్సిందే!
Published : November 7, 2025 at 11:30 AM IST
Variety Chicken Curry Recipe : వీకెండ్తో పాటు వారంలో రెండు మూడుసార్లు నాన్వెజ్ వంటకాలను చేసుకుంటుంటారు చాలా మంది. అందులో గుడ్డు తర్వాతి స్థానం చికెన్దే అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే, చికెన్ కర్రీని ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా క్విక్ అండ్ ఈజీగా అయిపోవాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే "గార్లిక్ చికెన్ కర్రీ".
ఉల్లిపాయ, టమాటా లేకుండానే చేసే ఈ కర్రీ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ వీకెండ్ ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచితో పాటు మంచి రెసిపీని ఆస్వాదించామనే ఫీలింగ్ని పొందుతారు. ఇది వైట్ రైస్, పులావ్, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే, ఎవరైనా ఈ కర్రీని చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ వెరైటీ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అరకిలో
- పెరుగు - పావుకప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- కారం - ఒక చెంచా
- పసుపు - అరచెంచా
- ధనియాలపొడి - అరచెంచా
- జీలకర్రపొడి - అరచెంచా
- గరంమసాలా - అరచెంచా
- నూనె - పావుకప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
- ఎండుమిర్చి - ఎనిమిది
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చికెన్ను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత వాటర్ లేకుండా వడకట్టి అందులో పసుపు, కొద్దిగా కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పెరుగు, నిమ్మరసం వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చికెన్ ముక్కలకు మంచిగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం గిన్నెపై మూత ఉంచి అరగంట పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి. ఈ గ్యాప్లో రెసిపీలోకి కావాల్సిన వెల్లుల్లి మసాలాను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అరగంట తర్వాత స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి అనుగుణంగా ఉండే పాన్ లేదా కడాయి పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన చికెన్ మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూత ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ సగం అంటే 50 శాతం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి మసాలా వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
- ఆపై ఒక కప్పు వరకు నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కర్రీ దగ్గరకు అయ్యేంత ఉడికించుకోవాలి.
- కూర దగ్గరకు అయ్యి లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కర్రీ" సింపుల్గా తయారవుతుంది!
