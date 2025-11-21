బెండకాయలను మిక్సీ పట్టి ఇలా "పచ్చడి" చేయండి - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
Published : November 21, 2025 at 4:40 PM IST
Variety Bendakaya Pachadi Recipe : మనలో చాలా మంది 'బెండకాయ'ను అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితేనే చాలు ముందు నుంచే వద్దు మమ్మీ అనేస్తుంటారు. కానీ, బెండకాయలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. అయితే, అదంటే నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తినేలా చేయొచ్చు. అలాంటి వారందరికీ ఓసారి ఇలా బెండకాయలను మిక్సీ పట్టి "పచ్చడి" చేసి పెట్టండి.
మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని వద్దన్నవాళ్లే ముద్ద మిగల్చకుండా కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీల్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది. టిఫెన్స్లోకీ చాలా బాగుంటుంది. ఈ పచ్చడి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా క్విక్ అండ్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, సూపర్ టేస్టీ బెండకాయ రోటి పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - అరకేజీ
- టమాటాలు - ఆరు
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- నూనె - తగినంత
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ధనియాలు - రెండు చెంచాలు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లిపాయలు - రెండు
- జీలకర్ర - రెండు స్పూన్లు
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- వేయించిన పల్లీలు - రెండు గుప్పెళ్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ పచ్చడి తయారీకి ముందుగా తాజా బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత వాటిని అంగుళం పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అలాగే, టమాటాలను నీట్గా కడిగి పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి మూడు చెంచాల నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా హీట్ అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను వేసి లో-ఫ్లేమ్లో బాగా వేయించుకోవాలి. ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో గరిటెతో కలుపుతూ ఉండాలి.
- అవి మగ్గేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద ఇంకో పాన్ పెట్టి రెండు చెంచాల నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త కాగిన తర్వాత ధనియాలు వేసి వేయించాలి.
- ధనియాలు కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, చింతపండు వేసుకుని కలిపి టమాటాలు సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బెండకాయలు చక్కగా ఫ్రై అయ్యాయనుకున్నాక వాటిల్లో రుచికి తగింత ఉప్పు వేసుకుని అది ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి. ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని బెండకాయ ముక్కల పాన్ దించి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం టమాటా ముక్కల మిశ్రమం మంచిగా మగ్గిన తర్వాత అందులో కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అవి చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వేయించిన పల్లీలు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో వేయించి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు, వేయించిన టమాటా పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి పోపు రెడీ చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- నూనె - కొద్దిగా
- పోపు దినుసులు - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా హీట్ అయ్యాక తాలింపు దినుసులు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "బెండకాయ పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
