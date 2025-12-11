Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / offbeat

బీరకాయలను కాల్చి ఇలా "పచ్చడి" చేయండి - సరికొత్త టేస్ట్​ను ఆస్వాదిస్తారు!

నయా స్టైల్​లో కమ్మని "బీరకాయ పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

Beerakaya Pachadi Preparation
Beerakaya Pachadi Preparation (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 8:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Beerakaya Pachadi Preparation : మీరు ఇప్పటివరకు ఎన్నో రకాల 'రోటిపచ్చళ్లు' తయారు చేసుకొని ఉంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి తినాలన్నా బోరింగ్​గా ఉంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పచ్చడిని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "బీరకాయ పచ్చడి". నార్మల్​గా చాలా మంది బీరకాయ ముక్కలను నూనెలో వేయించి పచ్చడి చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఒకసారి వంకాయలను కాల్చి పచ్చడి నూరినట్లు బీరకాయలనూ నిప్పులు లేదా గ్యాస్​ స్టవ్ మీద సన్నని మంటపై కాల్చి ఇలా "చట్నీ" చేయండి. సరికొత్త రుచిలో అద్దిరిపోతుంది. ఇంటిల్లిపాదీకి తెగ నచ్చేస్తుంది. ఇది వేడి వేడి అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్​లోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. మరి, నోరూరించే ఈ కొత్తరకం బీరకాయ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Beerakaya Pachadi Recipe
Beerakaya Pachadi Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీరకాయలు - రెండు
  • టమాటాలు - మూడు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • పచ్చిమిర్చి - పది(రుచికి తగినన్ని)
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • చింతపండు - నిమ్మకాయంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - చారెడు
  • నువ్వులు - మూడు చెంచాలు
  • పసుపు - ముప్పావు చెంచా

కుక్కర్​లో టేస్టీ "దొండకాయ కర్రీ" - చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

Beerakaya Pachadi Recipe
Beerakaya Pachadi Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ పచ్చడి తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
  • అది నానేలోపు స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో తెల్ల నువ్వులను వేసి లో ప్లేమ్​లో దోరగా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత తాజా బీరకాయలను తీసుకుని కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద గ్రిల్ పెట్టి దానిపై కట్ చేసి బీరకాయ ముక్కలను ఉంచి ప్లక్కర్ లేదా పట్టుకారుతో అటు ఇటు తిప్పుతూ అన్ని వైపులా మంచిగా కాల్చుకోవాలి.
Beerakaya Pachadi Recipe
Beerakaya Pachadi Recipe (Getty Images)
  • బీరకాయ ముక్కలు అన్ని వైపులా చక్కగా కాలిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత అదే గ్రిల్​పై ఉల్లిపాయ, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చిలను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి చక్కగా కాల్చి పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • ఆపై కాల్చిన బీరకాయ, టమాటా, ఉల్లి, పచ్చిమిర్చిలు కాస్త చల్లారిన తర్వాత వాటిపై ఏర్పడిన నల్లని పొరను చేతితో దులిపేయాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మసి దులిపిన బీరకాయ ముక్కలు, టమాటాలు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, వేయించిన నువ్వులు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, నానబెట్టుకున్న చింతపండు, కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసుకుని రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
Beerakaya Pachadi Recipe
Beerakaya Pachadi Recipe (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - రెండు చెంచాలు
  • శనగపప్పు - ఒక చెంచా
  • మినప్పప్పు - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు - ఒక చెంచా
  • మెంతులు - అర చెంచా
  • ఇంగువ - పావు చెంచా
  • కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
  • ఎండుమిర్చి - ఒకటి
Beerakaya Pachadi Recipe
Beerakaya Pachadi Recipe (Getty Images)
  • పోపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, మెంతులు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా ఫ్రై అయ్యాక సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి తాలింపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • పోపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, కాల్చిన బీరకాయలతో ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపించే కమ్మటి "రోటిపచ్చడి" ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీకు రోలు అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే అందులో ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్లయితే మిక్సీ చేసుకున్న దానికంటే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది.

రాగిపిండితో కరకరలాడే "కట్​ లెట్స్" - కారం, మసాలాలు లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్!

నువ్వులతో కలిపి ఇలా "టమాటా పచ్చడి" చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

TAGGED:

VARIETY BEERAKAYA PACHADI
PACHADI WITH ROASTED RIDGE GOURD
BEERAKAYA PACHADI INGREDIENTS
బీరకాయ పచ్చడి తయారీ
VARIETY BEERAKAYA PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.