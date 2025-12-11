బీరకాయలను కాల్చి ఇలా "పచ్చడి" చేయండి - సరికొత్త టేస్ట్ను ఆస్వాదిస్తారు!
నయా స్టైల్లో కమ్మని "బీరకాయ పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
Published : December 11, 2025 at 8:42 PM IST
Beerakaya Pachadi Preparation : మీరు ఇప్పటివరకు ఎన్నో రకాల 'రోటిపచ్చళ్లు' తయారు చేసుకొని ఉంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి తినాలన్నా బోరింగ్గా ఉంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పచ్చడిని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "బీరకాయ పచ్చడి". నార్మల్గా చాలా మంది బీరకాయ ముక్కలను నూనెలో వేయించి పచ్చడి చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఒకసారి వంకాయలను కాల్చి పచ్చడి నూరినట్లు బీరకాయలనూ నిప్పులు లేదా గ్యాస్ స్టవ్ మీద సన్నని మంటపై కాల్చి ఇలా "చట్నీ" చేయండి. సరికొత్త రుచిలో అద్దిరిపోతుంది. ఇంటిల్లిపాదీకి తెగ నచ్చేస్తుంది. ఇది వేడి వేడి అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్లోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. మరి, నోరూరించే ఈ కొత్తరకం బీరకాయ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీరకాయలు - రెండు
- టమాటాలు - మూడు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- పచ్చిమిర్చి - పది(రుచికి తగినన్ని)
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- చింతపండు - నిమ్మకాయంత
- కొత్తిమీర తరుగు - చారెడు
- నువ్వులు - మూడు చెంచాలు
- పసుపు - ముప్పావు చెంచా
తయారీ విధానం :
- ఈ పచ్చడి తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
- అది నానేలోపు స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో తెల్ల నువ్వులను వేసి లో ప్లేమ్లో దోరగా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- తర్వాత తాజా బీరకాయలను తీసుకుని కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద గ్రిల్ పెట్టి దానిపై కట్ చేసి బీరకాయ ముక్కలను ఉంచి ప్లక్కర్ లేదా పట్టుకారుతో అటు ఇటు తిప్పుతూ అన్ని వైపులా మంచిగా కాల్చుకోవాలి.
- బీరకాయ ముక్కలు అన్ని వైపులా చక్కగా కాలిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే గ్రిల్పై ఉల్లిపాయ, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చిలను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి చక్కగా కాల్చి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఆపై కాల్చిన బీరకాయ, టమాటా, ఉల్లి, పచ్చిమిర్చిలు కాస్త చల్లారిన తర్వాత వాటిపై ఏర్పడిన నల్లని పొరను చేతితో దులిపేయాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మసి దులిపిన బీరకాయ ముక్కలు, టమాటాలు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, వేయించిన నువ్వులు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, నానబెట్టుకున్న చింతపండు, కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసుకుని రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - రెండు చెంచాలు
- శనగపప్పు - ఒక చెంచా
- మినప్పప్పు - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు - ఒక చెంచా
- మెంతులు - అర చెంచా
- ఇంగువ - పావు చెంచా
- కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
- ఎండుమిర్చి - ఒకటి
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, మెంతులు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- అవి లైట్గా ఫ్రై అయ్యాక సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి తాలింపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- పోపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, కాల్చిన బీరకాయలతో ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపించే కమ్మటి "రోటిపచ్చడి" ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీకు రోలు అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే అందులో ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్లయితే మిక్సీ చేసుకున్న దానికంటే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది.
