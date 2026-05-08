అక్కడ వధూవరులు నవ్వకూడదు! - ఇక్కడ వరుడు ఉండడు! - ఈ వింత ఆచారాల గురించి తెలుసా?
-పెళ్లిళ్లు అంటే సందడి, పాటలు, డ్యాన్సులే కాదు - వింత ఆచారాలు కూడా ఉంటాయి!
Published : May 8, 2026 at 4:11 PM IST
Varieties of Traditions in Marriage: పెళ్లంటే ఎంత హంగామా, హడావుడి ఉంటుందో. చుట్టాల సందడి, పిల్లల అల్లరి, పాటలు, డాన్సులు, డీజేల కోలాహలం.. ఇలా ఒక్కటేమిటి అన్ని రకాల ఎంజాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి. కేవలం సరదాలు మాత్రమే కాదు ఆ పెళ్లి వెనుక ఎన్నెన్నో సంప్రద్రాయాలు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు వాటి గురించి తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యం కలుగుక మానదు. ఇప్పుడు మీ కోసం అలాంటి రెండు సంప్రదాయల గురించి చెప్పబోతున్నాం. ఇందులో ఒక పెళ్లిలో వధూవరులు నవ్వకూడదట. ఇంకో పెళ్లిలో అసలు పెళ్లికొడుకే ఉండడట. అసలు ఈ ఆచారాలు ఏంటి? వీటి వెనుక కారణాలు ఏంటి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
వధూవరులు నవ్వకూడదు: నార్మల్గా పెళ్లి తంతు మొదలైనప్పటి నుంచి పూర్తి అయ్యే వరకు ఎన్నెనో ఫొటోలు దిగుతారు. ఫొటోగ్రాఫర్స్ కూడా రకరకాల స్టిల్స్ చెబుతుంటారు. ఇక ఫొటోలు నీట్గా రావాలంటే వధూవరుల ఫేస్లో నవ్వు ముఖ్యం. కానీ ఆఫ్రికాలోని కెన్యా, కాంగోలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వివాహం జరిగేటప్పుడు గానీ, ఆ తర్వాత ఫొటోలు దిగేటప్పుడు గానీ పెళ్లికూతురు, పెళ్లికొడుకు అస్సలు నవ్వకూడదట. అలాగని అదేదో సరదా కాదు సుమీ. దాని వెనక ఓ బలమైన కారణం ఉందట.
అక్కడి ప్రజలు పెళ్లిని చాలా సీరియస్ వ్యవహారంగా తీసుకుంటారట. అందుకే పెళ్లి కొడుకు లేదా పెళ్లి కూతురు నవ్వితే వాళ్లకు పెళ్లంటే చిత్తశుద్ధి లేదనీ, కాబోయే పార్టనర్పైన గౌరవం లేదనీ భావిస్తారట. వివాహ తంతు ముగిసే వరకూ ఎంత గంభీరంగా ఉంటే, ఆ బంధం పట్ల అంత నిబద్ధతతో ఉన్నట్లు లెక్క. తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ సంప్రదాయాన్ని వాళ్లు ఇప్పటికీ పాటిస్తున్నారట. సంతోషంగా, సంబరంగా చేసుకునే వేడుకలో సీరియస్గా ఉండాలంటే ఎంత కష్టమో కదూ!
పెళ్లికొడుకు లేకుండానే వివాహం: పెళ్లి వేడుకల నిర్వహణలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో సంప్రదాయం ఉంటుంది. అయితే, అసలు పెళ్లికొడుకు లేకుండానే పెళ్లి జరిగే ఆచారం గురించి మీకు తెలుసా?. గుజరాత్ రాష్ట్రం ఛోటా ఉదేపుర్ జిల్లాలోని పలు గిరిజన గ్రామాల్లో వరుడు లేకుండానే వివాహ క్రతువు నిర్వహించే సంప్రదాయం తరతరాలుగా కొనసాగుతోంది. అయితే, వరుడి తరఫున పెళ్లి కాని అతడి అక్క లేదా చెల్లి పెళ్లి తంతులో పాల్గొంటారట. వధువు ఊరిలోనే జరిగే ఈ సంప్రదాయ వ్యవహారాలన్నింటినీ ఆ సోదరి చేతుల మీదుగానే జరిపిస్తారు. ఊరేగింపులోనూ వరుడు ఉండడు.
ఈ హడావుడి మొత్తం పూర్తి అయ్యాక, వరుడి సోదరి దగ్గరుండి మరీ వధువుని తమ ఇంటికి తీసుకెళ్తుందట. ఆ తర్వాత అందరి సమక్షంలో అక్కడ జరిగే వేడుకలో వధూవరులు వివాహ బంధంతో ఒక్కటవుతారు. ఆ ఊరి ఇలవేల్పు బ్రహ్మదేవుడి గౌరవార్థం ఎప్పటి నుంచో వాళ్లు ఈ ఆచారం పాటిస్తున్నారట. గతంలో ఇద్దరు యువకులు ఈ సంప్రదాయాన్ని ఉల్లంఘించడంతో వారి దాంపత్య బంధం ఎక్కువకాలం నిలవలేదట. అందుకే అప్పట్నుంచీ ఈ ఆచారాన్ని మరింత కట్టుదిట్టంగా అమలయ్యేలా చూస్తున్నారు ఆ గ్రామపెద్దలు.
