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పాల ప్యాకెట్ల వేర్వేరు రంగుల్లో ఎందుకుంటాయి? - నాణ్యత, ధరల్లో ఎందుకు తేడా?

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం రంగుల్లో పాల ప్యాకెట్లు - వాటి అర్ధాలేమిటో తెలుసా?

milk packets
వివిధ రంగుల్లో పాల ప్యాకెట్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 12:43 PM IST

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Milk Packet Colour Code in India : రోజూ ఉపయోగించే పాల ప్యాకెట్లు వివిధ రంగుల్లో ఉండడాన్ని మీరు గుర్తించే ఉంటారు. కొన్ని ప్యాకెట్లు నీలం రంగులో, మరికొన్ని ఆకుపచ్చ, ఇంకొన్ని ఎరుపు, నారింజ, ఊదా రంగుల్లో లభిస్తాయి. ఇలా విభిన్న రంగుల్లో ఉండడం వల్ల పాల నాణ్యతను పరీక్షించకుండానే ప్యాకెట్ ద్వారా తెలుసుకోవాలన్నదే కంపెనీల ముఖ్య ఉద్దేశం. పాల నాణ్యత అందులోని కొవ్వు పదార్థాల లభ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ధర నిర్ణయంలోనూ ఫ్యాట్ ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు.

పాల ప్యాకెట్ల రంగుల అర్థాలు

  1. నీలం : టోన్డ్ మిల్క్ - 3 శాతం కొవ్వు
  2. ఆకుపచ్చ : స్టాండర్డైజ్డ్ మిల్క్ - 4.5 శాతం కొవ్వు
  3. నారింజ : ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ - 6 శాతం కొవ్వు
  4. ఊదా/మెజెంటా : డబుల్-టోన్డ్ మిల్క్ - తక్కువ కొవ్వు)

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ప్యాకెట్లు వివిధ రంగుల్లో ఉండడం వల్ల వినియోగదారులకు తమకు అవసరమైన పాలు కొనుగోలు చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. వీటి ధరల్లోనూ తేడాలుంటాయి. వినియోగదారులు ప్రతిసారీ వివరమైన లేబుల్‌ చదవాల్సిన అవసరం లేకుండా, పాల రకాలను త్వరగా గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతాయి. అందుకే చాలా మంది గ్రీన్ ప్యాకెట్, బ్లూ కలర్ ప్యాకెట్ అని అడగడాన్ని గమనించే ఉంటాం.

పాల ప్యాకెట్లపై రంగుల అర్థం

ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (FSSAI) ఆహార లేబులింగ్, భద్రతా నిబంధనలను నియంత్రించినప్పటికీ ప్యాకెట్ రంగులను ఆయా కంపెనీలు నిర్ణయించుకుంటాయి. ప్రధానంగా కొవ్వు శాతం, పాల కేటగిరీని గుర్తించడానికి విభిన్న రంగుల ప్యాకెట్లు విక్రయిస్తుంటాయి. ఈ రంగు ఆధారిత విధానం వల్ల వినియోగదారులు తమ రోజువారీ టీ, కాఫీ, పిల్లల కోసం లేదా పెరుగు, స్వీట్ల వంటి చిక్కటి పదార్థాల తయారీకి సరైన ప్యాకెట్లు ఎంచుకునే వీలుంటుంది.

డైరీ బ్రాండ్లు కలర్ కోడింగ్‌

చాలా మంది పాల ప్యాకెట్లను కిరాణా దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఈ సమయంలో తమకు అవసరమైన ప్యాకెట్​ కావాలని కంపెనీ లేదా కలర్ ప్యాకెట్ కోరుతుంటారు. తద్వారా అందుబాటులో ఉన్న అనేక రకాల్లో తమకు అవసరమైన పాల ప్యాకెట్ ఎంచుకునే వీలు కలుగుతుంది.

ప్యాకెట్ పాలలో లభించే కొవ్వు శాతం, పాల రుచిపై ప్రతి ఒక్కరికీ అవగాహన ఏర్పడుతుంది. అధిక కొవ్వు కలిగిన పాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండేందుకు అవకాశం లభిస్తుంది.

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