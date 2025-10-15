పాతకాలం నాటి "వంకాయ ఉల్లికారం" - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచి!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే సూపర్ టేస్టీ కర్రీ - కేవలం నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : October 15, 2025 at 3:24 PM IST
Vankaya Ullikaram: గుత్తి వంకాయ అందరికీ ఇష్టమే. పులుసు, ఫ్రై, మసాలా వంకాయ ఇలా ఎలా చేసినా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే వంకాయతో ఎప్పుడూ చేసే రొటీన్ కూరలు కాకుండా ఓసారి పాతకాలం నాటి వంకాయ ఉల్లికారం చేయండి. అద్దిరిపోతుంది. అతి తక్కువ పదార్థాలతో చాలా అంటే చాలా రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు. తయారు చేయడానికి కూడా ఎక్కువ కష్టపడనవసరం లేదు. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ వంకాయ ఉల్లికారం వేసుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని వంకాయ ఉల్లికారం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గుత్తి వంకాయలు - ముప్పావు కేజీ
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఎండుమిర్చి - 20
- ఉల్లిపాయలు - 5
- నూనె - సరిపడా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా వంకాయలను శుభ్రంగా కడిగి పుచ్చులు ఏమైనా ఉంటే తీసేయాలి. ఆ తర్వాత వంకాయ మధ్యలోకి నాలుగు గాట్లు పెట్టాలి. ఇలా కట్ చేసిన వంకాయలను ఉప్పు నీరు ఉన్న గిన్నెలోకి వేసి పక్కన పెట్టాలి.
- ఉల్లికారం కోసం పెద్ద సైజ్లో ఉన్న ఉల్లిపాయల చివర్ల కట్ చేసి పొట్టు తీసేయాలి. అనంతరం మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఒక టేబుల్స్పూన్ నూనె వేయాలి. కాగిన నూనెలో ఎండు మిరపకాయలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- ఎండుమిర్చి వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అదే నూనెలోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. అదే పాన్లోకి మరో 5 టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేయాలి.
- ఆ నూనెలోకి కట్ చేసిన వంకాయలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకోవాలి.
- వంకాయలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు మిక్సీజార్లోకి వేయించిన ఎండుమిరపకాయలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి ఫ్రై చేసిన ఉల్లిపాయలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- వేయించిన వంకాయలు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన ఉల్లికారాన్ని ఒక్కో వంకాయలో స్టఫ్ చేసుకోండి. ఇలా అన్ని వంకాయల్లో కారం స్టఫ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి ఓ రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. అనంతరం అందులోకి స్టఫ్ చేసిన వంకాయలు వేసుకోవాలి. ఇక మిగిలిన ఉల్లికారాన్ని కూడా వేసి నిధానంగా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- నూనెలో స్టఫ్ చేసిన వంకాయలు వేసిన దగ్గర నుంచి లో ఫ్లేమ్లోనే మధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- వంకాయలు నూనెలో పర్ఫెక్ట్గా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే సరి. అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వంకాయ ఉల్లికారం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- వంకాయలు లేతగా ఉంటే తొందరగా ఫ్రై అవడంతో పాటు కర్రీ టేస్టీగా ఉంటుంది.
- ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఎండుమిర్చి లేకుంటే దాని ప్లేస్లో ఎండుకారం వేసుకుంటే సరి.
