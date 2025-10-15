ETV Bharat / offbeat

పాతకాలం నాటి "వంకాయ ఉల్లికారం" - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచి!

- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే సూపర్​ టేస్టీ కర్రీ - కేవలం నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Vankaya Ullikaram
Vankaya Ullikaram (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 3:24 PM IST

Vankaya Ullikaram: గుత్తి వంకాయ అందరికీ ఇష్టమే. పులుసు, ఫ్రై, మసాలా వంకాయ ఇలా ఎలా చేసినా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే వంకాయతో ఎప్పుడూ చేసే రొటీన్​ కూరలు కాకుండా ఓసారి పాతకాలం నాటి వంకాయ ఉల్లికారం చేయండి. అద్దిరిపోతుంది. అతి తక్కువ పదార్థాలతో చాలా అంటే చాలా రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు. తయారు చేయడానికి కూడా ఎక్కువ కష్టపడనవసరం లేదు. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ వంకాయ ఉల్లికారం వేసుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని వంకాయ ఉల్లికారం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Vankaya
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గుత్తి వంకాయలు - ముప్పావు కేజీ
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఎండుమిర్చి - 20
  • ఉల్లిపాయలు - 5
  • నూనె - సరిపడా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
Dry Chilli
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా వంకాయలను శుభ్రంగా కడిగి పుచ్చులు ఏమైనా ఉంటే తీసేయాలి. ఆ తర్వాత వంకాయ మధ్యలోకి నాలుగు గాట్లు పెట్టాలి. ఇలా కట్​ చేసిన వంకాయలను ఉప్పు నీరు ఉన్న గిన్నెలోకి వేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఉల్లికారం కోసం పెద్ద సైజ్​లో ఉన్న ఉల్లిపాయల చివర్ల కట్​ చేసి పొట్టు తీసేయాలి. అనంతరం మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ఒక టేబుల్​స్పూన్​ నూనె వేయాలి. కాగిన నూనెలో ఎండు మిరపకాయలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఎండుమిర్చి వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అదే నూనెలోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. అదే పాన్​లోకి మరో 5 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేయాలి.
  • ఆ నూనెలోకి కట్​ చేసిన వంకాయలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకోవాలి.
  • వంకాయలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన ఎండుమిరపకాయలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి ఫ్రై చేసిన ఉల్లిపాయలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • వేయించిన వంకాయలు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన ఉల్లికారాన్ని ఒక్కో వంకాయలో స్టఫ్​ చేసుకోండి. ఇలా అన్ని వంకాయల్లో కారం స్టఫ్​ చేసుకోవాలి.
Cumins
జీలకర్ర (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి ఓ రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. అనంతరం అందులోకి స్టఫ్​ చేసిన వంకాయలు వేసుకోవాలి. ఇక మిగిలిన ఉల్లికారాన్ని కూడా వేసి నిధానంగా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • నూనెలో స్టఫ్​ చేసిన వంకాయలు వేసిన దగ్గర నుంచి లో ఫ్లేమ్​లోనే మధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • వంకాయలు నూనెలో పర్ఫెక్ట్​గా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే సరి. అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వంకాయ ఉల్లికారం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Vankaya Ullikaram
వంకాయ ఉల్లికారం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • వంకాయలు లేతగా ఉంటే తొందరగా ఫ్రై అవడంతో పాటు కర్రీ టేస్టీగా ఉంటుంది.
  • ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఎండుమిర్చి లేకుంటే దాని ప్లేస్​లో ఎండుకారం వేసుకుంటే సరి.

