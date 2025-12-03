ETV Bharat / offbeat

కుక్కర్​లో రసాలూరించే "వంకాయ కర్రీ" - ఆంధ్ర స్టైల్​లో భలే రుచిగా ఉంటుంది!

- అద్భుతమైన రుచితో వంకాయ టమాటా కర్రీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

Vankaya Tomato Curry
Vankaya Tomato Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vankaya Tomato Curry Making Process : వంకాయతో చేసే వంటకాలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది గుత్తొంకాయ కర్రీ, వేపుడు, పులుసు అంటూ ఎన్నో వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అలాగే, వంకాయతో కలిపి కొన్ని కాంబినేషన్ కర్రీలు వండుతుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో ఒక అద్భుతమైన రెసిపీనే ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, ఆంధ్ర స్టైల్​లో నోరూరించే "వంకాయ టమాటా కర్రీ". ఇది నార్మల్​గా అందరూ చేసుకునే కర్రీ అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా సరైన టేస్ట్ రాలేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో వంకాయ టమాటా కూరను ట్రై చేయండి. అద్భుతమైన రుచితో రసాలూరిస్తోంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని కుక్కర్​లో చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే ఆంధ్ర స్టైల్ వంకాయ టమాటా కర్రీని సింపుల్​గా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Vankaya Tomato Curry
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • వంకాయలు - పావుకిలో
  • టమాటాలు - ఐదారు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(చిన్నవి)
  • నూనె - తగినంత
  • పోపుదినుసులు - ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • ఉప్పు, కారం - రుచికి తగినంత
  • ధనియాలపొడి - ఒక చెంచా
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

బెండకాయతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "దోశలు" - మినపప్పు అవసరం లేదు! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Vankaya Tomato Curry
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తగినన్ని తాజా తెల్లని గుండ్రటి వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను నీట్​గా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపుదినుసులు వేసి వేయించాలి. అవి వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి కాస్త ఫ్రై చేయాలి.
Vankaya Tomato Curry
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లైట్​గా కలర్ మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక ఇంగువ, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసనపోయేంత వరకు కలుపుతూ లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలను జత చేసి అరనిమిషం కలుపుతూ వేయించాక లైట్​గా మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మగ్గాక అందులో రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, పసుపు, ధనియాలపొడి వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలను వేసుకుని ఒకసారి మసాలా మిశ్రమం మొత్తం ముక్కలకు పట్టేలా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Vankaya Tomato Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అనంతరం తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి ఒకట్రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీరు కడాయిలో చేసుకుంటున్నట్లయితే కుక్కర్​లో వేసుకునే దానికంటే కాస్త వాటర్ ఎక్కువగా వేసుకోవాలి.
  • వంకాయ ముక్కలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఆంధ్ర స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "వంకాయ టమాటా కర్రీ" కుక్కర్​లో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!

కుక్కర్​లో చేసుకునే కొత్తరకం టిఫెన్ "చట్నీ" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

రవ్వతో పావుగంటలో రెడీ అయ్యే సూపర్ "స్నాక్" - కరకరలాడుతూ, టేస్టీగా అద్దిరిపోతాయి!

TAGGED:

VANKAYA TOMATO CURRY ANDHRA STYLE
BRINJAL TOMATO CURRY
VANKAYA CURRY IN COOKER
ఆంధ్ర స్టైల్ వంకాయ కర్రీ తయారీ
VANKAYA TOMATO CURRY RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.