కుక్కర్లో రసాలూరించే "వంకాయ కర్రీ" - ఆంధ్ర స్టైల్లో భలే రుచిగా ఉంటుంది!
- అద్భుతమైన రుచితో వంకాయ టమాటా కర్రీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
Published : December 3, 2025 at 11:01 AM IST
Vankaya Tomato Curry Making Process : వంకాయతో చేసే వంటకాలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది గుత్తొంకాయ కర్రీ, వేపుడు, పులుసు అంటూ ఎన్నో వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అలాగే, వంకాయతో కలిపి కొన్ని కాంబినేషన్ కర్రీలు వండుతుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో ఒక అద్భుతమైన రెసిపీనే ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, ఆంధ్ర స్టైల్లో నోరూరించే "వంకాయ టమాటా కర్రీ". ఇది నార్మల్గా అందరూ చేసుకునే కర్రీ అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా సరైన టేస్ట్ రాలేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో వంకాయ టమాటా కూరను ట్రై చేయండి. అద్భుతమైన రుచితో రసాలూరిస్తోంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని కుక్కర్లో చాలా తక్కువ టైమ్లో ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే ఆంధ్ర స్టైల్ వంకాయ టమాటా కర్రీని సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - పావుకిలో
- టమాటాలు - ఐదారు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(చిన్నవి)
- నూనె - తగినంత
- పోపుదినుసులు - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- ఉప్పు, కారం - రుచికి తగినంత
- ధనియాలపొడి - ఒక చెంచా
- పసుపు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తగినన్ని తాజా తెల్లని గుండ్రటి వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను నీట్గా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపుదినుసులు వేసి వేయించాలి. అవి వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి కాస్త ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లైట్గా కలర్ మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక ఇంగువ, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసనపోయేంత వరకు కలుపుతూ లో-ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలను జత చేసి అరనిమిషం కలుపుతూ వేయించాక లైట్గా మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటాలు సాఫ్ట్గా మగ్గాక అందులో రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, పసుపు, ధనియాలపొడి వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలను వేసుకుని ఒకసారి మసాలా మిశ్రమం మొత్తం ముక్కలకు పట్టేలా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి ఒకట్రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు కడాయిలో చేసుకుంటున్నట్లయితే కుక్కర్లో వేసుకునే దానికంటే కాస్త వాటర్ ఎక్కువగా వేసుకోవాలి.
- వంకాయ ముక్కలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఆంధ్ర స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "వంకాయ టమాటా కర్రీ" కుక్కర్లో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
