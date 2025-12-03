ETV Bharat / offbeat

Brinjal Tomato Curry
Brinjal Tomato Curry (Getty Images)
December 3, 2025

Brinjal Tomato Curry Recipe in Telugu : వంకాయతో చేసే వంటకాలంటే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే వీటితో కర్రీ, ఫ్రై, పులుసు అంటూ ఎన్నో వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అలాగే వంకాయతో కలిపి కొన్ని కాంబినేషన్ రెసిపీలు చేస్తారు. ఇందులో వంకాయ టమోటా కర్రీ కూడా ఒకటి. ఇది దాదాపుగా అందరూ చేసుకునే రెసిపీ అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా సరైన టేస్ట్ రాలేదని బాధపడుతుంటారు.

అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో కుక్కర్​లో వంకాయ టమోటా కర్రీని ట్రై చేయండి. అద్భుతమైన రుచితో రసాలూరిస్తోంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా భలే టేస్ట్​గా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ టైమ్​లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ ఘుమఘుమలాడే వంకాయ టమాటా కర్రీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Vankaya Tomato Curry
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • వంకాయలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • టమోటాలు - 4
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Vankaya Tomato Curry
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు, కారం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావు కిలో వంకాయలు, నాలుగు టమోటాలు, రెండు ఉల్లిపాయలను కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ తాలింపు గింజలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. అలాగే కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ వేసి వేగనివ్వాలి.
Vankaya Tomato Curry
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి టమోటాలు మగ్గించాలి.
  • టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
Vankaya Tomato Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • రెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే వంకాయ టమోటా కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Vankaya Tomato Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఈ వంకాయ టమోటా కర్రీని రైస్, చపాతీ, రోటీల్లో వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

