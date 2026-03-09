అద్భుతమైన "వంకాయ ఫ్రై" - డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు - చేపల వేపుడును మించిన రుచి!
-సాంబార్, రసంలోకి అద్దిరిపోయే సైడ్ డిష్ - 'తవా వంకాయ వేపుడు' ఓసారి ట్రై చేయండిలా!
Published : March 9, 2026 at 3:09 PM IST
Vankaya Tawa Fry Recipe: కూరల్లో రారాజు అంటే అందరికీ ఠక్కున గుర్తొచ్చే పేరు వంకాయ. ఈ వంకాయను వేర్వేరు పద్ధతుల్లో చేసుకుని తింటుంటారు. టేస్ట్ గురించి అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఈ క్రమంలోనే వంకాయతో అద్దిరిపోయే మరో రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే వంకాయ తవా ఫ్రై. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ నూనె లేకుండా అతి తక్కువ పదార్థాలతో చేసుకునే ఈ ఫ్రై రుచి అమోఘం అంతే. తయారు చేసుకోవడం చాలా సులువు. ఈ ఫ్రైను నేరుగా తిన్నా లేదంటే పప్పు, రసం, సాంబార్ వంటి వాటిల్లోకి సైడ్ డిష్గా కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. బ్యాచిలర్స్ అయితే చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా వంకాయ తవా ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం - తగినంత
- శనగపిండి - 1 టేబుల్స్పూన్
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- పెద్ద వంకాయ - 1
- నూనె - సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి. మిక్సీజార్లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఉప్పు, పసుపు, కారం, శనగపిండి వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం లైట్గా వాటర్ పోసి వీలైనంత మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అందులోకి అర చెక్క నిమ్మరసం పిండి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు తాజా పెద్ద సైజ్లో ఉండే వంకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడవాలి.
- అనంతరం రౌండ్ షేప్లో కాస్త మందంగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఓ ముక్క తీసుకుని రెండు వైపులా లైట్గా గాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన ముక్కలన్నింటికి కూడా గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసిన వెల్లుల్లి పేస్ట్ను వంకాయ ముక్కలకు రెండు వైపులా పట్టించి ఓ 10 నిమిషాలు అలానే ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నూనె పోసి అంతా స్ప్రెడ్ చేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో మారినేట్ చేసిన వంకాయ ముక్కలు కాస్త దూరంగా సర్దుకోవాలి. పాన్కు సరిపడా పెట్టినాక లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి.
- వంకాయ ఓ వైపు కాలినాక రెండో వైపుకు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా రెండు వైపులా చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్నాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన వాటిని వేయించుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే వంకాయ తవా ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- వెల్లుల్లి కారం ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి నీళ్లను మరీ ఎక్కువగా పోసుకోవద్దు. పేస్ట్ లూజుగా ఉంటే ముక్కలకు సరిగ్గా కోట్ అవ్వదు.
- వంకాయకు పట్టించగా వెల్లుల్లి కారం మిగిలితే మరో వంకాయ తీసుకుని చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఆ పేస్ట్కు సరిపడా తాలింపు వేసుకుని వేడివేడి అన్నంలోకి అయినా తినొచ్చు.
- వంకాయను రౌండ్గానే కాకుండా ఫిష్ ముక్కల షేప్లో కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. ముక్కలకు గాట్లు పెట్టడం వల్ల లోపలి వరకు కారం పట్టి టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- వంకాయ తవా ఫ్రై మరింత టేస్టీగా ఉండాలంటే నెయ్యితో కాల్చుకోవచ్చు. ఈ ఫ్రైను నేరుగా అన్నంలోకి తినొచ్చు. లేదంటే రసం, సాంబార్ వంటివాటిల్లోకి సైడ్ డిష్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఒంటికి చలువ చేసే టేస్టీ "పెసరపప్పు చారు" - సమ్మర్లో అందరూ తప్పక ట్రై చేయాల్సిందే!
పైన క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీగా "చీజ్ ఆలూ టిక్కీ" - డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు - టేస్ట్ సూపర్!