అద్భుతమైన "వంకాయ ఫ్రై" - డీప్​ ఫ్రై అవసరం లేదు - చేపల వేపుడును మించిన రుచి!

Vankaya Tawa Fry Recipe
Vankaya Tawa Fry Recipe (Getty Images)
Published : March 9, 2026 at 3:09 PM IST

Vankaya Tawa Fry Recipe: కూరల్లో రారాజు అంటే అందరికీ ఠక్కున గుర్తొచ్చే పేరు వంకాయ. ఈ వంకాయను వేర్వేరు పద్ధతుల్లో చేసుకుని తింటుంటారు. టేస్ట్​ గురించి అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఈ క్రమంలోనే వంకాయతో అద్దిరిపోయే మరో రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే వంకాయ తవా ఫ్రై. టేస్ట్​ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ నూనె లేకుండా అతి తక్కువ పదార్థాలతో చేసుకునే ఈ ఫ్రై రుచి అమోఘం అంతే. తయారు చేసుకోవడం చాలా సులువు. ఈ ఫ్రైను నేరుగా తిన్నా లేదంటే పప్పు, రసం, సాంబార్​ వంటి వాటిల్లోకి సైడ్​ డిష్​గా కూడా సూపర్​గా ఉంటుంది. బ్యాచిలర్స్​ అయితే చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా వంకాయ తవా ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Vankaya Tawa Fry
Vankaya Tawa Fry (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • ధనియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • శనగపిండి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • పెద్ద వంకాయ - 1
  • నూనె - సరిపడా
Vankaya Tawa Fry
Vankaya Tawa Fry (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి. మిక్సీజార్​లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఉప్పు, పసుపు, కారం, శనగపిండి వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం లైట్​గా వాటర్​ పోసి వీలైనంత మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అందులోకి అర చెక్క నిమ్మరసం పిండి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక పక్కన ఉంచాలి.
Vankaya Tawa Fry
Vankaya Tawa Fry (Getty Images)
  • ఇప్పుడు తాజా పెద్ద సైజ్​లో ఉండే వంకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడవాలి.
  • అనంతరం రౌండ్​ షేప్​లో కాస్త మందంగా ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఓ ముక్క తీసుకుని రెండు వైపులా లైట్​గా గాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన ముక్కలన్నింటికి కూడా గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు గ్రైండ్​ చేసిన వెల్లుల్లి పేస్ట్​ను వంకాయ ముక్కలకు రెండు వైపులా పట్టించి ఓ 10 నిమిషాలు అలానే ఉంచాలి.
Vankaya Tawa Fry
Vankaya Tawa Fry (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె పోసి అంతా స్ప్రెడ్​ చేసి హీట్​ చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో మారినేట్​ చేసిన వంకాయ ముక్కలు కాస్త దూరంగా సర్దుకోవాలి. పాన్​కు సరిపడా పెట్టినాక లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి.
  • వంకాయ ఓ వైపు కాలినాక రెండో వైపుకు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా రెండు వైపులా చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్నాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగిలిన వాటిని వేయించుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే వంకాయ తవా ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Vankaya Tawa Fry
Vankaya Tawa Fry (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • వెల్లుల్లి కారం ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి నీళ్లను మరీ ఎక్కువగా పోసుకోవద్దు. పేస్ట్​ లూజుగా ఉంటే ముక్కలకు సరిగ్గా కోట్​ అవ్వదు.
  • వంకాయకు పట్టించగా వెల్లుల్లి కారం మిగిలితే మరో వంకాయ తీసుకుని చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఆ పేస్ట్​కు సరిపడా తాలింపు వేసుకుని వేడివేడి అన్నంలోకి అయినా తినొచ్చు.
  • వంకాయను రౌండ్​గానే కాకుండా ఫిష్​ ముక్కల షేప్​లో కూడా కట్​ చేసుకోవచ్చు. ముక్కలకు గాట్లు పెట్టడం వల్ల లోపలి వరకు కారం పట్టి టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
  • వంకాయ తవా ఫ్రై మరింత టేస్టీగా ఉండాలంటే నెయ్యితో కాల్చుకోవచ్చు. ఈ ఫ్రైను నేరుగా అన్నంలోకి తినొచ్చు. లేదంటే రసం, సాంబార్​ వంటివాటిల్లోకి సైడ్​ డిష్​గా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

