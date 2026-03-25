ETV Bharat / offbeat

కమ్మని ఆలూ, వంకాయ కర్రీ - ఘుమఘమలాడాలంటే ఇలా చేయండి!

ఆలు, వంకాయ కర్రీ మరింత రుచిగా - ఉల్లిపాయ పేస్ట్​తో ట్రై చేయండి!

aloo_vankaya_curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Aloo, vankaya curry Recipe in Telugu : వంకాయ కర్రీ చాలా రకాలుగా తయారు చేస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా మన తెలుగు ఇళ్లలో ఎంతో ప్రత్యేకం. అలాంటి వంకాయ కర్రీ, బంగాళాదుంపలతో కలిసి ఇలా ట్రై చేశారంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. నిప్పులపై ఉల్లిపాయ, కొబ్బరి కాల్చి మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ చేసి కలిపి చూడండి. కొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు.

aloo_vankaya_curry (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళాదుంపలు - పావు కేజీ
  • వంకాయలు - పావు కేజీ
  • పెద్ద ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఎండు కొబ్బరి - 1 ముక్క
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • టమోటా - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
aloo_vankaya_curry (GettyImages)

తయారీ విధానం :

  • పావు కేజీ వంకాయలు, 3 చిన్న బంగాళాదుంపలు తీసుకోవాలి. బంగాళాదుంపల పై పొట్టు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ముక్కలు రంగు మారకుండా ఓ గిన్నెలోకి నీళ్లు పోసుకుని ఉప్పు కలిపి అందులోనే కట్ చేసిన వంకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు ఓ పెద్ద ఉల్లిపాయ, ఎండు కొబ్బరి బాగా కాల్చుకుని తీసుకోవాలి. నిప్పుల మంటపై కాల్చిన ఉల్లిపాయ, ఎండు కొబ్బరిని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఇపుడు మిక్సీలోకి తీసుకుని అందులోనే కొత్తిమీర కూడా వేసి 3 స్పూన్ల నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
aloo_vankaya_curry (ETV Bharat)
  • స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసి ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. అందులోనే పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. వేగిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ వేసుకుని వేయించిన తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని వేయించాలి. వాసన పోయిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు ముందుగా ఆలుగడ్డ ముక్కలు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టుకుని 3 నిమిషాలు మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని వంకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఇపుడు రుచికి సరిపడా కారం, ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి బాగా కలపాలి.
  • సన్నటి మంటపై ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని ఓ సారి కలిపి మూతపెట్టుకుని 10 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. దించడానికి ముందు కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపితే చాలు! టేస్టీ వంకాయ, బంగాళాదుంప కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది. ఇల్లంతా ఘుమఘుమలాడుతుంది.

TAGGED:

VANKAYA ALOO CURRY
వంకాయ బంగాళాదుంప కర్రీ
MIXED VEG CURRY
BRINJAL RECIPES IN TELUGU
ALOO VANKAYA CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.