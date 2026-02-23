సరికొత్త రుచిలో "వంకాయ పెరుగు పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
అన్నం తినబుద్ధి కావట్లేదా? - మీకోసమే ఈ సూపర్ టేస్టీ "వంకాయ పెరుగు పచ్చడి"!
Published : February 23, 2026 at 1:23 PM IST
Vankaya Perugu Pachadi Recipe in Telugu : సమ్మర్ స్టార్ట్ కాబోతుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ చారు, పెరుగు పచ్చళ్లు వంటివి చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్గా అందరూ పెరుగుతో మజ్జిగ, సల్లచారు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి ఇలా కాల్చిన వంకాయలతో "పెరుగు పచ్చడి" ట్రై చేయండి. ఎన్నడూ తినని రుచిలో సరికొత్తగా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అలాగే, ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో క్విక్ అండ్ ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ సూపర్ టేస్టీ వంకాయ పెరుగు పచ్చడిని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెద్ద సైజ్ వంకాయలు - రెండు
- నూనె - ఐదారు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - కొద్దిగా
- శనగపప్పు - రెండు చెంచాలు
- మినప్పప్పు - రెండు స్పూన్లు
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- పెరుగు - 800ఎంఎల్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కోసం :
- అల్లం - రెండించుల ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పెద్ద సైజ్లో ఉండే రెండు తాజా లేత వంకాయలను తీసుకుని చాకుతో చుట్టూ అక్కడక్కడ లైట్గా గాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఆపై వాటికి కాస్త నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద గ్రిల్ పాన్ పెట్టి దానిపై నూనె రాసిన వంకాయలను ఉంచి తిప్పుతూ అన్ని వైపులా సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు బాగా కాల్చుకోవాలి.
- వంకాయ బాగా కాలి మెత్తగా మగ్గాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చాకుతో పైన ఏర్పడిన నల్లని చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నిలువుగా మధ్యలోకి కట్ చేసి అందులో ఉన్న గింజలను తీసేసుకోవాలి. ఆపై వంకాయలను వీలైనంత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో సన్నని అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్లో నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ మంచిగా వేగాక అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి-అల్లం పేస్ట్ను జత చేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసి దాన్ని చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- ఆపై ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కల గుజ్జు, పసుపు వేసుకుని సన్నని సెగ మీద రెండు మూడు కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
- వంకాయ మిశ్రమం చల్లారేలోపు ఒక గిన్నెలో తాజా చిక్కటి పెరుగును తీసుకుని బాగా గిలక్కొట్టాలి. ఆ తర్వాత అందులో అర కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి.
- పెరుగును బాగా కలిపాక అందులో చల్లారిన వంకాయ మిశ్రమం, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో వావ్ అనిపించే కమ్మని "వంకాయ పెరుగు పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్ రెసిపీలకు బదులుగా ఈ పద్ధతిలో వంకాయ పెరుగు పచ్చడిని చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్కు ఫిదా అయిపోతారు.
- ఒకవేళ తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే పెరుగుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
