కాల్చిన వంకాయతో కమ్మని "పెరుగు పచ్చడి" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది - అన్నం, దోసెల్లోకి అదుర్స్​!

- వంకాయ, పెరుగు కాంబోలో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - రుచి చాలా బాగుంటుంది!

Vankaya Perugu Pachadi
Vankaya Perugu Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 7, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
Vankaya Perugu Pachadi: తాజా కూరలలో రాజా అంటే అందరూ చెప్పే పేరు "వంకాయ". అందుకే పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు, శుభకార్యాలు ఇలా అకేషన్​ ఏదైనా వంకాయ కచ్చితంగా. కేవలం అటువంటి సమయంలో మాత్రమే కాదు ఇంట్లో కూడా తరచుగా వీటిని వండుతుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా వంకాయలతో పెరుగు పచ్చడి చేసుకున్నారా? అది కూడా కాల్చిన వంకాయతో తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా సులువుగా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. వేడి వేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని కాస్త వేసుకుని తింటే సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని కాల్చిన వంకాయతో పెరుగు పచ్చడి రెడీ చేయండి.

Vankaya Perugu Pachadi
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెద్ద వంకాయ - 1
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • పెరుగు - అర కేజీ
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Vankaya Perugu Pachadi
పచ్చిమిర్చి - అల్లం - జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • పెద్ద సైజ్​, లేతగా ఉండే వంకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి.
  • అనంతరం వంకాయపై అక్కడక్కడా గాట్లు పెట్టుకుని 1 టీస్పూన్​ నూనె వేసి అప్లై చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గ్రిల్​ పాన్​ పెట్టి గాట్లు పెట్టిన వంకాయ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి. అయితే ఇలా వంకాయ కాలడానికి సుమారు పావుగంట నుంచి 20 నిమిషాల టైమ్​ పడుతుంది.
Vankaya Perugu Pachadi
పెరుగు (Getty Images)
  • వంకాయ ఉడికి మెత్తగా అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి దానిపై పొట్టు తీసేసి సగానికి కట్​ చేసుకోవాలి. ఆపై అందులో ఉన్న గింజలు తీసేసి వంకాయను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఎండుమిర్చి, ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
Vankaya Perugu Pachadi
పోపు (Getty Images)
  • తాలింపు గింజలు వేగినాక గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​, కరివేపాకు వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
  • పచ్చిమిర్చి వేగి నూనె పైకి తేలినాక ఉడికించి మెత్తగా మెదిపిన వంకాయ, పసుపు వేసి కలిపి ఓ 5 నిమిషాల పాటు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు మరో వెడల్పాటి గిన్నెలోకి పెరుగు, పావు కప్పు నీరు పోసి అస్సలు ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • పెరుగును బాగా కలుపుకున్నాక ఉడికించిన వంకాయ మిశ్రమం, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కాల్చిన వంకాయతో పెరుగు పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Vankaya Perugu Pachadi
కాల్చిన వంకాయతో పెరుగు పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ పచ్చడి కోసం ఒకటే, కాస్త పెద్ద సైజ్​లో ఉండే లేత వంకాయ అయితే తొందరగా ఉడకడంతోపాటు పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకోవాలి. అయితే పెరుగు పచ్చడి చివర్లో ఓ ఐదారు మిరియాలను మెత్తని పొడిలా చేసి యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. మిరియాలను తీసుకుంటే పచ్చిమిర్చిని కాస్త తగ్గించి తీసుకోవచ్చు.
  • ఈ పచ్చడి కోసం తాజా, టేస్టీ పెరుగు తీసుకోవాలి. పుల్లటి పెరుగు తీసుకుంటే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.

