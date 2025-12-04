"వంకాయ పచ్చిపులుసు" తెలుగు వంటకాల్లో అద్భుతమే - ఇలా ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే!
కమ్మగా, ఘుమఘుమలాడే వంకాయ పచ్చిపులుసు - సింపుల్గా ఇలా చేసేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 9:53 AM IST
Vankaya Pachipulusu : వంకాయ కర్రీ ఎంత కమ్మగా ఉంటుందో అన్నంలోకి పెరుగు వేసుకోవడానికి ముందు పచ్చిపులుసు టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుంటుంది. అయితే, ఈ రెండింటినీ కలిపి చేస్తే అంతకు మించిన అద్భుతమే అవుతుంది. కమ్మగా, ఘుమఘుమలాడే వంకాయ పచ్చిపులుసు ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం కంటే ఓ సారి టేస్ట్ చేస్తేనే బాగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి వంకాయ పచ్చిపులుసు ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - 5
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం - అర ఇంచు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- కొత్తిమీర - అర కట్ట
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజు
- నూనె - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- మెంతులు - అర టీ స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి పాయలు - 5
- బెల్లం తురుము - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా లేత వంకాయలు పెద్ద సైజువి తెచ్చుకుని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తడి లేకుండా తుడుచుకుని కాస్త నూనె రాసి నిప్పులపై లేదా మంటపై కాల్చి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నిప్పులు అందుబాటులో లేకుంటే ఓవెన్లో కూడా కాల్చి తీసుకోవచ్చు.
- ఇలా కాల్చుకున్న వంకాయలను చల్లారే వరకు పక్కన పెట్టుకుని చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు చల్లారిన వంకాయలను పై పొట్టు తీసేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని వీలైనంత మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర, ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని గట్టిగా పిండుతూ కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని పచ్చి శనగపప్పు, ఆవాలు, మెంతులు, ఎండుమిర్చి తుంచుకుని వేసుకోవాలి. రెండు, మూడు నిమిషాల పాటు ఎర్రగా వేయించాక వెల్లుల్లి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. చివరగా ఇంగువ కూడా వేసుకుని దించుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పోపులోకి చింతపండు రసం పీసులు లేకుండా పోసుకోవాలి. అందులోనే ఓ టమోటా బాగా పిండి వడకట్టి తీసుకోవాలి.
- చింతపండు రసం పోసుకున్న తర్వాత రెండు, మూడు నిమిషాలు మరిగించి కొద్దిగా బెల్లం తురుము కూడా వేసుకోవాలి. చివరగా ముందుగా రెడీ చేసుకున్న వంకాయ ముద్దను కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న వంకాయ పచ్చి పులుసు వేడి వేడి అన్నంలోకి కమ్మగా ఉంటుంది.
