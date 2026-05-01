అద్దిరిపోయే వంకాయ-మెంతి కర్రీ - ఈ స్టైల్ ను ఎంజాయ్ చేయండి
- ఎంతో రుచికరంగా ఉండే సూపర్ రెసిపీ - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Published : May 1, 2026 at 12:24 PM IST
Vankaya Menthi Curry : వంకాయ గొప్పతనం గురించి తెలుగు వారికి తెలిసినంతగా మరెవ్వరికీ తెలియదేమో! వంకాయవంటి కూర.. సీత వంటి భామ లేనే లేరని అన్నాడు మహా కవి శ్రీనాథుడు. అలాంటి కాయగూర గురించి సినిమా పాటలు మొదలు, తెలుగుంటి మాటల వరకు కోకొల్లు. సరిగ్గా వండాలేగానీ ఈ కర్రీని మించినది మరొకటి ఉండదు. అయితే, ఎంత అద్భుతమైనా ప్రతీసారి ఒకే పద్ధతిలో తీసుకుంటే ఆ ఫీల్ ఉండదు. అందుకే వీలైనప్పుడల్లా వెరైటీని యాడ్ చేస్తుండాలి. అందుకే మీకోసం ఓ సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మెంతికూర-వంకాయ!
ఇది ఒంటికి, నాలుకకు రెండిటికీ అమోఘంగా ఉంటుంది. మెంతి కూరలో ఉండే కొద్దిపాటి చేదు, వంకాయలోని అసలైన టేస్టు కలిస్తే అద్భుతమైన కాంబినేషన్గా మారుతుంది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీని తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - పావు కిలో
- మెంతి కూర - 2 పెద్ద కట్టలు
- ఉల్లిపాయ - 1 పెద్దది
- పచ్చిమిర్చి - మూడు నాలుగు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినపప్పు - 1 స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - ఐదారు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా వంకాయలను శభ్రంగా కడిగి, ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టౌ వెలిగించి, బాణాలి పెట్టి అందులో ఒక టీస్పూన్ నూనె వేయాలి. వేడెక్కిన తర్వాత శుభ్రం చేసిన మెంతి కూరను వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల చేదు తగ్గుతుంది.
- అదేవిధంగా మెంతి కూర కాడలు ముదిరితే వాటిని వేయకపోవడమే మంచిది. కేవలం ఆకులను మాత్రమే తీసుకుంటే బాగుంటుంది.
- మెంతి వేపుడు పూర్తయిన తర్వాత అదే బాణాలిలో మిగిలిన ఆయిల్ వేయాలి. వేడెక్కిన తర్వాత తాలింపు దినుసులు వేసి చిటపటలాడనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- అనంతరం ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేపుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఉప్పు నీటిలో ఉన్న వంకాయ ముక్కలను తీసి బాణాలిలో వేయండి. పసుపు, కొంచెం ఉప్పు వేసి కలిపి, మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి.
- వంకాయ ముక్కలు సగం ఉడికిన తర్వాత, ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న మెంతి కూరను ఇందులో కలుపుకోవాలి
- ఇప్పుడు కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి, తక్కువ మంట మీద మరో పది నిమిషాలు మగ్గనివ్వండి. వంకాయ ముక్కలు మెత్తబడి నూనె పైకి తేలే వరకు ఉంచాలి.
- చివరగా కొద్దిగా ధనియాల పొడి చల్లుకుని స్టవ్ ఆపేయండి.
- అంతే, అద్దిరిపోయే మెంతి వంకాయ కూర రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది
చిట్కాలు:
- మెంతి కూరను ఉప్పు నీటిలో కడిగి, నూనెలో బాగా వేయించిన తర్వాతే వంకాయల్లో కలపాలి.
- వంకాయ ముక్కలను కోసిన వెంటనే ఉప్పు నీటిలో వేస్తే అవి నల్లబడవు, చేదు రావు.
- ఈ కూర వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది. చపాతీల్లోకి కూడా ఇది మంచి సైడ్ డిష్.
- మీకు వంకాయతో పాటు పచ్చి బఠానీలు ఇష్టమైతే, ఉల్లిపాయలు వేగేటప్పుడు కొన్ని పచ్చి బఠానీలు కూడా వేసుకోవచ్చు!
