వంకాయ, కొత్తిమీర కాంబోలో "పచ్చడి" - కమ్మగా ఉంటుంది! - అన్నం, దోశల్లోకి పర్ఫెక్ట్!
-వంకాయతో రొటీన్ వంటలే చేసుకుంటున్నారా? - ఓసారి ఇలా పచ్చడి చేయండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Published : December 9, 2025 at 6:47 PM IST
Vankaya Kothimeera Pachadi: కూరల్లో రారాజు అంటే వంకాయలు. వీటితో చేసే కూరలు ఏవైనా సరే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ రకరకాలుగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా వంకాయ పచ్చడి చేశారా? అది కూడా కొత్తిమీర కాంబినేషన్లో. చేయకపోతే ఓసారి చేయండి. కిర్రాక్ ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని వేసుకుని తింటే ఆ రుచి వర్ణించలేనిది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ పచ్చడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా దోశల్లోకి కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా వంకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నువ్వులు - 1 టేబుల్స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- వంకాయలు - పావు కిలో
- పచ్చిమిర్చి - 15
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - 1 కట్ట(పెద్దది)
- టమాటాలు - 3
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా వంకాయలను కట్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఓ బౌల్లోకి నీళ్లు పోసి కొద్దిగా ఉప్పు వేయాలి.
- ఇప్పుడు వంకాయలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ముక్కలు నల్లగా మారవు.
- అదే విధంగా కొత్తమీర పెద్ద కట్టను కాడలతో సహా రెడీగా ఉంచాలి. పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి సగానికి కట్ చేసుకోవాలి. టమాటాలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నువ్వులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. నువ్వులు చిటపటలాడిన తర్వాత ప్లేట్లోకి వేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- అదే పాన్లో నూనె వేసి వంకాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుతూ ఓ రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి. అనంతరం మూత పెట్టి వంకాయలు మెత్తగా అయ్యే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- వంకాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత కొత్తిమీరను వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి. మొత్తానికి వంకాయలు, కొత్తిమీర పూర్తిగా మగ్గినాక ప్లేట్లోకి తీసి చల్లారనివ్వాలి.
- అదే పాన్లోకి టమాటా ముక్కలు, చింతపండు వేసి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. టమాటా మెత్తగా ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- కాసేపటి తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేయించిన నువ్వులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి వంకాయ మిశ్రమం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి ఉడికించిన టమాటా వేసి మరోసారి గ్రైండ్ చేసుకుంటే పచ్చడి తయారవుతుంది. దీనిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగినాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి రుబ్బిన పచ్చడిలో కలుపుకుంటే వంకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
