వంకాయ, కొత్తిమీర కాంబోలో "పచ్చడి" - కమ్మగా ఉంటుంది! - అన్నం, దోశల్లోకి పర్ఫెక్ట్​!

-వంకాయతో రొటీన్ వంటలే చేసుకుంటున్నారా? - ఓసారి ఇలా పచ్చడి చేయండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది!​

Vankaya Kothimeera Pachadi
Vankaya Kothimeera Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Vankaya Kothimeera Pachadi: కూరల్లో రారాజు అంటే వంకాయలు. వీటితో చేసే కూరలు ఏవైనా సరే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్​ రకరకాలుగా ప్రిపేర్​ చేసుకుంటుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా వంకాయ పచ్చడి చేశారా? అది కూడా కొత్తిమీర కాంబినేషన్​లో. చేయకపోతే ఓసారి చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని వేసుకుని తింటే ఆ రుచి వర్ణించలేనిది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ పచ్చడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా దోశల్లోకి కూడా సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా వంకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Vankaya Kothimeera Pachadi
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నువ్వులు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • వంకాయలు - పావు కిలో
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - 1 కట్ట(పెద్దది)
  • టమాటాలు - 3
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
Vankaya Kothimeera Pachadi
కొత్తిమీర (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
Vankaya Kothimeera Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా వంకాయలను కట్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఓ బౌల్​లోకి నీళ్లు పోసి కొద్దిగా ఉప్పు వేయాలి.
  • ఇప్పుడు వంకాయలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ముక్కలు నల్లగా మారవు.
  • అదే విధంగా కొత్తమీర పెద్ద కట్టను కాడలతో సహా రెడీగా ఉంచాలి. పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి సగానికి కట్​ చేసుకోవాలి. టమాటాలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నువ్వులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. నువ్వులు చిటపటలాడిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి వేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
Vankaya Kothimeera Pachadi
టమాటాలు (Getty Images)
  • అదే పాన్​లో నూనె వేసి వంకాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుతూ ఓ రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి. అనంతరం మూత పెట్టి వంకాయలు మెత్తగా అయ్యే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • వంకాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత కొత్తిమీరను వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి. మొత్తానికి వంకాయలు, కొత్తిమీర పూర్తిగా మగ్గినాక ప్లేట్​లోకి తీసి చల్లారనివ్వాలి.
  • అదే పాన్​లోకి టమాటా ముక్కలు, చింతపండు వేసి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. టమాటా మెత్తగా ఉడికాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Vankaya Kothimeera Pachadi
నువ్వులు (Getty Images)
  • కాసేపటి తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన నువ్వులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి వంకాయ మిశ్రమం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి ఉడికించిన టమాటా వేసి మరోసారి గ్రైండ్​ చేసుకుంటే పచ్చడి తయారవుతుంది. దీనిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగినాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి రుబ్బిన పచ్చడిలో కలుపుకుంటే వంకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Vankaya Kothimeera Pachadi
వంకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి (ETV Bharat)

