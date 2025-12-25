ETV Bharat / offbeat

పచ్చిమిర్చితో నోరూరించే "వంకాయ కారం" - ఐదు పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

- వంకాయ, కొత్తిమీర కాంబోలో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - వేడి వేడి అన్నంలో తింటే అద్భుతమే!

Vankaya Kothimeera Karam
Vankaya Kothimeera Karam (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 25, 2025 at 9:32 AM IST

3 Min Read
Vankaya Kothimeera Karam Recipe : మనలో చాలా మంది వంకాయను ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇది ఎక్కువ మంది ఫేవరెట్ కర్రీ కూడా. ఈ క్రమంలోనే అందరూ వంకాయతో మసాలా కర్రీ, గుత్తొంకాయ, పచ్చడి వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. లేదంటే ఆలూ, క్యాప్సికంతో కలిపి కాంబినేషన్ కర్రీలు ట్రై చేస్తుంటారు. ఇలా వంకాయతో ఏ కర్రీ చేసుకున్నా రుచి మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. అయితే, అందరూ ఇష్టంగా తినే వంకాయతో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి చేసినా తినేవాళ్లకు బోరింగ్​గా అనిపించొచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఒక కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, వావ్ అనిపించే "వంకాయ కొత్తిమీర కారం".

కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ టేస్ట్ నెక్ట్స్​ లెవల్​లో ఉంటుంది. ఆ రుచి తెలియాలంటే కచ్చితంగా తిని తీరాల్సిందే. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ కర్రీతో రోజూ తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. పిల్లలకూ ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. బిగినర్స్ కూడా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ వంకాయ కొత్తిమీర కారం ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Vankaya Kothimeera Karam
Vankaya Kothimeera Karam (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరకిలో - వంకాయలు
  • మూడు కట్టలు - కొత్తిమీర
  • రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిరపకాయలు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • ఆయిల్ - తగినంత

ఈ పద్ధతిలో "కాకరకాయ ఉల్లికారం" చేయండి - చేదు ఉండదు, టేస్ట్ సూపర్!

Vankaya Kothimeera Karam
Vankaya Kothimeera Karam (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా గుండ్రటి తెల్ల వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని పొడుగ్గా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కలను ఒక గిన్నెలో కొన్ని ఉప్పు నీళ్లు తీసుకుని అందులో వేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇలా వంకాయ ముక్కలను ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవడం ద్వారా రంగు మారకుండా ఉంటాయి.
  • ఇప్పుడు తాజా కొత్తిమీరను తీసుకుని వేర్ల భాగం కట్ చేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అదేవిధంగా, పచ్చిమిరపకాయలను తొడిమలు తీసేసి నీట్​గా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Vankaya Kothimeera Karam
Vankaya Kothimeera Karam (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి. ఆపై శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్ చేసుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అప్పుడే కొత్తిమీర ఈజీగా మెత్తగా అవుతుంది.
  • తర్వాత స్టవ్ మీద వంకాయ కొత్తిమీర కారం తయారీకి పాన్ పెట్టి తగినంత ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Vankaya Kothimeera Karam
Vankaya Kothimeera Karam (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వంకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతుండాలి.
  • వంకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న కొత్తిమీర-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ను యాడ్ చేసుకుని అదంతా ముక్కలకు పట్టేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం మూతపెట్టి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​లోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మరో ఐదారు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
Vankaya Kothimeera Karam
Vankaya Kothimeera Karam (ETV Abhiruchi)
  • మిశ్రమం చక్కగా మగ్గి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే "వంకాయ కొత్తిమీర కారం" అప్పటికప్పుడు ​రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'వంకాయ కర్రీని' ట్రై చేయండి. పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర ఫ్లేవర్​తో భలే రుచిగా ఉండే ఇది ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
  • ఈ రెసిపీ కోసం లేత వంకాయలు తీసుకుంటే టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది. అలాగే, పచ్చిమిరపకాయలను మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని చూసి తీసుకోవాలి.

