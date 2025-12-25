పచ్చిమిర్చితో నోరూరించే "వంకాయ కారం" - ఐదు పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
- వంకాయ, కొత్తిమీర కాంబోలో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - వేడి వేడి అన్నంలో తింటే అద్భుతమే!
Published : December 25, 2025 at 9:32 AM IST
Vankaya Kothimeera Karam Recipe : మనలో చాలా మంది వంకాయను ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇది ఎక్కువ మంది ఫేవరెట్ కర్రీ కూడా. ఈ క్రమంలోనే అందరూ వంకాయతో మసాలా కర్రీ, గుత్తొంకాయ, పచ్చడి వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. లేదంటే ఆలూ, క్యాప్సికంతో కలిపి కాంబినేషన్ కర్రీలు ట్రై చేస్తుంటారు. ఇలా వంకాయతో ఏ కర్రీ చేసుకున్నా రుచి మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. అయితే, అందరూ ఇష్టంగా తినే వంకాయతో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి చేసినా తినేవాళ్లకు బోరింగ్గా అనిపించొచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఒక కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, వావ్ అనిపించే "వంకాయ కొత్తిమీర కారం".
కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. ఆ రుచి తెలియాలంటే కచ్చితంగా తిని తీరాల్సిందే. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ కర్రీతో రోజూ తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. పిల్లలకూ ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. బిగినర్స్ కూడా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ వంకాయ కొత్తిమీర కారం ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరకిలో - వంకాయలు
- మూడు కట్టలు - కొత్తిమీర
- రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిరపకాయలు
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా గుండ్రటి తెల్ల వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని పొడుగ్గా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కలను ఒక గిన్నెలో కొన్ని ఉప్పు నీళ్లు తీసుకుని అందులో వేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇలా వంకాయ ముక్కలను ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవడం ద్వారా రంగు మారకుండా ఉంటాయి.
- ఇప్పుడు తాజా కొత్తిమీరను తీసుకుని వేర్ల భాగం కట్ చేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అదేవిధంగా, పచ్చిమిరపకాయలను తొడిమలు తీసేసి నీట్గా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి. ఆపై శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అప్పుడే కొత్తిమీర ఈజీగా మెత్తగా అవుతుంది.
- తర్వాత స్టవ్ మీద వంకాయ కొత్తిమీర కారం తయారీకి పాన్ పెట్టి తగినంత ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వంకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతుండాలి.
- వంకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న కొత్తిమీర-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను యాడ్ చేసుకుని అదంతా ముక్కలకు పట్టేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- అనంతరం మూతపెట్టి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్లోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మరో ఐదారు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
- మిశ్రమం చక్కగా మగ్గి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే "వంకాయ కొత్తిమీర కారం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'వంకాయ కర్రీని' ట్రై చేయండి. పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర ఫ్లేవర్తో భలే రుచిగా ఉండే ఇది ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
- ఈ రెసిపీ కోసం లేత వంకాయలు తీసుకుంటే టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది. అలాగే, పచ్చిమిరపకాయలను మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని చూసి తీసుకోవాలి.
