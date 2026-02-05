'ఇలాంటి రెసిపీల వల్లే వంకాయ రుచి తెలిసిందేమో!' - ట్రై చేశారంటే మీకూ ఇలాగే అనిపిస్తుంది!
వంకాయ కారం కర్రీ - ఈ రెసిపీ ఎవ్వరూ మిస్ కావొద్దు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 1:58 PM IST
VANKAYA CURRY : వంకాయ మసాలా, గుత్తి వంకాయ, వంకాయ రెసిపీ అంటే ఇలా వంకాయ కర్రీలో ఎన్ని వెరైటీలు ఉన్నా సరే ఏదో టేస్ట్ మిస్ అవుతున్నట్లు అనిపిస్తోందా? మీరు వంకా ప్రియులైతే ఇలాంటి రెసిపీ ఒక్కసారైనా ట్రై చేయాల్సిందే. ఇప్పటికే అన్ని రకాల వెరైటీలు ట్రై చేసి బోర్ కొట్టినట్లయితే ఈ రెసీపీ మీకు కచ్చితంగా నచ్చుతుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన పదార్థాలు వాడుతూ ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్కు ఫిదా అవుతారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - అర కేజీ
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆవ నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండు మిర్చి - 5
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- సోంపు - 1 స్పూన్
- మెంతులు - అర స్పూన్
- చింతపండు రసం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పొడవు వంకాయలు తెచ్చుకుని శుభ్రం చేసుకోవాలి. పుచ్చులు, పురుగులు చెక్ చేసుకుని ముక్కలు కట్ చేసి ఉప్పు నీళ్లలో వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వంకాయ ముక్కలను మ్యారినేషన్ చేసుకోవాలి. నీళ్లు వంపేసి కారం, పసుపు, ఉప్పు వేసి బాగా పట్టించాలి. అందులోనే 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆవ నూనె వేసి కలిపారంటే ముక్కలకు బాగా పట్టుకుంటుంది. ఇలా కలిపిన వంకాయ ముక్కలను 30 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు మసాలా కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని ఎండు మిర్చి, ఆవాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, వాము వేసుకుని వేయించాలి. వేగిన తర్వాత చల్లార్చుకుని మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి, మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, సోంపు, కలోంజీ వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఇంగువ వేసి కలిపి మ్యారినేషన్ చేసిన వంకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- కడాయిపై మూత పెట్టుకుని 10 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై వేయించాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న కారం పొడిని వేసి కలపాలి. ఇపుడు కొద్దిగా చింతపండు గుజ్జు పోసుకుని కలపాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని చింతపండు గుజ్జు మరిగే వరకు ఉడికించాలి. చింతపండు గుజ్జు బాగా వంకాయలకు పట్టుకుని నూనె తేలే వరకు ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని మరో 2 నిమిషాల తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే వంకాయ కర్రీ ఘుమఘుమలాడిపోతుంది.
