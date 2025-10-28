"కార్తీకం స్పెషల్ అల్లం వంకాయ కర్రీ" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా ఇలా కమ్మగా చేసుకోవచ్చు!
అల్లం వంకాయ కర్రీ - ఇలా చేశారంటే అన్నం మొత్తం తినేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 3:22 PM IST
ALLAM VANKAYA CURRY : కార్తీక మాసంలో చాలా మంది కర్రీల్లో వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు వేయరు. నాన్వెజ్, ఉల్లిపాయలు లేకుండా సాత్వికాహారం తీసుకుంటారు. అలాంటి వారు ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి లేకుండా ఓ సారి ఇలా అల్లం వంకాయ కర్రీ ట్రై చేసి చూడండి! ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ కర్రీతో ప్రతి ముద్ద కూడా ఎంతో రుచిగా, తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఉల్లిపాయలు వద్దనుకునే వారు స్కిప్ చేయొచ్చు. కావాలనుకుంటే కలిపి వాడుకోవచ్చు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- తెల్లవంకాయలు - 250గ్రాములు
- అల్లం - 30 గ్రాములు
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 2
- పచ్చిశనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెండు
- కరివేపాకు - రెమ్మ
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ధనియాల పొడి
- జీలకర్ర పొడి
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తి మీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా వంకాయ ముక్కలు కట్ చేసుకుని రంగు మారకుండా ఉప్పు నీటిలో వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. కర్రీ స్టార్ట్ చేసే లోగా అల్లం ముక్కలు రోట్లో నూరుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇపుడు ప్యాన్లో 4టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసుకుని ఆవాలు, ఎండు మిర్చి తుంచి వేసుకోవాలి. ఎండు మిర్చి నల్లబడే వరకు వేయించాక పచ్చిశనగపప్పు కూడా వేసి వేయించాలి.పప్పు కూడా ఎర్రబడిన తర్వాత జీలకర్ర, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించి నూరి పెట్టుకున్న అల్లం ముద్ద వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఉల్లిపాయలు మెత్తబడే వరకు వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసేయొచ్చు. ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఉప్పు వేసి వేయించాలి. ఇలా మసాలాలు, పప్పులన్నీ వేయించాక శుభ్రం చేసి నానబెట్టుకున్న తెల్లవంకాయ ముక్కలు వేసి కలపాలి. మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత కొత్తి మీర తరుగు వేసుకుని కలపాలి. మరో రెండు నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై వేయిస్తే చాలు! అల్లం వంకాయ కర్రీ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
