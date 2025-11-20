ETV Bharat / offbeat

వేడివేడి "వంకాయ బజ్జీలు" - నూనె తక్కువగా పీల్చాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి!

Vankaya Bajji
Vankaya Bajji (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 3:25 PM IST

3 Min Read
Brinjal Bajji Recipe : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో స్నాక్స్ కోసం ఇండ్లలో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తుంటారు. ఇందులో వడలు, గారెలు, పునుగులు లాంటివి ఉంటాయి. వీటిలో బజ్జీలు కూడా ఒకటి. వీటిని ఎక్కువగా మిర్చీతో చేస్తారు. అయితే ఓసారి ఇలా గుంటూరు స్టైల్లో వంకాయలతో ఇవి ప్రిపేర్ చేసి చూడండి? భలే కమ్మగా వస్తాయి. అంతే కాకుండా ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ మరోకటి కావాలంటారు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • వాముపొడి - 1 టీ స్పూన్
  • వంకాయలు - 10
  • నూనె - సరిపడా
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 2
  • చింతపండు - కొంచెం
  • నిమ్మరసం - పావు కప్పు
  • కారం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • చాట్​మసాలా - కొంచెం
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పది పొడవు వంకాయలను తీసుకొని నాలుగు వైపులా చివరలను కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వంకాయలను నూనెలో వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, కొద్దిగా కొత్తిమీరను తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల శనగపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా, పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని జారుడుగా కలపాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ వాముపొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
ఉ్లలిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టఫింగ్​ కోసం పాన్​లో అర కప్పు పల్లీలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఐదు ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేయించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • పల్లీలుఎండుమిర్చి మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా చింతపండు, రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వంకాయల్లోకి గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి పెట్టాలి. ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండి మిశ్రమంలో ముంచాలి.
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత వంకాయ బజ్జీలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి
  • మరో గిన్నెలో పావు కప్పు నిమ్మరసం, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కారం వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. పెరుగులోకి కాస్త ఉప్పు, కొద్దిగా వాము పొడి యాడ్ చేసి కలిపి పెట్టుకోవాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • వేడివేడి వంకాయ బజ్జీలను మధ్యలో కట్ చేసి తరిగి ఉంచిన ఉల్లికొత్తిమీర మిశ్రమాన్ని పెట్టాలి. పైన నిమ్మరసంకారం, ఆపైన పెరుగు మిశ్రమం పోయాలి. అలాగే వేయించిన కొన్ని పల్లీలు, కొద్దిగా చాట్​మసాలా వేయాలి.
  • అంతే నోరూరించే వంకాయ బజ్జీలు తయారైనట్లే!

