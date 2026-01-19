నోరూరించే ఆంధ్ర స్పెషల్ "వంకాయ బజ్జీ కర్రీ" - కమ్మగా లాగిస్తారు!
- అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!
Published : January 19, 2026 at 3:12 PM IST
Vankaya Bajji Curry in Telugu : అన్నం, బిర్యానీ, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా చేసుకోగలిగిన కర్రీ ఏదైనా ఉందంటే అది గుత్తొంకాయ. అందుకే వంకాయను కూరల్లో రారాజుగా చెప్పుకుంటారు. అలాంటి వంకాయతో మీరు ఇప్పటి వరకు రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ, ఓసారి ఇలా ఆంధ్ర స్టైల్లో "వంకాయ బజ్జీ కర్రీ"ని ప్రయత్నించి చూడండి. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పైగా ఎవరైనా దీన్ని చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గుత్తి వంకాయలు - 5
- టమాటాలు - 2 (మీడియం సైజ్వి)
- ఉల్లిపాయ - 1 (చిన్నది)
- పచ్చిమిర్చి - మీ కారానికి తగినన్ని
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అరటీస్పూన్
తాలింపు కోసం :
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1 (మీడియం సైజ్ది)
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తెలంగాణ స్టైల్ "వంకాయ కొత్తిమీర కారం" - కిర్రాక్ టేస్ట్తో అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
తయారీ విధానం :
- ఇందుకోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా వాటర్, కాస్త ఉప్పు తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు లేత వంకాయలను తీసుకొని ముందుగా నాలుగు నిలువు ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఆపై మధ్యలోకి కట్ చేసుకోవాలి. అంటే మొత్తం 8 ముక్కలు అయ్యేలా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై కట్ చేసుకున్న ముక్కలన్నింటినీ ఉప్పు నీటి గిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా వంకాయ ముక్కలు రంగు మారవు.
- ఆ తర్వాత టమాటాలు, ఉల్లిపాయను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ చేసుకోవాలనుకుంటున్న గిన్నెను తీసుకొని అందులో కట్ చేసి ఉప్పు నీటిలో వేసుకున్న వంకాయ ముక్కలు, ముందుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా తుంపి వేసుకోవాలి.
- అలాగే చింతపండు, ఉప్పు, పసుపు, ఒకటిన్నర గ్లాసుల వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ గిన్నెను స్టౌపై ఉంచి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ముక్కలు మెత్తగా ఉడికే వరకు బాగా ఉడికించాలి. అందుకోసం 10 నిమిషాల వరకు టైమ్ పట్టొచ్చు.
చూస్తేనే నోరూరిపోయే "వంకాయ పచ్చడి" - ఈ కొలతలతో చేసుకున్నారంటే అద్భుతః అనాల్సిందే!
- వంకాయ ముక్కలు బాగా ఉడికాయనుకున్నాక స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని పప్పు గుత్తితో మెత్తగా మాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టౌపై పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకొని వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక ఎండుమిర్చి, సన్నని చీలికలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్రష్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కలిపి పోపును లో-ఫ్లేమ్ మీద ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. అంటే ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు మంచిగా వేపుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా వేగాక కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. తాలింపు చక్కగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా మాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న వంకాయ మిశ్రమాన్ని వేసుకొని ఒకసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత లో-ఫ్లేమ్ పైన 2 నిమిషాలపాటు ఉడికించుకొని దింపేసుకుంటే చాలు. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఆంధ్ర స్టైల్ "వంకాయ బజ్జీ కర్రీ" రెడీ!
- మీకు నచ్చిందా? అయితే మీరూ ఓసారి ఈ స్టైల్లో వంకాయ కర్రీ చేసుకోండి. ఇంట్లో అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
బగారా రైస్లోకి బెస్ట్ కాంబినేషన్ - తమిళనాడు స్టైల్ "వంకాయ మసాలా" - టేస్ట్ అదుర్స్!