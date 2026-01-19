ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే ఆంధ్ర స్పెషల్ "వంకాయ బజ్జీ కర్రీ" - కమ్మగా లాగిస్తారు!

- అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

Vankaya Bajji Curry
Vankaya Bajji Curry (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

January 19, 2026

Vankaya Bajji Curry in Telugu : అన్నం, బిర్యానీ, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా చేసుకోగలిగిన కర్రీ ఏదైనా ఉందంటే అది గుత్తొంకాయ. అందుకే వంకాయను కూరల్లో రారాజుగా చెప్పుకుంటారు. అలాంటి వంకాయతో మీరు ఇప్పటి వరకు రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ, ఓసారి ఇలా ఆంధ్ర స్టైల్​లో "వంకాయ బజ్జీ కర్రీ"ని ప్రయత్నించి చూడండి. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పైగా ఎవరైనా దీన్ని చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గుత్తి వంకాయలు - 5
  • టమాటాలు - 2 (మీడియం సైజ్​వి)
  • ఉల్లిపాయ - 1 (చిన్నది)
  • పచ్చిమిర్చి - మీ కారానికి తగినన్ని
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అరటీస్పూన్

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1 (మీడియం సైజ్​ది)
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా

తయారీ విధానం :

  • ఇందుకోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా వాటర్, కాస్త ఉప్పు తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు లేత వంకాయలను తీసుకొని ముందుగా నాలుగు నిలువు ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఆపై మధ్యలోకి కట్ చేసుకోవాలి. అంటే మొత్తం 8 ముక్కలు అయ్యేలా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కట్ చేసుకున్న ముక్కలన్నింటినీ ఉప్పు నీటి గిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా వంకాయ ముక్కలు రంగు మారవు.
  • ఆ తర్వాత టమాటాలు, ఉల్లిపాయను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ చేసుకోవాలనుకుంటున్న గిన్నెను తీసుకొని అందులో కట్ చేసి ఉప్పు నీటిలో వేసుకున్న వంకాయ ముక్కలు, ముందుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా తుంపి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే చింతపండు, ఉప్పు, పసుపు, ఒకటిన్నర గ్లాసుల వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ గిన్నెను స్టౌపై ఉంచి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ముక్కలు మెత్తగా ఉడికే వరకు బాగా ఉడికించాలి. అందుకోసం 10 నిమిషాల వరకు టైమ్ పట్టొచ్చు.

  • వంకాయ ముక్కలు బాగా ఉడికాయనుకున్నాక స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని పప్పు గుత్తితో మెత్తగా మాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టౌపై పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకొని వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక ఎండుమిర్చి, సన్నని చీలికలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్రష్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కలిపి పోపును లో-ఫ్లేమ్ మీద ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. అంటే ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు మంచిగా వేపుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా వేగాక కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. తాలింపు చక్కగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా మాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న వంకాయ మిశ్రమాన్ని వేసుకొని ఒకసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్​లో ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత లో-ఫ్లేమ్ పైన 2 నిమిషాలపాటు ఉడికించుకొని దింపేసుకుంటే చాలు. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఆంధ్ర స్టైల్ "వంకాయ బజ్జీ కర్రీ" రెడీ!
  • మీకు నచ్చిందా? అయితే మీరూ ఓసారి ఈ స్టైల్​లో వంకాయ కర్రీ చేసుకోండి. ఇంట్లో అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

