ఆహా అనిపించే "వాము చారు" - ఘాటు ఘాటుగా గొంతులోకి పోతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

వాముతో ఇలా ఓసారి ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారడం ఖాయం!

Vamu Charu
Vamu Charu (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Oma Charu Recipe in Telugu : ఇంట్లో కూరలు ఎన్ని ఉన్నా చారుతో తినడం కొందరికి అలవాటు. అందుకే కర్రీలతో పాటు టమోటా చారు, పప్పుచారు లాంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి వాము చారు చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. చల్లని వేళ ఘాటు ఘాటుగా గొంతులోకి పోతుంటే ఆ కిక్కే వేరు! చెప్పాలంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు! వెజ్, నాన్​వెజ్ రెసిపీల్లోకి ఇది సూపర్ కాంబినేషన్. దీనిని చేయడానికి పైద్దగా టైమ్​ కూడా పట్టదు. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మొదటిసారి చేసే వారైనా ఈ కొలతలతో కమ్మగా చేసుకోవచ్చు. మరి టేస్టీటేస్టీ వాము చారుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Vamu Charu
వాము (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • వాము - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • నూనె - 1 టీ స్పూన్
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
Vamu Charu
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Vamu Charu
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత చింతపండును పిండి, సరిపడా నీళ్లు పోసి రసం 250 ఎంఎల్ వచ్చేవరకు చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో ఒక టీ స్పూన్ వాము, రెండు ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Vamu Charu
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టీ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగు కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
Vamu Charu
ఉప్పు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత రెండు పచ్చిమిర్చి, తీసి పెట్టుకున్న 250 ఎంఎల్ చింతపండు రసం యాడ్ చేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేయాలి. అదేవిధంగా 250 ఎంఎల్ నీళ్లు, గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడి వేసి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇక అంతే! ఘుమఘుమలాడే వాము చారు రెడీ అయినట్లే! వేడివేడి అన్నంలో వాము చారు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

