"వాలంటైన్​ వీక్"​ వచ్చేసింది - ప్రపోజ్ చేయడానికీ ఓ రోజుందని తెలుసా?

వాలంటైన్ వీక్‌లో రోజుకో ప్రత్యేకత - ప్రపోజ్ చేయడానికి ఇదే మంచి తరుణం!

Valentine Week 2026
Valentine Week 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 4:56 PM IST

Valentine Week 2026 : ప్రేమ రెండు అక్షరాల పదం. అంతేకాక రెండు జీవితాలను పెనవేసే బంధం. ఇది ఒక ఇంద్రజాలం. అందుకే దీనికి హద్దులు, సరిహద్దులు ఉండవంటారు. మనసులు కలిసిన మనుషులను ఏదీ విడదీయలేదంటారు. అలాగని రెండు క్షణాలతో అంతమయ్యేది అంతకన్నా కాదు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఏ బంధమూలేని తొలి సంబంధమే ప్రేమ. ఇది ఒక అనిర్వచనీయ మధురానుభూతి.

ప్రేమికులు ఫిబ్రవరి 14 కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తారు. ఆ రోజు ప్రేమికుల దినోత్సవం. కానీ వారం ముందు నుంచే వాలంటైన్​ వీక్ మొదలవుతుంది. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి 14 వరకు ప్రతి రోజుకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంది. మరి ఇప్పుడు అవేంటో తెలుసుకుందామా?

Valentine Week 2026
రోజ్ ​డే (Getty Images)

ఫిబ్రవరి 7 రోజ్ ​డే : వాలంటైన్​ వీక్​లో మొదటి రోజు. ప్రేమించే వ్యక్తికి ఎర్ర గులాబీలను బహుమతిగా ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఆ గులాబీ పువ్వులు ఇష్టాన్ని, ప్రేమ గాఢతను తెలియజేస్తాయి. ఆ వ్యక్తులు తమ జీవితంలో ఎంత ముఖ్యమనే విషయాన్ని వీటి ద్వారా తెలియజేస్తారు.

Valentine Week 2026
ప్రపోజ్ డే (Getty Images)

ఫిబ్రవరి 8 ప్రపోజ్ డే : వాలంటైన్ వీక్​లో రెండో రోజున తమకు ఇష్టమైన వారికి ప్రపోజ్ చేయడానికి ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. అందుకే నచ్చిన వ్యక్తికి ప్రేమను తెలియజేసి, జీవితభాగస్వామి అవ్వాలని కోరుకుంటారు.

Valentine Week 2026
చాక్లెట్ డే (Getty Images)

ఫిబ్రవరి 9 చాక్లెట్ డే : చాక్లెట్లంటే అందరికీ ఇష్టం ఉంటుంది. ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఉన్న ప్రేమ చాక్లెట్ అంత మధురంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. అందుకే ప్రేమికులు చాక్లెట్​లను గిప్ట్స్​గా ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు.

Valentine Week 2026
టేడ్డీ డే (Getty Images)

ఫిబ్రవరి 10 టెడ్డీ డే : ప్రేమ, ఆప్యాయతకు టెడ్డీబేర్ ప్రతీకని చెబుతుంటారు. అందుకే మనకు ఇష్టమైన వారికి టెడ్డీని గిఫ్ట్​గా ఇస్తే వారి మనస్సు ఆనంద లోకంలో విహరిస్తుంటుందని భావిస్తారు.

Valentine Week 2026
ప్రామిస్ డే (Getty Images)

ఫిబ్రవరి 11 ప్రామిస్ డే : ఈరోజున ఎల్లప్పుడూ ఒకరికి ఒకరు తొడుగా ఉండాలని, మనుషులు వేరైనా మనసులు ఒకటని వాగ్దానం చేసుకుంటారు. లవర్స్​కు మాత్రమే కాకుండా (భార్యాభర్తలకు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది).

Valentine Week 2026
హగ్ డే (Getty Images)

ఫిబ్రవరి 12 హగ్​ డే : వాలంటైన్​ వీక్​లో ఆరో రోజు హగ్​ డే. ఎన్ని గిప్ట్స్​ ఇచ్చిపుచ్చుకున్నా ప్రేమతో ఇచ్చే ఒక హగ్​ ప్రేమికుల మధ్య బంధాన్ని మరింత పెంచుతుంది. అందుకే ఈరోజు వారిని ఆప్యాయంగా హత్తుకోని భరోసానిస్తారు.

Valentine Week 2026
కిస్​ డే (Getty Images)

ఫిబ్రవరి 13 కిస్​ డే : వాలంటైన్​ వీక్​లో ఏడో రోజు కిస్ డే. ముద్దు అనేది ఎనలేని ప్రేమకు సంకేతంగా భావిస్తారు. ఎదుటి వారికి మనపై ఉండే ఇష్టాన్ని ముద్దుతో తెలియజేస్తారు. దీని వల్ల అవతలి వ్యక్తి కూడా ప్రేమిస్తున్నారా? లేదా? అనే విషయం తెలిసిపోతుంది. వారి పట్ల ఉన్న బాధ్యత ఏంటో అర్ధమవుతుంది.

Valentine Week 2026
వాలంటైన్స్ డే (Getty Images)

ఫిబ్రవరి 14 వాలంటైన్స్ డే : ఇక ఈ​ వారంలో చివరిరోజు వాలంటైన్స్ డే. దీని కోసం ఎదురు చూడని ప్రేమికులు ఉంటారా! ఇది ప్రేమికులకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనదని చెప్పొచ్చు. ఎన్నో కబుర్లు చెప్పుకుంటూనే తమ జీవితంలో ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు మిగిలిపోయేలా ఈరోజును సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. అలాగే సరదాగా షికార్లు కొడుతూ భవిష్యత్ గురించి చర్చించుకుంటారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

