ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!
-తక్కువ సమయంలోనే పసందైన బ్రేక్ఫాస్ట్ - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : October 20, 2025 at 12:23 PM IST
Vada with Potato and Rice Flour: చాలా మంది ఇష్టంగా తినే టిఫెన్స్లలో వడ కూడా ఒకటి. వేడివేడి వడలను పల్లీ చట్నీతో తిన్నా లేదా సాంబార్లో నానబెట్టి తిన్నా అద్భుతంగా ఉంటాయి. అందుకే హోటల్స్కు వెళ్లినప్పుడు మెజార్టీ పీపుల్ వడలు తినడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే ఇంట్లో వీటిని చేయాలంటే కాస్త కష్టపడాల్సిందే. ఎందుకంటే ముందుగానే మినప్పప్పును నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇదంతా చేయడానికి కాస్త టైమ్ పడుతుంది. ఇకపై అటువంటి అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్గా వడలు చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం కేవలం ఆలుగడ్డలు, బియ్యప్పిండి ఉంటే సరిపోతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఆలుగడ్డలు - అర కేజీ
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెబ్బలు
తయారీ విధానం:
- ఆలుగడ్డలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆలూ పెద్దది అయితే నాలుగు, చిన్నది అయితే రెండు ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- కుక్కర్లోకి కట్ చేసిన ఆలూ ముక్కలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి అందులోని నీటిని వంపేయాలి. అనంతరం ఆలుగడ్డలపై ఉండే పొట్టు తీసేసి ఓ వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్మాషర్ సాయంతో ఉడికించిన ఆలుగడ్డలను మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బియ్యప్పిండి, ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా సాఫ్ట్ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని వడల షేప్లో చేసుకుని నూనెలో వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడావేసుకున్న తర్వాత వెంటనే గరిటె పెట్టి కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రెండు వైపులా చిల్లుల గరిటెతో తిప్పుకుంటూ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలి.
- వడలు క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత తీసి టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని వడలుగా చేసుకుని కాల్చుకుంటే సరి. ఇక వీటిని వేడివేడిగా నచ్చిన చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతాయి.
