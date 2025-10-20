ETV Bharat / offbeat

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

-తక్కువ సమయంలోనే పసందైన బ్రేక్​ఫాస్ట్​ - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు!

Vada with Potato and Rice Flour
Vada with Potato and Rice Flour (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 20, 2025 at 12:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vada with Potato and Rice Flour: చాలా మంది ఇష్టంగా తినే టిఫెన్స్​లలో వడ కూడా ఒకటి. వేడివేడి వడలను పల్లీ చట్నీతో తిన్నా లేదా సాంబార్​లో నానబెట్టి తిన్నా అద్భుతంగా ఉంటాయి. అందుకే హోటల్స్​కు వెళ్లినప్పుడు మెజార్టీ పీపుల్​ వడలు తినడానికి ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. అయితే ఇంట్లో వీటిని చేయాలంటే కాస్త కష్టపడాల్సిందే. ఎందుకంటే ముందుగానే మినప్పప్పును నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్​ చేసి నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇదంతా చేయడానికి కాస్త టైమ్​ పడుతుంది. ఇకపై అటువంటి అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్​గా వడలు చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం కేవలం ఆలుగడ్డలు, బియ్యప్పిండి ఉంటే సరిపోతుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Vada with Potato and Rice Flour
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఆలుగడ్డలు - అర కేజీ
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెబ్బలు
Vada with Potato and Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఆలుగడ్డలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఆలూ పెద్దది అయితే నాలుగు, చిన్నది అయితే రెండు ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • కుక్కర్​లోకి కట్​ చేసిన ఆలూ ముక్కలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నాలుగు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి అందులోని నీటిని వంపేయాలి. అనంతరం ఆలుగడ్డలపై ఉండే పొట్టు తీసేసి ఓ వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Vada with Potato and Rice Flour
ఉల్లిపాయ (Getty Images)
  • స్మాషర్​ సాయంతో ఉడికించిన ఆలుగడ్డలను మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బియ్యప్పిండి, ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని వడల షేప్​లో చేసుకుని నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇలా కడాయికి సరిపడావేసుకున్న తర్వాత వెంటనే గరిటె పెట్టి కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత రెండు వైపులా చిల్లుల గరిటెతో తిప్పుకుంటూ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలి.
  • వడలు క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత తీసి టిష్యూ పేపర్​ ఉన్న ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని వడలుగా చేసుకుని కాల్చుకుంటే సరి. ఇక వీటిని వేడివేడిగా నచ్చిన చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతాయి.
Vada with Potato and Rice Flour
ఆలూ వడలు (ETV Bharat)

పండిన కాకరకాయలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా "పచ్చడి" చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్ట్​ - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

దీపావళికి నోరూరించే "పనీర్​ పాయసం" - సేమియా ఖీర్​ కంటే వెరీ ఈజీ - మూడు రోజులు నిల్వ!

TAGGED:

VADA WITH POTATO AND RICE FLOUR
POTATO VADA RECIPE IN TELUGU
ఆలూ బియ్యప్పిండితో వడలు
RICE FLOUR VADA RECIPE AT HOME
VADA WITH POTATO AND RICE FLOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.