అన్నం మిగిలిపోతే "వడలు" చేసుకోండి - కిర్రాక్​గా ఉంటాయి - పిల్లలకూ నచ్చుతాయి!

- అన్నం మిగిలిపోతే ఎప్పుడూ ఒకటే రీతిలో తాలింపు పెడుతున్నారా? - ఈసారి అందరికీ నచ్చేలా వడలు చేయండి!

Vada with Left Over Rice
Vada with Left Over Rice
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 8:43 PM IST

Vada with Left Over Rice: ఇంట్లో కొన్ని సందర్భాల్లో అన్నం మిగిలిపోవడం కామన్​. ఇలా మిగిలిన రైస్​తో చాలా మంది తాలింపు అన్నం, ఫ్రైడ్​ రైస్​, టమాటా రైస్​ వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ రొటిన్​గా అవే కాకుండా ఈసారి ఇంట్లో అన్నం మిగిలిపోతే కాస్త డిఫరెంట్​గా ఈ సూపర్ రెసిపీని ట్రై చేయండి. అదే వడలు. రుచి కూడా అద్భుతం. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. పైన క్రిస్పీగా ఉండే , లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే వీటిని బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా​, స్నాక్స్​గా​ ఎలా అయినా చేసుకుని తినొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా మిగిలిన అన్నంతో కమ్మని వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Vada with Left Over Rice
అన్నం

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అన్నం - 1 కప్పు
  • ఆలుగడ్డ - 1
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • సోంపు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • వాము - అర టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • శనగపిండి - 1 కప్పు
Vada with Left Over Rice
ఆలుగడ్డలు

తయారీ విధానం:

  • ఈ వడల కోసం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్​ను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. ఆలుగడ్డపై పొట్టు తీసేసి కడిగి సన్నగా తురిమి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో వాటర్​ పోసి పక్కన పెట్టాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి సన్నగా కట్​ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ప్రెస్​ చేస్తూ ఓ రెండు నిమిషాలు మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి అన్నం వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి. అనంతరం ఆలూ తురుమును నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి తీసుకుని మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Vada with Left Over Rice
ఉల్లిపాయలు
  • అనంతరం జీలకర్ర, సోంపు, కారం, పసుపు, పచ్చిమిర్చి, వాము, కొత్తిమీర తరుగు, ఇంగువ, మిరియాల పొడి, శనగపిండి వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా ముద్దలాగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ స్టేజ్​లో ఉప్పు, కారం సరిపోయిందో లేదో చెక్​ చేసుకుని తక్కువైతే యాడ్​ చేసుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Vada with Left Over Rice
సోంపు
  • ఈలోపు కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని వడల షేప్​లో చేసుకుని ప్లేట్​లో పెట్టుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే తయారు చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని ఒక్కొక్కటిగా నిధానంగా వేసుకోవాలి.
Vada with Left Over Rice
శనగపిండి
  • కడాయికి తగినట్లుగా వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు కాలనిచ్చి అప్పుడు చిల్లుల గరిటెతో రెండు వైపులా తిప్పుతూ ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా వేగి గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన వాటిని ఆయిల్​లో వేసి వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే అన్నంతో వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Vada with Left Over Rice
అన్నంతో వడలు

చిట్కాలు:

  • అన్నం ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో శనగపిండి తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు అన్నం రెండు కప్పులు తీసుకుంటే అప్పుడు ఆలుగడ్డలు కూడా రెండు తీసుకోవాలి. అలాగే శనగపిండిని పెంచి తీసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు, అన్నం మిశ్రమాన్ని మరీ మెత్తగా మెదపాల్సిన పనిలేదు. అలాగే మీకు డీప్​ఫ్రై వద్దనుకుంటే షాలో ఫ్రై అయినా చేసుకోవచ్చు.
  • ఇవి మరింత టేస్టీగా ఉండటానికి ఆయిల్​లో ఫ్రై చేసిన తర్వాత వాటిపై లైట్​గా చాట్​ మసాలా చల్లుకుంటే సరి.

CRISPY VADA WITH LEFT OVER RICE
VADA WITH LEFT OVER RICE
LEFT OVER RICE RECIPES IN TELUGU
మిగిలిన అన్నంతో వడలు ఎలా
VADA WITH LEFT OVER RICE

