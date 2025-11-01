అన్నం మిగిలిపోతే "వడలు" చేసుకోండి - కిర్రాక్గా ఉంటాయి - పిల్లలకూ నచ్చుతాయి!
- అన్నం మిగిలిపోతే ఎప్పుడూ ఒకటే రీతిలో తాలింపు పెడుతున్నారా? - ఈసారి అందరికీ నచ్చేలా వడలు చేయండి!
Published : November 1, 2025 at 8:43 PM IST
Vada with Left Over Rice: ఇంట్లో కొన్ని సందర్భాల్లో అన్నం మిగిలిపోవడం కామన్. ఇలా మిగిలిన రైస్తో చాలా మంది తాలింపు అన్నం, ఫ్రైడ్ రైస్, టమాటా రైస్ వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ రొటిన్గా అవే కాకుండా ఈసారి ఇంట్లో అన్నం మిగిలిపోతే కాస్త డిఫరెంట్గా ఈ సూపర్ రెసిపీని ట్రై చేయండి. అదే వడలు. రుచి కూడా అద్భుతం. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. పైన క్రిస్పీగా ఉండే , లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే వీటిని బ్రేక్ఫాస్ట్గా, స్నాక్స్గా ఎలా అయినా చేసుకుని తినొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా మిగిలిన అన్నంతో కమ్మని వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అన్నం - 1 కప్పు
- ఆలుగడ్డ - 1
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- సోంపు - అర టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- వాము - అర టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- శనగపిండి - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ఈ వడల కోసం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. ఆలుగడ్డపై పొట్టు తీసేసి కడిగి సన్నగా తురిమి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో వాటర్ పోసి పక్కన పెట్టాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ప్రెస్ చేస్తూ ఓ రెండు నిమిషాలు మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి అన్నం వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి. అనంతరం ఆలూ తురుమును నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి తీసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం జీలకర్ర, సోంపు, కారం, పసుపు, పచ్చిమిర్చి, వాము, కొత్తిమీర తరుగు, ఇంగువ, మిరియాల పొడి, శనగపిండి వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా ముద్దలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ స్టేజ్లో ఉప్పు, కారం సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకుని తక్కువైతే యాడ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని వడల షేప్లో చేసుకుని ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే తయారు చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని ఒక్కొక్కటిగా నిధానంగా వేసుకోవాలి.
- కడాయికి తగినట్లుగా వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు కాలనిచ్చి అప్పుడు చిల్లుల గరిటెతో రెండు వైపులా తిప్పుతూ ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా వేగి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన వాటిని ఆయిల్లో వేసి వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే అన్నంతో వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- అన్నం ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో శనగపిండి తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు అన్నం రెండు కప్పులు తీసుకుంటే అప్పుడు ఆలుగడ్డలు కూడా రెండు తీసుకోవాలి. అలాగే శనగపిండిని పెంచి తీసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు, అన్నం మిశ్రమాన్ని మరీ మెత్తగా మెదపాల్సిన పనిలేదు. అలాగే మీకు డీప్ఫ్రై వద్దనుకుంటే షాలో ఫ్రై అయినా చేసుకోవచ్చు.
- ఇవి మరింత టేస్టీగా ఉండటానికి ఆయిల్లో ఫ్రై చేసిన తర్వాత వాటిపై లైట్గా చాట్ మసాలా చల్లుకుంటే సరి.
