బ్రెడ్ స్లైసులతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'వడలు' - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : December 17, 2025 at 10:37 AM IST
Vada Recipe with Bread : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలా మందికి మార్నింగ్ టిఫెన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి తగినంత సమయం ఉండకపోవచ్చు. అప్పుడు ఎక్కువ మంది బ్రెడ్తో చేసుకునే ఇన్స్టంట్ రెసిపీలకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటారు. అంటే, త్వరగా అయిపోతాయని బ్రెడ్ ఆమ్లెట్, బ్రెడ్ ఉప్మా వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అంత టైమ్ కూడా లేకపోతే పాలలో బ్రెడ్ వేసుకుని తినేసి వెళ్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అదే బ్రెడ్ స్లైసులతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "వడలు" కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టంట్గా ఈ వడలను రెడీ చేసుకోవచ్చు. నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, నోరూరించే ఈ బ్రెడ్ వడలకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఎనిమిది - బ్రెడ్ స్లైసులు
- నాలుగు చెంచాలు - బియ్యప్పిండి
- ఆరేడు చెంచాలు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- రెండు చెంచాలు - సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు
- కొద్దిగా - బేకింగ్ సోడా
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- మూడు చెంచాలు - సన్నని అల్లం తరుగు
- రెండు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు
- ఆరు చెంచాలు - నీళ్లు
- వేయించేందుకు సరిపడా - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ టేస్టీ వడల తయారీకి ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, సన్నని కొత్తిమీర, అల్లం తరుగును ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైసులకు బ్రౌన్ కలర్లో ఉండే అంచులను చాకుతో కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత బ్రౌన్ పార్ట్ తీసేసిన బ్రెడ్ స్లైసులను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి మిక్సీ జార్లో వేసుకుని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న బ్రెడ్ పొడిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో బియ్యప్పిండి, ముందుగా వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని అల్లం తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా వేసుకుని అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా చల్లుకుంటూ చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి. ఆపై గిన్నెపై మూత ఉంచి ఒక 5 నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా కాకుండా గారెలు/వడలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెస్సీలో కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే ఈ వడలు పర్ఫెక్ట్ షేప్లో మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యేలోపు చేతికి కాస్త నూనె రాసుకుని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని ముందు ఉండలా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అరచేతిలో సమానంగా వత్తుకుని మధ్యలో హోల్ పెట్టుకుని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని వడల్లా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను కాస్త తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వడలను కాగుతున్న ఆయిల్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత గరిటెతో వెంటనే తిప్పకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో నిధానంగా అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవి రెండు వైపులా చక్కగా వేగి, క్రిస్పీగా మారిన తర్వాత టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇదేవిధంగా మిగిలిన వాటిని కూడా ఆయిల్లో వేసి వేయించుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా అన్నింటిని వేయించుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో కరకరలాడే "బ్రెడ్ వడలు/గారెలు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్గా చేసుకునేవిధంగా కాకుండా బ్రెడ్తో ఇలా వడలు చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ హ్యాపీగా తింటారు.
