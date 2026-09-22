రవ్వ ఇడ్లీకి రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి సంబంధం ఏంటి? - రుచులన్నీ మాంసాహారులకేనా? శాఖాహారులకేం లేవా?
వడాపావ్, పనీర్ టిక్కా ఎక్కడ, ఎలా పుట్టాయంటే! - మసాలా దోసె, బెన్నె దోసె వెనుక చరిత్ర తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 3:23 PM IST
Paneer Tikka : ముంబయి స్ట్రీట్ ఫుడ్ వడాపావ్ ఇండియన్ బర్గర్గా మారిపోయింది. ఈ వడాపావ్ ఎక్కడ తయారైంది, అసలు ఆ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? అప్పటి వరకూ బియ్యంతో తయారయ్యే ఇడ్లీ రవ్వ ఇడ్లీగా ఎలా మారిపోయింది? అందుకు కారణాలేంటి? అందరికీ ఇష్టమైన మసాలా దోశ, బెన్నె దోశ ఎలా పుట్టుకొచ్చాయి? మాంసాహారులకే టిక్కా రుచులు! శాఖాహారులకు లేదా అనే ఆలోచనలో నుంచి పుట్టుకొచ్చిందే పనీర్ టిక్కా! ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన రుచులు మీ కోసం.
ఇండియన్ బర్గర్ వడాపావ్!
రెండు బన్ ముక్కల మధ్యలో కూరగాయల ముక్కలు, చీజ్ కలిపి ఇచ్చే బర్గర్ తెలిసిందే! కానీ, బన్ను ముక్కల మధ్య వేయించిన బంగాళా దుంప పెట్టి ఇచ్చే ఐకానిక్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ వడాపావ్. ఈ స్నాక్ సాధారణ ప్రజానీకం మొదలుకుని సెలబ్రిటీల వరకు అందరూ ఇష్టపడే ఈ వంటకానికి గిరాకీ ఎక్కువే. వీధుల్లోనే కాదు, దేశంలోని పెద్ద పెద్ద హోటళ్లలోనూ ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. ముంబయి నగరంలోనే రోజూ లక్షల వడాపావ్లు విక్రయిస్తుంటారు. . 1966లో ముంబయికి చెందిన అశోక్ వైద్య- అక్కడి దాదర్ రైల్వేస్టేషన్లో చిన్న ఫుడ్స్టాల్లో అశోక్ బంగాళాదుంప బోండాలూ, పోహా అమ్మేవాడు. వేలాది మంది మిల్లు కార్మికులు, ప్రయాణికులతో ఎంతో రద్దీగా ఉండేదీ ఈ స్టేషన్లో స్థానికులు బన్ను ముక్కలు(పావ్) ఎక్కువగా తినడం గమనించి ఒక కొత్త ఆలోచన చేశాడు. బ్రెడ్డును మధ్యలోకి కోసి, దానికి ఘాటైన వెల్లుల్లి చట్నీ రాసి, మధ్యలో వేడి వేడి ఆలుగడ్డ బోండాను పెట్టి కస్టమర్లకు వడ్డించడం ప్రారంభించాడు. తిన్నవాళ్లందరూ మళ్లీ రావడం, ప్రయాణాల్లోనూ క్షణాల్లో తినేలా ఉండటంతో వడాపావ్ ముంబయి స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఇండియన్ బర్గర్గా పేరొందింది. ఆగస్టు 23 ప్రపంచ వడాపావ్ దినోత్సవం.
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బియ్యం కొరతతో రవ్వ ఇడ్లీ!
బెంగళూరులోని ప్రముఖ మావళ్లి టిఫిన్ రూమ్స్(ఎంటీఆర్) హోటల్లో మొదటిసారిగా రవ్వ ఇడ్లీ తయారు చేశారు. బియ్యం, మినప్పప్పును నానబెట్టి, రుబ్బి, ఆవిరి మీద ఉడికించి ఇడ్లీ తయారు చేసేవారు. కాగా, రెండో ప్రపంచయుద్ధ సమయంలో జపాన్ సైన్యం మయన్మార్పైన దాడి చేయడంతో దక్షిణ భారతదేశానికి మయన్మార్ నుంచి బియ్యం దిగుమతి నిలిచిపోయింది. దీంతో హోటల్ మూసివేసే పరిస్థితి రావడంతో హోటల్ యజమాని బొంబాయి రవ్వతో ప్రయోగాలు చేశాడు. రవ్వని వేయించి, పెరుగులో నానబెట్టి, పోపు పెట్టి ఇడ్లీల్లా ఆవిరిమీద ఉడికించాడు. రాత్రంతా నానబెట్టే పనికూడా లేకపోవడంతో హోటల్ మెనూలో శాశ్వతంగా చేరిపోయి కొద్దిరోజుల్లోనే బెంగళూరులో బాగా పాపులర్ అయింది.
దోశకి ఆలూ కూర కలిస్తే
దోశల్లో ఎన్నో రకాలున్నాయి. వందల ఏళ్ల నుంచి సౌత్ ఇండియన్ టిఫిన్లలో ముందు వరసలో ఉన్న దోశ 1930లో మసాలా దోశగా మరింత రుచి అందించింది. చెన్నైలో ఉడుపి శ్రీ కృష్ణా విలాస్ హోటల్ నడిపే కె.కృష్ణారావు దీనికి ఆద్యుడని చెప్తుంటారు. అప్పట్లో బంగాళా దుంపకూరని విడిగా గిన్నెల్లో ఇవ్వడంతో పాత్రల్ని శుభ్రం చేయడానికి శ్రమ ఎక్కువగా పట్టేది. ఈ నేపథ్యంలో దోశలోనే ఆలూ కర్రీ వేసి ఇవ్వడంతో మసాలా దోశ విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. వెన్న రుచితో నోరూరించే కర్ణాటక ఫేమస్ 'బెన్నె దోశ' 1928లో దావణగెరె ప్రాంతంలో చెన్మమ్మ అనే ఆవిడ తయారు చేసింది.
శాకాహారుల కోసం ఓ కొత్త రుచి!
శాకాహారుల కోసం ప్రత్యేకంగా పుట్టుకొచ్చింది పనీర్ టిక్కా. ఇది వెజ్ కబాబ్ లాంటిది. పైన క్రంచీగా, లోపల మెత్తగా ఉంటుంది. మొదటిసారిగా దిల్లీలోని రంజిత్ హోటల్లో తయారు చేశారు. మాంసంతో కబాబ్లూ, చికెన్ టిక్కాల్లాంటివి చాలానే ఉన్నా శాకాహార వంటకాన్ని చేయాలనుకుని 1960లో చికెన్ ముక్కలకు బదులుగా పనీర్ ముక్కలతో ప్రయోగం చేశారు. పెరుగు, ఘాటైన మసాలా రెడీ చేసుకుని, పనీర్ ముక్కలు, క్యాప్సికం, ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కర్రపుల్లలకు గుచ్చి నానబెట్టి మట్టిపొయ్యిలో కాల్చి పనీర్ టిక్కా తయారు చేశారు. స్మోకీ ఫ్లేవర్, ఘుమఘుమలాడే వాసనతో భోజన ప్రియుల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకుందీ వంటకం.
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