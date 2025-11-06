ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేదా? - అప్పటికప్పుడు "రవ్వ ఊతప్పం" చేసుకోండి! - టేస్ట్ అదుర్స్!

ETV Bharat / offbeat

Uttapam Recipe with Rava : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ఇడ్లీ, దోశ తర్వాత సులువుగా చేయగలిగిన టిఫినంటే ఉప్మానే. కానీ, పిల్లలతో పాటు చాలా మంది పెద్దవాళ్లూ ఉప్మా పేరెత్తితేనే చాలు అమ్మో వద్దంటూ పేచీ పెడతారు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలు వారు తినడం కోసం వివిధ రుచుల్లో ఉప్మా ట్రై చేస్తుంటారు. అయినా అంతంతమాత్రంగానే తింటారు. అయితే, అలాంటి చిన్నారులకు ఓసారి వెరైటీగా అదే ఉప్మారవ్వతో ఇలా "ఊతప్పం" చేసి పెట్టండి. చాలా బాగుంది అంటూ మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారంటే నమ్మండి! ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా సింపుల్! అలాగే, రెగ్యులర్ రెసిపీలు కాకుండా కొత్తదనాన్ని కోరుకునేవారికి ఇది సూపర్ ఛాయిస్. మరి, రవ్వతో అప్పటికప్పుడు నోరూరించే ఊతప్పంను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Uttapam Recipe with Rava
రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - బొంబాయిరవ్వ
  • అరకప్పు - పుల్లటి పెరుగు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒకటి - ఉల్లిపాయ
  • క్యారెట్ - ఒకటి
  • టమాటా - ఒకటి
  • క్యాప్సికం - ఒకటి
  • కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
  • ఒక చెంచా - అల్లం తరుగు
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • అరకప్పు - నూనె

Uttapam Recipe with Rava
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, టమాటా, క్యాప్సికంలను వీలైనంతర సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. వీటితో పాటు పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉప్మారవ్వ, పుల్లటి పెరుగు వేసుకుని ఆ రెండు బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Uttapam Recipe with Rava
క్యారెట్ తురుము (Getty Images)
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలు, క్యాప్సికం ముక్కలు, సన్నని క్యారెట్ తురుము, సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని అల్లం తరుగు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మంచిగా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి. అనంతరం రవ్వ మిశ్రమంలో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుని ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి.
Uttapam Recipe with Rava
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టి వేడి​ చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక లైట్​గా నూనె వేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు తీసుకుని పెనం మీద ఊతప్పంలా వేసుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కాస్త కాలిన తర్వాత అంచుల వెంబడి కొద్దిగా నూనె వేసి కాల్చుకోవాలి.
  • అది వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి అటు వైపు కూడా ఎర్రగా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండితోనూ ఇలాగే ఊతప్పాలు వేసుకుని వేడివేడిగా మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకోండి. అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "రవ్వ ఊతప్పం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
Uttapam Recipe with Rava
కరివేపాకు (Getty Images)

