ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేదా? - అప్పటికప్పుడు "రవ్వ ఊతప్పం" చేసుకోండి! - టేస్ట్ అదుర్స్!
ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఇన్స్టంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : November 6, 2025 at 8:12 PM IST
Uttapam Recipe with Rava : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇడ్లీ, దోశ తర్వాత సులువుగా చేయగలిగిన టిఫినంటే ఉప్మానే. కానీ, పిల్లలతో పాటు చాలా మంది పెద్దవాళ్లూ ఉప్మా పేరెత్తితేనే చాలు అమ్మో వద్దంటూ పేచీ పెడతారు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలు వారు తినడం కోసం వివిధ రుచుల్లో ఉప్మా ట్రై చేస్తుంటారు. అయినా అంతంతమాత్రంగానే తింటారు. అయితే, అలాంటి చిన్నారులకు ఓసారి వెరైటీగా అదే ఉప్మారవ్వతో ఇలా "ఊతప్పం" చేసి పెట్టండి. చాలా బాగుంది అంటూ మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారంటే నమ్మండి! ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా సింపుల్! అలాగే, రెగ్యులర్ రెసిపీలు కాకుండా కొత్తదనాన్ని కోరుకునేవారికి ఇది సూపర్ ఛాయిస్. మరి, రవ్వతో అప్పటికప్పుడు నోరూరించే ఊతప్పంను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - బొంబాయిరవ్వ
- అరకప్పు - పుల్లటి పెరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒకటి - ఉల్లిపాయ
- క్యారెట్ - ఒకటి
- టమాటా - ఒకటి
- క్యాప్సికం - ఒకటి
- కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
- ఒక చెంచా - అల్లం తరుగు
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- అరకప్పు - నూనె
క్రిస్పీగా, టేస్టీగా "రవ్వ వడలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, టమాటా, క్యాప్సికంలను వీలైనంతర సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. వీటితో పాటు పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉప్మారవ్వ, పుల్లటి పెరుగు వేసుకుని ఆ రెండు బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలు, క్యాప్సికం ముక్కలు, సన్నని క్యారెట్ తురుము, సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, సన్నని అల్లం తరుగు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మంచిగా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి. అనంతరం రవ్వ మిశ్రమంలో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుని ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక లైట్గా నూనె వేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు తీసుకుని పెనం మీద ఊతప్పంలా వేసుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కాస్త కాలిన తర్వాత అంచుల వెంబడి కొద్దిగా నూనె వేసి కాల్చుకోవాలి.
- అది వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి అటు వైపు కూడా ఎర్రగా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండితోనూ ఇలాగే ఊతప్పాలు వేసుకుని వేడివేడిగా మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "రవ్వ ఊతప్పం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
క్యాబేజీతో సూపర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ - పది నిమిషాల్లోనే రెడీ!
పెరుగుతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!