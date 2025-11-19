ETV Bharat / offbeat

రాత్రి అన్నంతో టేస్టీ "ఊతప్పం" - నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

- ఇంట్లో అన్నం మిగిలిందా? - ఈ అద్దిరిపోయే బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ మీకోసమే!

Uttapam Recipe with Leftover Rice
Uttapam Recipe with Leftover Rice (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Uttapam Recipe with Leftover Rice : చాలా మంది ఇళ్లలో రాత్రి వండిన అన్నం మిగిలిపోతుంటుంది. ఆ చద్దన్నం పారేయకుండా కొంతమంది టమాటా రైస్, ఎగ్ ఫ్రైడ్ రెసై, తాలింపు అన్నం ఇలా రకరకాలుగా చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే, కొందరికి పొద్దు పొద్దునే రైస్ తినాలంటే నచ్చదు. అలాంటి వారికోసం రాత్రి మిగిలిన అన్నంతో సింపుల్​గా ఇలా "ఊతప్పం" చేసి పెట్టండి. చద్దన్నంతో చేసుకునే ఇవి మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా సూపర్​ సాఫ్ట్​గానూ వస్తాయి.

పిల్లలైతే వీటిని ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు. పైగా, ఈ ఊతప్పాలను చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే తయారవుతాయి. మరి, చద్దన్నంతో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ ఊతప్పం ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Uttapam Recipe with Leftover Rice
అన్నం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అన్నం - రెండు కప్పులు
  • పుల్లటి పెరుగు - రెండు కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • బేకింగ్ సోడా - అరటీస్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు (మీడియం సైజ్​వి)
  • క్యాప్సికం - ఒకటి
  • టమాటాలు - రెండు (మీడియం సైజ్​వి)
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • మిరియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - కొద్దిగా

Uttapam Recipe with Leftover Rice
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ క్విక్ అండ్ ఈజీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ తయారీకి ముందుగా ఉల్లిపాయలు, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, అల్లం, కొత్తిమీరను సన్నగా తురుముకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మిగిలిపోయిన అన్నం, కాస్త పుల్లగా ఉండే పెరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో ఉప్మా రవ్వ వేసుకుని ఒకసారి అదంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Uttapam Recipe with Leftover Rice
రవ్వ (Getty Images)
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో బేకింగ్ సోడా వేసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ, పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా పిండిని సిద్ధం చేసుకున్నాక గిన్నెపై మూత ఉంచి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆలోపు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, టమాటా ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసుకుని అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Uttapam Recipe with Leftover Rice
ఉల్లిపాయ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచిన పిండి మిశ్రమం కొద్దిగా నాని కాస్త గట్టిగా అవుతుంది. అలా రాకపోతే కొద్దిగా ఉప్మా రవ్వను యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టుకుని లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దానిపై కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ పిండిపై రెడీ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ స్టఫింగ్​ను కొద్దిగా వేసి చేతితో కాస్త మందపాటి ఊతప్పంలా వత్తుకోవాలి.
  • అలా వత్తుకున్నాక దానిపై కాస్త నూనె వేసుకుని మూతపెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు కాల్చుకోవాలి.
  • తర్వాత మూత తీసి రెండో వైపునకు తిప్పేసి లైట్​గా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు.
Uttapam Recipe with Leftover Rice
టమాటాలు (Getty Images)
  • అంతే, మిగిలిపోయిన అన్నంతో అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే కమ్మని "ఊతప్పం" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ఊతప్పాలుగా వేసుకుని వేడివేడిగా మీకు నచ్చిన చట్నీ సర్వ్ చేసుకోండి.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రాత్రి అన్నం మిగిలిపోతే మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇలా ఊతప్పం చేసి పెట్టండి. ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు!

