ETV Bharat / offbeat

'ఆహా' అనిపించే "ఊతప్పం" - ఈ ట్రిక్స్ ట్రై చేయండి - పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటుంది!

సింపుల్​గా చేసుకునే ఊతప్పం - ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Uthappam Recipe
Uthappam Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Uthappam Making in Telugu : చాలా మందికి ఊతప్పం అంటే ఇష్టం. దీనిని చూడగానే ఎప్పుడెప్పుడు తినాలా అనిపిస్తుంది.​ ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి, ఉల్లి, క్యారెట్​, కొత్తిమీర, కరివేపాకు వంటివన్నీ వేసి చేస్తారు. అందుకే చూడ్డానికి కలర్​ఫుల్​గా ఉండటంతో పాటు సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో దోసె పిండి, ఇడ్లీ పిండి ఉందంటే చాలా మంది ఊతప్పం ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఊతప్పం చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్​గా, చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. దీనికోసం పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేదు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

ఈ టైంలో తప్పక తినాల్సిన "కల్యాణ రసం" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ ఆప్షన్!

Uthappam Recipe
మెంతులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - రెండున్నర గ్లాసులు
  • మినపప్పు - 1 గ్లాసు
  • మెంతులు - 1 స్పూన్
  • అటుకులు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - కొంచెం
Uthappam Recipe
మినపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండున్నర గ్లాసుల బియ్యం, ఒక గ్లాసు మినపప్పు, ఒక స్పూన్ మెంతులు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి ఎనిమిది గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో అర కప్పు అటుకులు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఎనిమిది గంటల తర్వాత మిక్సీజార్​లో బియ్యంమినపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులో నానబెట్టిన అటుకులను వేస్తూ మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండిని గిన్నెలో వేసి మూతపెట్టి రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
Uthappam Recipe
బియ్యం (Getty Images)
  • మరుసటి రోజు ఉదయం పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు , కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొత్తిమీర, కరివేపాకును సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
Uthappam Recipe
అటుకులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడ స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పెనంలో పిండిని గరిటెతో తీసుకొని ఊతప్పం ఆకారంలో వేసుకోవాలి, ఆ పైన ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర మిశ్రమం, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి ఓ నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • అది ఒక సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపు టర్న్ చేసుకోని అటు వైపు కూడా మరో మూడు నిమిషాలు చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
  • రెండు వైపులా చక్కగా కాలిందనుకున్నాక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Uthappam Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇక అంతే వేడివేడి ఊతప్పం రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ ఊతప్పాన్ని మీకు నచ్చిన చట్నీ లేదా పొడిలో వేసి తిన్నారంటే ఇంకోటి కావాలంటారు!

ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా "టమోటా పెరుగు పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా 'వావ్' అనాల్సిందే!

కమ్మని "వంకాయ ఫ్రైడ్ రైస్" - ఇలా చేశారంటే అస్సలు మిగల్చరు!

TAGGED:

UTHAPPAM PREPARE IN TELUGU
ఊతప్పం తయారీ విధానం
UTTAPAM MAKING PROCESS
ONION UTTAPAM PREPARE
UTHAPPAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.