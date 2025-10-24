'ఆహా' అనిపించే "ఊతప్పం" - ఈ ట్రిక్స్ ట్రై చేయండి - పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటుంది!
సింపుల్గా చేసుకునే ఊతప్పం - ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 2:00 PM IST
Uthappam Making in Telugu : చాలా మందికి ఊతప్పం అంటే ఇష్టం. దీనిని చూడగానే ఎప్పుడెప్పుడు తినాలా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి, ఉల్లి, క్యారెట్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు వంటివన్నీ వేసి చేస్తారు. అందుకే చూడ్డానికి కలర్ఫుల్గా ఉండటంతో పాటు సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో దోసె పిండి, ఇడ్లీ పిండి ఉందంటే చాలా మంది ఊతప్పం ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఊతప్పం చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్గా, చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. దీనికోసం పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేదు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
ఈ టైంలో తప్పక తినాల్సిన "కల్యాణ రసం" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ ఆప్షన్!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - రెండున్నర గ్లాసులు
- మినపప్పు - 1 గ్లాసు
- మెంతులు - 1 స్పూన్
- అటుకులు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 6
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో రెండున్నర గ్లాసుల బియ్యం, ఒక గ్లాసు మినపప్పు, ఒక స్పూన్ మెంతులు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి ఎనిమిది గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో అర కప్పు అటుకులు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఎనిమిది గంటల తర్వాత మిక్సీజార్లో బియ్యంమినపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులో నానబెట్టిన అటుకులను వేస్తూ మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిని గిన్నెలో వేసి మూతపెట్టి రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు , కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొత్తిమీర, కరివేపాకును సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడ స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పెనంలో పిండిని గరిటెతో తీసుకొని ఊతప్పం ఆకారంలో వేసుకోవాలి, ఆ పైన ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర మిశ్రమం, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి ఓ నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- అది ఒక సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపు టర్న్ చేసుకోని అటు వైపు కూడా మరో మూడు నిమిషాలు చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
- రెండు వైపులా చక్కగా కాలిందనుకున్నాక ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి ఊతప్పం రెడీ అయినట్లే!
- ఈ ఊతప్పాన్ని మీకు నచ్చిన చట్నీ లేదా పొడిలో వేసి తిన్నారంటే ఇంకోటి కావాలంటారు!
ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా "టమోటా పెరుగు పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా 'వావ్' అనాల్సిందే!