చలికాలం చవులూరించే "ఉసిరికాయ రసం" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ అంటారు ఆహా!

- ఉసిరికాయలతో అద్దిరిపోయే 'రసం' - పిల్లలైతే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు!

Usirikaya Rasam Recipe
Usirikaya Rasam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Usirikaya Rasam Recipe : నార్మల్​గా మనందరం చలికాలంలో విరివిగా దొరికే ఉసిరితో నిల్వ పచ్చడి, రోటి పచ్చడి, పులిహోర, పప్పు అంటూ ఎన్నో రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అవి మాత్రమే కాదు మీరు ఈ సీజన్​లో తప్పక ట్రై చేయాల్సిన మరో రెసిపీ ఉంది. అదే, ఘుమఘుమలాడే "ఉసిరికాయ రసం". చల్లని వేళ సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో అద్దిరిపోతుంది. ఈ పద్ధతిలో చేసుకున్నారంటే వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మగా తినడమే కాదు నేరుగా గ్లాసులలో పోసుకుని తాగేస్తారు! అంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ రసం. పిల్లలూ ఈ చారుతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అంతేకాదు, ఇది వింటర్​లో ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పైగా, ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్. మరి, ఈ పోషకప్రియమైన టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఉసిరికాయ రసం ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Usirikaya Rasam Recipe
ఉసిరికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉసిరికాయలు - ఆరు
  • చింతపండు - రెండు చిన్న నిమ్మకాయలంత
  • టమాటాలు - నాలుగు
  • మిరియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - ఆరేడు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Usirikaya Rasam Recipe
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ రసం తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఐదు నుంచి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అది నానేలోపు రసంలోకి అవసరమైన ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని కాస్త బరకగా, మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Usirikaya Rasam Recipe
మిరియాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా కడిగి గింజలు లేకుండా చాకుతో ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో మీడియం సైజ్​లో కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసుకుని మెత్తని గుజ్జులా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉసిరి-టమాటా గుజ్జును రసం ప్రిపేర్ చేసుకునే గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి తీసిన రసం, చారు కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై ఆ మిశ్రమంలో పసుపు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, కరివేపాకు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలపాలి.
Usirikaya Rasam Recipe
ఎండుకొబ్బరి (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ మీ టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, పులుపు సరిపోయాయో లేదో చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం వేడెక్కి ఎప్పుడైతే మరగడం స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని జత చేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాలు మరిగించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Usirikaya Rasam Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • తాలింపు కోసం :
  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • ఇంగువ - అర టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Usirikaya Rasam Recipe
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • అందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్​గా వేడయ్యాక జీలకర్ర, ఆవాలు, ఇంగువ వేసి కొంచెం ఫ్రై చేయాలి.
  • అవి వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి తాలింపును బాగా వేయించాలి.
  • పోపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రసంలో వేసి వెంటనే మూతపెట్టి ఒక నిమిషం పాటు అలానే ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒకసారి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "ఉసిరికాయ రసం" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ రసం చేసుకోవాలనుకుంటే ఉసిరికాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలని అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది!

