చలికాలం చవులూరించే "ఉసిరికాయ రసం" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ అంటారు ఆహా!
- ఉసిరికాయలతో అద్దిరిపోయే 'రసం' - పిల్లలైతే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు!
Published : November 21, 2025 at 2:18 PM IST
Usirikaya Rasam Recipe : నార్మల్గా మనందరం చలికాలంలో విరివిగా దొరికే ఉసిరితో నిల్వ పచ్చడి, రోటి పచ్చడి, పులిహోర, పప్పు అంటూ ఎన్నో రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అవి మాత్రమే కాదు మీరు ఈ సీజన్లో తప్పక ట్రై చేయాల్సిన మరో రెసిపీ ఉంది. అదే, ఘుమఘుమలాడే "ఉసిరికాయ రసం". చల్లని వేళ సరికొత్త ఫ్లేవర్తో అద్దిరిపోతుంది. ఈ పద్ధతిలో చేసుకున్నారంటే వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మగా తినడమే కాదు నేరుగా గ్లాసులలో పోసుకుని తాగేస్తారు! అంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ రసం. పిల్లలూ ఈ చారుతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అంతేకాదు, ఇది వింటర్లో ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పైగా, ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్. మరి, ఈ పోషకప్రియమైన టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఉసిరికాయ రసం ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉసిరికాయలు - ఆరు
- చింతపండు - రెండు చిన్న నిమ్మకాయలంత
- టమాటాలు - నాలుగు
- మిరియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - ఆరేడు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ రసం తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఐదు నుంచి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అది నానేలోపు రసంలోకి అవసరమైన ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని కాస్త బరకగా, మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా కడిగి గింజలు లేకుండా చాకుతో ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసుకుని మెత్తని గుజ్జులా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉసిరి-టమాటా గుజ్జును రసం ప్రిపేర్ చేసుకునే గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి తీసిన రసం, చారు కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై ఆ మిశ్రమంలో పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, కరివేపాకు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలపాలి.
- నెక్ట్స్ మీ టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, పులుపు సరిపోయాయో లేదో చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం వేడెక్కి ఎప్పుడైతే మరగడం స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని జత చేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు మరిగించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- ఇంగువ - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా వేడయ్యాక జీలకర్ర, ఆవాలు, ఇంగువ వేసి కొంచెం ఫ్రై చేయాలి.
- అవి వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి తాలింపును బాగా వేయించాలి.
- పోపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రసంలో వేసి వెంటనే మూతపెట్టి ఒక నిమిషం పాటు అలానే ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత ఒకసారి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "ఉసిరికాయ రసం" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ రసం చేసుకోవాలనుకుంటే ఉసిరికాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలని అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది!
