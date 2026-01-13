ETV Bharat / offbeat

నోటికి పుల్ల పుల్లగా ఉండే "ఉసిరికాయ పోహా" - ఇలా చేస్తే 'ఆహా ఏమి రుచి' అంటారు!

ఉసిరికాయలతో కమ్మని పోహా - ఇంట్లో ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి!

Amla Poha
Amla Poha (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Amla Poha Recipe in Telugu : చలికాలంలో విరివిగా లభించే ఉసిరికాయలతో పప్పు, పచ్చడి, పులిహోర, పప్పు అంటూ రకరకాల వెరైటీలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా మరో సూపర్ రెసిపీ మీకోసం ఎదురుచూస్తోంది. అదే ఉసిరికాయ పోహా. ఇది నోటికి పుల్ల పుల్లగా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాచిలర్స్ కూడా​ దీనిని చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఉసిరికాయ పోహా చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

సంక్రాంతి స్పెషల్ నోరూరించే "పులగం" - పల్లీలు, నువ్వులు ఇలా వేసి ట్రై చేస్తే అద్భుతమే!

Amla Poha
ఉసిరికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉసిరికాయలు - 5
  • అటుకులు - ఒక కప్పు
  • మినపప్పు - ఒక టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • శనగపప్పు - ఒక టీ స్పూన్
  • పల్లీలు - ఒక టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - ఒక స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - 2 స్పూన్లు
Amla Poha
అటుకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఐదు ఉసిరికాయలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి. ఉసిరికాయలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్​లో వేసి చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో కప్పు అటుకులు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రెండు నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. 2 నిమిషాల అనంతరం అటుకులను తీసి పక్కనుంచాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, మూడు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకోవాలి.
Amla Poha
పల్లీలు (Getty Images)
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు స్పూన్ల నూనె, ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉసిరికాయ పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత నానబెట్టిన అటుకులు వేసి బాగా మిక్స్ చేస్తూ వేగనివ్వాలి.
Amla Poha
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే ఉసిరికాయ పోహా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Amla Poha
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
  • ఈ ఉసిరికాయ పోహాను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే ఉసిరికాయలు, అటుకులతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

కొబ్బరితో కమ్మని "మురుకులు" - ఈ సంక్రాంతి పండక్కి కరకరలాడించండి!

సేమియాతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - ఈవెనింగ్​ స్నాక్​గా పర్ఫెక్ట్​!

TAGGED:

GOOSEBERRY POHA PREPARE
ఉసిరికాయ పోహా తయారీ విధానం
AMLA POHA MAKING
USIRIKAYA POHA IN TELUGU
USIRIKAYA POHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.