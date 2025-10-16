ఇన్స్టంట్గా చేసుకునే "ఉసిరికాయ పచ్చడి" - టూర్కి వెళ్తుంటే ఇలా చేసి పెట్టుకోండి!
ఉసిరికాయలతో ఇలా పచ్చడి చేసి చూడండి - పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
Amla Pickle Recipe : ఉసిరికాయ పచ్చడిని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి మార్కెట్లో లభ్యమైనప్పుడు వీటితో నిల్వ పచ్చడి ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. అయితే దీనికి టైమ్ ఎక్కువగా పడుతుంది. అందుకే ఈ పచ్చడి చేసేందుకు ఆసక్తి కనబరచరు. మీలాంటి వారికోసమే ఈరోజు సింపుల్గా కేవలం నిమిషాల్లో తయారు చేసుకునే ఇన్స్టంట్ ఉసిరికాయ పచ్చడి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ దీనిని చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతో ఇది తయారు చేయోచ్చు. అంతేకాక వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఉసిరికాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉసిరికాయలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 12
- పచ్చిమిర్చి - 8
- పసుపు - పావు చెంచా
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావు కిలో ఉసిరికాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఇందులోని గింజలు తీసేసి ముక్కలను పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అలాగే ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, 12 ఎండుమిర్చి, 8 పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి. అనంతరం పావు చెంచా పసుపు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు కిలో ఉసిరికాయ ముక్కలు యాడ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 12 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ మగ్గనివ్వాలి.
- ఉసిరికాయ ముక్కలు బాగా మగ్గిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర, కొద్దిగా వేడినీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేసీటేస్టీ కమ్మని ఉసిరికాయ పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది. దీనికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు.
- అనంతరం ఈ పచ్చడిని జార్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే వారం రోజులు నిల్వ ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో లేదా పెరుగన్నంలో ఈ పచ్చడి వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!
