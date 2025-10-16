ETV Bharat / offbeat

ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకునే "ఉసిరికాయ పచ్చడి" - టూర్​కి వెళ్తుంటే ఇలా చేసి పెట్టుకోండి!

ఉసిరికాయలతో ఇలా పచ్చడి చేసి చూడండి - పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Amla Pickle
Amla Pickle (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Amla Pickle Recipe : ఉసిరికాయ పచ్చడిని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి మార్కెట్​లో లభ్యమైనప్పుడు వీటితో నిల్వ పచ్చడి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటారు. అయితే దీనికి టైమ్ ఎక్కువగా పడుతుంది. అందుకే ఈ పచ్చడి చేసేందుకు ఆసక్తి కనబరచరు. మీలాంటి వారికోసమే ఈరోజు సింపుల్​గా కేవలం నిమిషాల్లో తయారు చేసుకునే ఇన్​స్టంట్​ ఉసిరికాయ పచ్చడి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ దీనిని చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతో ఇది తయారు చేయోచ్చు. అంతేకాక వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఉసిరికాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.

కుక్కర్​లో సింపుల్​గా చేసుకునే "బీట్​రూట్ సోయా రైస్" - అప్పుడప్పుడైనా వీటిని తప్పకుండా ట్రై చేయండి!

Amla Pickle
ఉసిరికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉసిరికాయలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 12
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
Amla Pickle
కరివేపాకు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావు కిలో ఉసిరికాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఇందులోని గింజలు తీసేసి ముక్కలను పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అలాగే ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, 12 ఎండుమిర్చి, 8 పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి. అనంతరం పావు చెంచా పసుపు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు కిలో ఉసిరికాయ ముక్కలు యాడ్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 12 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ మగ్గనివ్వాలి.
Amla Pickle
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఉసిరికాయ ముక్కలు బాగా మగ్గిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర, కొద్దిగా వేడినీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే టేసీటేస్టీ కమ్మని ఉసిరికాయ పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది. దీనికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు.
Amla Pickle
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం ఈ పచ్చడిని జార్​లో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే వారం రోజులు నిల్వ ఉంటుంది!
  • వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో లేదా పెరుగన్నంలో ఈ పచ్చడి వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!

జొన్నపిండితో అద్దిరిపోయే "ఉప్మా" - అప్పటికప్పుడు కమ్మగా ఇలా చేసుకోవచ్చు!

టేస్టీ "సోన్ పట్టి" - నాలుగు పదార్థాలతో చేసే ఈ స్వీట్ రెసిపీ అద్దిరిపోతుంది!

TAGGED:

AMLA PICKLE MAKING
AMLA CHUTNEY RECIPE PREPARE
USIRIKAYA PICKLE IN TELUGU
AMLA PACHADI PREPARE
USIRIKAYA PACHADI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఓ వైపు వ్యవసాయం, మరోవైపు కోళ్ల పెంపకం- ఏటా రూ.20 కోట్ల టర్నోవర్

ఎర్రని పెదాల కోసం "లిప్​స్టిక్" వాడుతున్నారా? - రోజూ పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా?

ఇండియా-యూఎస్​ ట్రేడ్ డీల్​- గడువులోగా ఒప్పందమే లక్ష్యంగా అమెరికాకు భారత బృందం

మంచి కెమెరా స్మార్ట్​ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా?- ఐతే వీటిపై ఓ లుక్కేయండి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.