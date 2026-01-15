నోరూరించే "ఉసిరికాయ పప్పు" - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 9:24 AM IST
Amla Dal Recipe in Telugu : వింటర్లో ఉసిరికాయలు ఎక్కువగా దొరుకుతాయి. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ వీటితో పులిహోర, పచ్చడి, మురబ్బా, చారు అంటూ రకరకాల రెసిపీలను చేస్తుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ఉసిరికాయ పప్పు చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడూ ఇదే పద్ధతిలో చేస్తారు. ఇది పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఉసిరితో నోరూరించే పప్పు కూరను ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉసిరికాయలు - 6
- ఆనియన్స్ - 3
- పచ్చిమిర్చి - 5
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కందిపప్పు - ఒక కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కారం - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మూడు ఉల్లిపాయలు, ఐదు పచ్చిమిర్చిని మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు కుక్కర్లో కప్పు కందిపప్పు వేసి ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అలాగే తరిగి ఉంచిన కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఆరు ఉసిరికాయలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూత పెట్టాలి. ఇప్పుడు స్టవ్పై కుక్కర్ పెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించాలి.
- మూడు విజిల్స్ వచ్చాక ఉసిరికాయల్ని బయటకు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి తగురు వేసి వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగిన అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే ఉసిరికాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, సరిపడా కారం వేసి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం ఉడికించిన కందిపప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆరు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ చేసి కడాయిని పక్కకు దించుకోవాలి. అంతే కమ్మని రుచితో నోరూరించే ఉసిరికాయ పప్పు సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- మరి మీరూ ఓసారి ఇలా ఉసిరికాయ పప్పు చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు!
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ కర్రీని రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఉసిరికాయలతో ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
