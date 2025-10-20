మార్కెట్లోకి ఉసిరికాయలు వచ్చేశాయ్ - ఇలా "పప్పు కర్రీ" చేసుకోండి! - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
నోరూరించే కమ్మని "ఉసిరికాయ పప్పు" - వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే అద్భుతమే!
Published : October 20, 2025 at 2:54 PM IST
Usirikaya Pappu Recipe in Telugu : కార్తీకమాసం మొదలుకానుంది. ఈ క్రమంలోనే మార్కెట్లోకి ఉసిరికాయలు విరివిగా వస్తుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచిదని మెజార్టీ పీపుల్ వీటితో పచ్చడి, మురబ్బా, పులిహోర, ఆమ్లా రైతా అంటూ రకరకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా ఎక్కువ మంది చేసుకునే వాటిల్లో "ఉసిరికాయ పప్పు" కూడా ముందు వరుసలో ఉంటుంది. ఈ పప్పు కర్రీని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో రెడీ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, అంత రుచికరంగా కుదరదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "ఉసిరికాయ పప్పు" చేసి చూడండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడూ ఇదే తీరులో చేసుకోవడానికి మొగ్గు చూపుతారు. ఇది పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా దీన్ని కుక్కర్లో అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఉసిరితో నోరూరించే పప్పు కూరను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉసిరికాయలు - ఐదు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- కందిపప్పు - ఒక కప్పు
- నూనె - తగినంత
- ఆవాలు - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- మినప్పప్పు - ఒక చెంచా
- వెల్లుల్లి తరుగు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - టేస్ట్కి సరిపడా
- పసుపు - పావు చెంచా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత కుక్కర్ గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆపై అందులో కట్ చేసుకున్న కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కడిగిన ఉసిరికాయలు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- పప్పు మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి అందులో నుంచి ఉసిరికాయల్ని విడిగా తీసుకుని, ముక్కల్లా చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడెక్కాక ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, వెల్లుల్లి తరుగు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న మిగిలిన ఉల్లిపాయముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- తర్వాత అందులో ఉసిరి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసి కలుపుతూ కాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని కుక్కర్లో ఉన్న పప్పు మిశ్రమంలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే "ఉసిరికాయ పప్పు" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'ఉసిరికాయ పప్పు' చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు!
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ కర్రీని రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఉసిరికాయలతో ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
