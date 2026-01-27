పండుమిర్చితో "ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడి" - అద్దిరిపోయే టేస్ట్! - ఎక్కువ రోజులు నిల్వ!

ETV Bharat / offbeat

Usirikaya Pandu Mirchi Pachadi
Usirikaya Pandu Mirchi Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 27, 2026 at 2:22 PM IST

4 Min Read
Usirikaya Pandu Mirchi Pachadi : ప్రస్తుత సీజన్​లో మార్కెట్లో ఉసిరికాయలు, పండు మిరపకాయలు విరివిగా లభిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వీటితో వేరువేరుగా రకరకాల పచ్చళ్లు సిద్ధం చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా ఈ రెండింటి కాంబినేషన్​లో నిల్వ పచ్చడిని ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక ట్రై చేయండి. నార్మల్​గా ఎండుకారంతో ప్రిపేర్ చేసుకునే పచ్చడి కంటే ఈ "ఉసిరికాయ పండుమిర్చి పచ్చడి" భలే టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ కొలతలతో బిగినర్స్ కూడా చాలా సింపుల్​గా ఒక మంచి రుచికరమైన పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆస్వాదించవచ్చు. మరి, పండుమిర్చి కాంబినేషన్​లో అద్దిరిపోయే ఈ ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడిని ఎలా సిద్ధం చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Usirikaya Pandu Mirchi Pachadi
ఉసిరికాయలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పండు మిరపకాయలు - అర కిలో
  • ఉసిరికాయలు - అర కిలో
  • మెంతులు - రెండు స్పూన్లు(10 గ్రాములు)
  • జీలకర్ర - రెండు స్పూన్లు
  • ఆవాలు - రెండు స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లిపాయలు - 100 గ్రాములు
  • చింతపండు - 100 గ్రాములు
  • ఉప్పు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు(80 గ్రాములు)
  • నూనె - ఒకటిన్నర కప్పులు(400 ఎంఎల్)

Usirikaya Pandu Mirchi Pachadi
పండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని అందులో పండు మిరపకాయలను వేసి ఐదారు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
  • తర్వాత వాటిని తొడిమలు తీయకుండా శుభ్రంగా కడిగి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై కడిగిన పండుమిర్చీలను ఓ కాటన్​ క్లాత్​ సాయంతో తడి లేకుండా తుడవాలి.
  • అలా అన్నింటినీ తుడుచుకున్నాక ఫ్యాన్ కింద పలుచగా పరచి ఏమాత్రం తడి లేకుండా గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా, తాజా ఉసిరికాయలను తీసుకుని వాటిని శుభ్రంగా కడిగి, తుడిచి తడి లేకుండా కొద్దిసేపు ఆరబెట్టాలి.
Usirikaya Pandu Mirchi Pachadi
మెంతులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకున్న పండు మిరపకాయలపై తొడిమలు తీసేసి అర ఇంచు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి మెంతులను వేసి సన్నని సెగ మీద బాగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక అందులోనే జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వీటినీ మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి. అన్నింటినీ చక్కగా వేయించుకున్నాక ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మెంతుల మిశ్రమం చల్లారాక మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం అదే మిక్సీ జార్​లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత మరో మిక్సీ గిన్నె తీసుకుని అందులో గింజలు, ఈనెలు తీసేసిన చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ పొడిపొడిగా అయ్యేలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
Usirikaya Pandu Mirchi Pachadi
ఆవాలు (Getty Images)
  • అలా మిక్సీ పట్టుకున్నాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పండు మిరపకాయ ముక్కలు వేసుకుని గింజలూ నలిగేలా బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసున్నాక ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న ఆవాల-జీలకర్ర పొడి మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మరోసారి మిక్సీ పట్టి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆరబెట్టుకున్న ఉసిరికాయలను వేసుకుని నెమ్మదిగా కలుపుతూ అవి కాస్త మెత్తబడే వరకు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక ఉసిరికాయలను నూనె రాకుండా ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వాటిని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అవి చల్లారేలోపు పచ్చడిలోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.

Usirikaya Pandu Mirchi Pachadi
చింతపండు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - తగినంత
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - పది
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • పసుపు - కొంచెం
Usirikaya Pandu Mirchi Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • పోపు కోసం స్టవ్ మీద ఉసిరికాయ వేయించుకున్న నూనెను ఉంచి వేడి చేయాలి. ఒకవేళ ఆ నూనె సరిపోదనిపిస్తే అదనంగా మరికొద్దిగా వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అవి బాగా వేగాక కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి పేస్ట్​ను వేసి పచ్చివాసన పోయేలా బాగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి కూడా బాగా వేగాక చివర్లో ఇంగువ, పసుపు వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పోపును చల్లార్చుకోవాలి.
Usirikaya Pandu Mirchi Pachadi
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఆలోపు చల్లారిన ఉసిరికాయలను గింజలు వేరు చేసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు వేడి కాస్త తగ్గిన పోపులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పండుమిర్చి మిశ్రమం వేసుకుని అదంతా తాలింపులో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గింజలు తీసేసిన ఉసిరికాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని మరోసారి పచ్చడి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • పచ్చడిని బాగా కలిపిన తర్వాత ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
Usirikaya Pandu Mirchi Pachadi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇక పచ్చడి చల్లారిన తర్వాత గ్లాస్ జార్ లేదా జాడీలోకి తీసుకుని ఒక రోజంతా ఊరనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత మీ అవసరాన్ని బట్టి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని వేడి వేడి అన్నంలో తినండి. అంతే, చూస్తునే నోరూరిపోయే పండుమిర్చి ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడి రెడీ అవుతుంది!
  • ఈ పచ్చడిని తడి తగలకుండా బయటనే నిల్వ ఉంచారంటే కనీసం మూడ్నాలుగు నెలలు నిల్వ ఉంటుంది! అదే ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్ చేశారంటే ఇంకా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్​లో ఇలా ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడిని పెట్టండి. ఇంటిల్లిపాదీ హ్యాపీగా తినేయండి.

