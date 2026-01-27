పండుమిర్చితో "ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడి" - అద్దిరిపోయే టేస్ట్! - ఎక్కువ రోజులు నిల్వ!
సరికొత్త రుచిలో "ఉసిరికాయ పండుమిర్చి పచ్చడి" - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు!
Published : January 27, 2026 at 2:22 PM IST
Usirikaya Pandu Mirchi Pachadi : ప్రస్తుత సీజన్లో మార్కెట్లో ఉసిరికాయలు, పండు మిరపకాయలు విరివిగా లభిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వీటితో వేరువేరుగా రకరకాల పచ్చళ్లు సిద్ధం చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా ఈ రెండింటి కాంబినేషన్లో నిల్వ పచ్చడిని ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక ట్రై చేయండి. నార్మల్గా ఎండుకారంతో ప్రిపేర్ చేసుకునే పచ్చడి కంటే ఈ "ఉసిరికాయ పండుమిర్చి పచ్చడి" భలే టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ కొలతలతో బిగినర్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఒక మంచి రుచికరమైన పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆస్వాదించవచ్చు. మరి, పండుమిర్చి కాంబినేషన్లో అద్దిరిపోయే ఈ ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడిని ఎలా సిద్ధం చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పండు మిరపకాయలు - అర కిలో
- ఉసిరికాయలు - అర కిలో
- మెంతులు - రెండు స్పూన్లు(10 గ్రాములు)
- జీలకర్ర - రెండు స్పూన్లు
- ఆవాలు - రెండు స్పూన్లు
- వెల్లుల్లిపాయలు - 100 గ్రాములు
- చింతపండు - 100 గ్రాములు
- ఉప్పు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు(80 గ్రాములు)
- నూనె - ఒకటిన్నర కప్పులు(400 ఎంఎల్)
మిక్సీ ఇలా పట్టి "టమాటా పచ్చడి" చేయండి - సూపర్ టేస్ట్! - మూడు నెలలు నిల్వ!
తయారీ విధానం :
- ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని అందులో పండు మిరపకాయలను వేసి ఐదారు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- తర్వాత వాటిని తొడిమలు తీయకుండా శుభ్రంగా కడిగి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై కడిగిన పండుమిర్చీలను ఓ కాటన్ క్లాత్ సాయంతో తడి లేకుండా తుడవాలి.
- అలా అన్నింటినీ తుడుచుకున్నాక ఫ్యాన్ కింద పలుచగా పరచి ఏమాత్రం తడి లేకుండా గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, తాజా ఉసిరికాయలను తీసుకుని వాటిని శుభ్రంగా కడిగి, తుడిచి తడి లేకుండా కొద్దిసేపు ఆరబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకున్న పండు మిరపకాయలపై తొడిమలు తీసేసి అర ఇంచు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి మెంతులను వేసి సన్నని సెగ మీద బాగా వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక అందులోనే జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వీటినీ మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి. అన్నింటినీ చక్కగా వేయించుకున్నాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మెంతుల మిశ్రమం చల్లారాక మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం అదే మిక్సీ జార్లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత మరో మిక్సీ గిన్నె తీసుకుని అందులో గింజలు, ఈనెలు తీసేసిన చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ పొడిపొడిగా అయ్యేలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అలా మిక్సీ పట్టుకున్నాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పండు మిరపకాయ ముక్కలు వేసుకుని గింజలూ నలిగేలా బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసున్నాక ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న ఆవాల-జీలకర్ర పొడి మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మరోసారి మిక్సీ పట్టి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆరబెట్టుకున్న ఉసిరికాయలను వేసుకుని నెమ్మదిగా కలుపుతూ అవి కాస్త మెత్తబడే వరకు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక ఉసిరికాయలను నూనె రాకుండా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని వాటిని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అవి చల్లారేలోపు పచ్చడిలోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
పక్కా కొలతలతో "పండుమిర్చి పచ్చడి" - రుచి అదుర్స్ - ఏడాది నిల్వ!
తాలింపు కోసం :
- నూనె - తగినంత
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - పది
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- పసుపు - కొంచెం
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద ఉసిరికాయ వేయించుకున్న నూనెను ఉంచి వేడి చేయాలి. ఒకవేళ ఆ నూనె సరిపోదనిపిస్తే అదనంగా మరికొద్దిగా వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అవి బాగా వేగాక కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి పేస్ట్ను వేసి పచ్చివాసన పోయేలా బాగా వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి కూడా బాగా వేగాక చివర్లో ఇంగువ, పసుపు వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పోపును చల్లార్చుకోవాలి.
- ఆలోపు చల్లారిన ఉసిరికాయలను గింజలు వేరు చేసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు వేడి కాస్త తగ్గిన పోపులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పండుమిర్చి మిశ్రమం వేసుకుని అదంతా తాలింపులో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గింజలు తీసేసిన ఉసిరికాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని మరోసారి పచ్చడి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- పచ్చడిని బాగా కలిపిన తర్వాత ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇక పచ్చడి చల్లారిన తర్వాత గ్లాస్ జార్ లేదా జాడీలోకి తీసుకుని ఒక రోజంతా ఊరనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత మీ అవసరాన్ని బట్టి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని వేడి వేడి అన్నంలో తినండి. అంతే, చూస్తునే నోరూరిపోయే పండుమిర్చి ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడి రెడీ అవుతుంది!
- ఈ పచ్చడిని తడి తగలకుండా బయటనే నిల్వ ఉంచారంటే కనీసం మూడ్నాలుగు నెలలు నిల్వ ఉంటుంది! అదే ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేశారంటే ఇంకా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్లో ఇలా ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడిని పెట్టండి. ఇంటిల్లిపాదీ హ్యాపీగా తినేయండి.
అదుర్స్ అనిపించే "తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి" - చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!