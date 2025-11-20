ఉసిరి, పచ్చిమిర్చి కాంబోలో "రోటి పచ్చడి" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా!
- ఉసిరికాయలతో ఇలా పచ్చడి చేసుకోండి - సరికొత్త రుచితో కడుపునిండా తినేస్తారు!
Usirikaya Pachimirchi Pachadi: వింటర్లో విరివిగా లభించే వాటిలో ఉసిరికాయలు ఒకటి. పుల్లగా, వగరుగా ఉండే వీటిని నేరుగా తినడంతోపాటు నిల్వ పచ్చడి పెడుతుంటారు. కేవలం ఇది ఒక్కటే కాదు పప్పు, క్యాండీ, మురబ్బా అంటూ ఎవరికి తోచినట్లు వాళ్లు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి పచ్చిమిర్చి వేసి రోటీ పచ్చడిని ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. పైగా దీనిని వేడివేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకుని తింటే కిర్రాక్గా ఉంటుంది. కేవలం రైస్లోకి మాత్రమే కాదు టిఫెన్స్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఉసిరికాయ పచ్చిమిర్చి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉసిరికాయలు - పావుకేజీ
- పచ్చిమిర్చి - 15
- మెంతులు - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- నువ్వులు - 1 టేబుల్స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- చింతపండు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఎండుమిర్చి - 3 రెమ్మలు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి ఓ 5 నిమిషాలు ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం వాటిని ముక్కలుగా కట్ చేసి అందులోని గింజలను సెపరేట్ చేయాలి. పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి ముక్కలుగా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇవి వేగాక నువ్వులు వేసి ఓ నిమిషం వేయించి గిన్నెలోకి తీసి పెట్టుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి నూనె వేసి పచ్చిమిర్చి తుంపలు, కొత్తిమీర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు వేసి వేయించాలి.
- కొత్తిమీర మగ్గి పచ్చిమిర్చి కలర్ మారిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- అదే నూనెలో కట్ చేసిన ఉసిరికాయ ముక్కలు, పసుపు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించాలి.
- ఉసిరికాయ ముక్కలు మగ్గి కాస్త రంగు మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన నువ్వుల మిశ్రమం వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అందులోకి వేయించిన పచ్చిమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి రుబ్బుకోవాలి.
- చివరగా వేయించిన ఉసిరికాయ ముక్కలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ పచ్చడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని తాలింపు పెట్టుకోవాలి.
- అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర శనగపప్పు, మినపప్పు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఇంగువ, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, పసుపు వేసి వేయించాలి.
- కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన ఉసిరికాయ మిశ్రమం వేసి ఓసారి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉసిరికాయ పచ్చిమిర్చి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
