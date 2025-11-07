పచ్చికారంతో ఉసిరికాయ "నిల్వ పచ్చడి" - రుచి అద్భుతం, ఏడాది నిల్వ కూడా!
- ఎండు కారం అవసరమే లేదు! - సరికొత్త టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
Published : November 7, 2025 at 3:00 PM IST
Usirikaya Nilva Pachadi Recipe : మనందరం నిల్వ పచ్చళ్లు అనగానే ఎక్కువగా ఎండుకారంతో చేసుకుంటుంటాం. అయితే, ఎండుమిర్చి కంటే పచ్చిమిర్చితో చేసుకునే కూరలే కాదు పచ్చళ్లూ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. అందుకే, ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటి ఒక రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చిమిర్చితో నోరూరించే "ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడి". ఇది సూపర్ టేస్టీగా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉసిరికాయలు విరివిగా లభిస్తున్నాయి. కాబట్టి, ఎప్పటిలా ఎండుకారంతో కాకుండా ఈసారి స్పెషల్గా పచ్చిమిర్చితో ఉసిరి నిల్వ పచ్చడిని ట్రై చేయండి. ఈ కొలతలతో పెట్టారంటే మంచి టేస్ట్తోపాటు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! పిల్లలకూ ఈ పచ్చడి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో రుచి చూశారంటే ఎప్పుడూ ఇలానే రెడీ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. మరి, నోరూరించే 'ఉసిరికాయ పచ్చిమిర్చి నిల్వ పచ్చడిని' ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉసిరికాయలు - అరకిలో
- పచ్చిమిర్చి - పావుకిలో
- తెల్ల నువ్వులు - 100 గ్రాములు
- ఉప్పు - 50 గ్రాములు
- నూనె - ఒకటిన్నర నుంచి రెండు కప్పులు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - ఐదారు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ఉసిరికాయలను ఉప్పు నీటిలో శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్తో తుడిచి తడి లేకుండా ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, పచ్చిమిర్చిలను తొడిమలు తీయకుండా నీట్గా కడగాలి. ఆపై పొడి క్లాత్తో శుభ్రంగా తుడిచి తొడిమలు తీసేసుకుని తడి లేకుండా ఆరబెట్టాలి.
- వీటితో పాటు నాలుగైదు రెమ్మల కరివేపాకును కడిగి క్లాత్తో తుడిచి ఆరబెట్టాలి. వీటన్నింటిని ఎలాంటి తడి లేకుండా అరగంట పాటు ఆరబెట్టుకోవాలి.
- ఆలోపు పచ్చడిలోకి కావాల్సిన నువ్వుల పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో తెల్ల నువ్వులు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో చిటపటలాడే వరకు వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- అవి పూర్తిగా చల్లారాక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే మిక్సీ జార్లో పూర్తిగా ఆరిన పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి. అలాగే, ఉప్పు వేసుకుని మధ్యమధ్యలో ఆపి మూత తీసి గరిటెతో కలుపుతూ కచ్చాపచ్చాగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా వేడయ్యాక ఎలాంటి తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకున్న ఉసిరికాయలను వేసి గరిటెతో కలుపుతూ లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అవి కొంచెం సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఉసిరికాయలను ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వాటిని నూనె రాకుండా గరిటెతో ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే నూనెలో తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి. ఆ నూనె వేడయ్యాక అందులో ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత అందులో కడిగి ఆరబెట్టుకున్న కరివేపాకు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, పసుపును వేసుకుని మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పచ్చిమిర్చి ముద్దలోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా వేయించుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేగే గ్యాప్లో వేయించి పక్కనుంచిన ఉసిరికాయల్లో గింజలు తొలగించుకుని ముక్కలుగా చేసి పెట్టుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో ఉసిరికాయ ముక్కలు వేసి ఆ మిశ్రమం మొత్తం ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అది చల్లారేలోపు ఒక చిన్న గిన్నెలో నిమ్మరసాన్ని పిండుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఉసిరికాయ పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారాక ఒకసారి కలిపి అందులో నిమ్మరసం, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న నువ్వుల పొడిని జత చేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత పచ్చడిని ఏదైనా గ్లాసు జార్ లేదా జాడీలోకి తీసుకుని మూతపెట్టి ఒకరోజు ఊరనిచ్చి ఆపై సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పచ్చిమిర్చితో నోరూరించే "ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
- ఈ పచ్చడిని తడి తగలకుండా ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ్ చేసుకున్నారంటే సంవత్సరం పాటు తాజాగా నిల్వ ఉంటుంది!
టిప్స్ :
- ఈ పచ్చడికి ఉసిరికాయల క్వాంటిటీకి సగం పరిమాణంలో పచ్చిమిర్చిని తీసుకోవాలి.
- ముఖ్యంగా ఈ పచ్చడి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పదార్థాలు నీళ్ల తడిలేకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
- పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను ఏమాత్రం పచ్చి లేకుండా బాగా వేయించాలి. అప్పుడే పచ్చడి చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
- పచ్చడిని రెడీ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకున్నాక తర్వాత తడి లేని స్పూన్లు, గరిటెలు మాత్రమే వాడుకుంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
