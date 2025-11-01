ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "ఆమ్లా మురబ్బా" - పుల్లగా, తియ్యగా ఏడాదంతా నిల్వ ఉంటుంది!

ఉసిరికాయలతో ఇలా మురబ్బా ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Amla Murabba
Amla Murabba (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Amla Murabba Prepare : వింటర్​లో ఉసిరికాయలు విరివిగా లభిస్తాయి. వీటితో చాలా మంది పచ్చడి లేదా రసం పెడుతారు.​ అయితే మీరు తప్పక ట్రై చేయాల్సిన మరో రెసిపీ ఉంది. అదే కమ్మని మురబ్బా. మురబ్బా అనగానే మనకు అల్లం మురబ్బా గుర్తుకొస్తోంది. కానీ ఉసిరికాయలతోనూ మురబ్బా చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీని చాలా తక్కువ సమయంలో అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. పుల్లగా, తియ్యగా ఉండే ఈ రెసిపీ పిల్లలు, పెద్దలకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అంతేకాక ఈ పద్ధతిలో చేస్తే సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటుంది. మరి నోరూరించే ఆమ్లా మురబ్బా ఎలా చేసుకోవాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Amla Murabba
ఉసిరికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉసిరికాయలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • పంచదార - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
  • యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
Amla Murabba
నిమ్మరసం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావు కిలో ఉసిరికాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి వేడి చేయాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు పైన చిల్లుల గిన్నె పెట్టి అందులో ఉసిరికాయలు వేసి మూతపెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉసిరికాయలను ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని పక్కకు తీసి చల్లారనివ్వాలి.
Amla Murabba
పంచదార (Getty Images)
  • చల్లారిన ఉసిరికాయలోంచి గింజలను తీసేసి మరో గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో పావు కప్పు పంచదార వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్​పై ఈ గిన్నె ఉంచి మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చక్కెర కరిగేంత వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులో పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలపాలి.
Amla Murabba
యాలకులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మిశ్రమాన్ని 15 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. పాకం లైట్ గోల్డెన్​ కలర్ వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత చూస్తే టేస్టీ, జ్యూసీ ఆమ్లా మురబ్బా రెడీ అయినట్లే!
  • అనంతరం ఆమ్లా మురబ్బాను గ్లాస్​జార్​లో స్టోర్ చేసుకుంటే సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటుంది!

